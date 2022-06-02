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Черниговщину обстреливают из 120-мм миномета с территории РФ, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігівщина,новоселівка

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в районе населенного пункта Михальчина-Слобода. Предварительно - из миномета калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 13:30 до 13:45 зафиксировано 10 взрывов (прилеты) в районе Михальчина-Слобода. Также предварительно - из миномета калибра 120 мм.

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"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - информируют в ОК "Північ".
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Ну то ж їбаніть у відповідь 155-ми, їм сподобається
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02.06.2022 14:28 Ответить
То завтра Лавров скаже що це була дуже недружня акція.
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02.06.2022 14:36 Ответить
вопрос - почему терпим ? почему не начнем обстреливать их ?
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02.06.2022 14:36 Ответить
ОП має свій погляд. Прямо в анус пуйлу.
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02.06.2022 14:37 Ответить
Це стосується і попередньої влади, адже на міжнародному рівні росія офіційно не фігурує як країна агресор. На Зеленського як і на Порошенка політично тиснуть і нажаль за дешевий газ Європа розраховується життями та територією України.
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02.06.2022 15:03 Ответить
Якби ми мали проти кожного міномета гаубицю, то удмурдо-буряти та інші рузькі не напали би. Це ж неважко зрозуміти.
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02.06.2022 15:04 Ответить
а де сотні дронів?
достатньо кілька раз влучно відповісти і бажання постріляти зникне...
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02.06.2022 17:32 Ответить
ответочка де
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02.06.2022 15:06 Ответить
Невже не знаєте що робити??? "нужно просто перестать стрелять!"
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02.06.2022 16:04 Ответить
 
 