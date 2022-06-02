Черниговщину обстреливают из 120-мм миномета с территории РФ, - ОК "Північ"

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в районе населенного пункта Михальчина-Слобода. Предварительно - из миномета калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 13:30 до 13:45 зафиксировано 10 взрывов (прилеты) в районе Михальчина-Слобода. Также предварительно - из миномета калибра 120 мм.

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"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - информируют в ОК "Північ".