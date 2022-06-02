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Новости Политика Украины
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Инициировано заседание комиссии по избранию главы САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

віталій,шабунін

Комиссия, которая уже два года не может избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должна в ближайшее время собраться на новое заседание.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание инициировали 5 членов комиссии, трое международников и 2 украинца. После этой инициативы Комиссия ОБЯЗАНА собраться согласно положению о ее работе", - написал он.

Шабунин напомнил, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.

Также читайте: Еврокомиссия разработала план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для вступления в ЕС, - Шабунин

"С декабря 2021 года контролируемая Татаровым часть комиссии и лично глава комиссии Коваль срывали его назначение", - пишет Шабунин.

Глава ЦПК обратил внимание на то, что уже в этом месяце в июне будет принято решение о кандидатстве Украины на вступление в Евросоюз.

"Я надеюсь, теперь членам комиссии хватит ума не вставлять палки в колеса нашей интеграции в ЕС. Иначе они банальные коллаборанты, которые дают врагам Украины возможность срывать наше вступление в ЕС", - подытожил Шабунин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Татаров-смірнов(портнов) +
**баний клоун+**баний каломойський !
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02.06.2022 15:35
+11
Може попросити ВСУ та ТрО допомогти Ч-членам Комісії достатися до Зала Засідання?!
А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
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02.06.2022 14:59
+11
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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02.06.2022 15:12
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А Ленка приглошына?
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02.06.2022 14:48 Ответить
Авжеж і Бєня з мавпенятком!!))
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02.06.2022 15:19 Ответить
Володимир Олександрович, досить ганьби, час призначити обраного міжнародною спільнотою антикорупційного прокурора
Також треба погоджувати римський статут і міняти портновський кримінальний кодекс.
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02.06.2022 15:24 Ответить
уголовный кодекс принят в 2001 м году. при чем тут портников? что за римский статут? если вы хоть какое кто отноршение имееете к юриспрудениции, идите получитесь...
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02.06.2022 17:17 Ответить
Татаров-смірнов(портнов) +
**баний клоун+**баний каломойський !
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02.06.2022 15:35 Ответить
весь этот отбор - это просто шляпа. все равно выберут тех кто надо. уже давно пофиг на этот цирк маразма....
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02.06.2022 14:52 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває!!!)))
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02.06.2022 15:09 Ответить
- не скажіть пане , не за дарма влада , не дає згоди на затвердження вибраного на конкурсі керівника ...
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02.06.2022 21:06 Ответить
Сумніваюсь, що опівська шушера ризикне, хоча ...
Судячи по останнім рішенням, вона прискорилась у вчинені беззаконня для відлякування Заходу і знищення демократії в Україні.
Запоребрик вимагає термінових дій.
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02.06.2022 14:52 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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02.06.2022 15:12 Ответить
Нову посаду для верещучки готують чи що ?
Не очікую від зелені нічого хорошого. Їх навіть війна не виправила.
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02.06.2022 14:55 Ответить
шабунина самого неплохо б потрусить надо было...
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02.06.2022 14:56 Ответить
завали эбало, сэпар
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02.06.2022 16:07 Ответить
володя, тебе нормально в ольгино платят? чего такой злой? получка не пришла?
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02.06.2022 17:43 Ответить
Можна просто цей текст вирвать з контексту. І далі нічого не писать.
"...вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС "
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02.06.2022 14:57 Ответить
болезный. страны балкан уже 20 лет ждут вступление в ес. с какого перепугу ты решил чтго мы туда раньше попадем?
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02.06.2022 15:00 Ответить
Якщо так подивитися, то ми чекаємо не менше. Чому ми? Бо є політична доцільність. Так як фіни із шведами до НАТО... просто треба.
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02.06.2022 15:42 Ответить
давайте не путать ес и нато. тут немного другая ситуация.
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02.06.2022 17:07 Ответить
вы кацапы туда никогда не попадете
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02.06.2022 20:29 Ответить
Може попросити ВСУ та ТрО допомогти Ч-членам Комісії достатися до Зала Засідання?!
А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
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02.06.2022 14:59 Ответить
Вся российская агентура из ОП (Ермак, Подоляк, Арестович, Татаров-Портнов, Демченко) продолжает работать на дискредитацию перед Западом и на сдачу Украины *****.
Этих только пуля может исправить.
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02.06.2022 15:38 Ответить
Второй раунд выборов?Уже выбирали
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02.06.2022 15:02 Ответить
Виталя грантоед как ты задолбал,или лучше в армию.
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02.06.2022 15:56 Ответить
завали эбало, сэпар
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02.06.2022 16:08 Ответить
шабунин на подосое у жОПы зеленобрехунчика
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02.06.2022 20:31 Ответить
А знаєте чому вигнали денісову з посади? Виявляється, на банковій дуже не подобається, що вона розповідала про сексульні злочини рашистів проти українських дітей! Ще раз, зебіли прибрали денісову аби офіційні особи не розкривали на публіку кричущі злочини рашистів!
Кому там не вистачає доказів, що Ze зі своїм кодлом працюють на парашию?!
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02.06.2022 15:57 Ответить
Взагалі то ніхто доказів і не просить. Його обрав наріт, бо зе відразу був "какая разница"
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02.06.2022 16:02 Ответить
что значит не просят? европейцы просят еще и как такие обвинения на веру балаболов не принимают
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02.06.2022 20:32 Ответить
Ой, не *****, ця курва - фсбешна консерва
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02.06.2022 16:09 Ответить
Цю консерву,як другу консерву,зп одним законом,під час війни звільняти заборонено!!!)))
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02.06.2022 16:18 Ответить
Шабуни-******, а когда в военкомат защищать страну и саоих а выродков, может хватит пиздоболить?
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02.06.2022 17:32 Ответить
Таки - так . Шабунін завши , каже прямо , про те , що не відповідає законодавству країни , та моралі людей .
За що його й пресують держиморди морально , та підпалом частини домівки . (на жаль)
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02.06.2022 21:16 Ответить
 
 