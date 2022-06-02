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Чернігівщину обстрілюють із 120-мм міномета з території РФ, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігівщина,новоселівка

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів в районі Михальчина Слобода. Попередньо, з міномету калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, з 13:30 до 13:45 зафіксовано 10 вибухів (приходи) в районі Михальчина Слобода. Також, попередньо з міномету калібру 120 мм.

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"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - інформують в ОК "Північ".

Автор: Ірина Дашківська
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Ну то ж їбаніть у відповідь 155-ми, їм сподобається
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02.06.2022 14:28 Відповісти
То завтра Лавров скаже що це була дуже недружня акція.
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02.06.2022 14:36 Відповісти
вопрос - почему терпим ? почему не начнем обстреливать их ?
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02.06.2022 14:36 Відповісти
ОП має свій погляд. Прямо в анус пуйлу.
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02.06.2022 14:37 Відповісти
Це стосується і попередньої влади, адже на міжнародному рівні росія офіційно не фігурує як країна агресор. На Зеленського як і на Порошенка політично тиснуть і нажаль за дешевий газ Європа розраховується життями та територією України.
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02.06.2022 15:03 Відповісти
Якби ми мали проти кожного міномета гаубицю, то удмурдо-буряти та інші рузькі не напали би. Це ж неважко зрозуміти.
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02.06.2022 15:04 Відповісти
а де сотні дронів?
достатньо кілька раз влучно відповісти і бажання постріляти зникне...
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02.06.2022 17:32 Відповісти
ответочка де
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02.06.2022 15:06 Відповісти
Невже не знаєте що робити??? "нужно просто перестать стрелять!"
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02.06.2022 16:04 Відповісти
 
 