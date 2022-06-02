Чернігівщину обстрілюють із 120-мм міномета з території РФ, - ОК "Північ"
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Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів в районі Михальчина Слобода. Попередньо, з міномету калібру 120 мм.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, з 13:30 до 13:45 зафіксовано 10 вибухів (приходи) в районі Михальчина Слобода. Також, попередньо з міномету калібру 120 мм.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - інформують в ОК "Північ".
Будь ласка, зачекайте...
достатньо кілька раз влучно відповісти і бажання постріляти зникне...