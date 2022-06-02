Инициировано заседание комиссии по избранию главы САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комиссия, которая уже два года не может избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должна в ближайшее время собраться на новое заседание.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Заседание инициировали 5 членов комиссии, трое международников и 2 украинца. После этой инициативы Комиссия ОБЯЗАНА собраться согласно положению о ее работе", - написал он.
Шабунин напомнил, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.
"С декабря 2021 года контролируемая Татаровым часть комиссии и лично глава комиссии Коваль срывали его назначение", - пишет Шабунин.
Глава ЦПК обратил внимание на то, что уже в этом месяце в июне будет принято решение о кандидатстве Украины на вступление в Евросоюз.
"Я надеюсь, теперь членам комиссии хватит ума не вставлять палки в колеса нашей интеграции в ЕС. Иначе они банальные коллаборанты, которые дают врагам Украины возможность срывать наше вступление в ЕС", - подытожил Шабунин.
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Також треба погоджувати римський статут і міняти портновський кримінальний кодекс.
**баний клоун+**баний каломойський !
Судячи по останнім рішенням, вона прискорилась у вчинені беззаконня для відлякування Заходу і знищення демократії в Україні.
Запоребрик вимагає термінових дій.
Не очікую від зелені нічого хорошого. Їх навіть війна не виправила.
"...вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС "
А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
Этих только пуля может исправить.
Кому там не вистачає доказів, що Ze зі своїм кодлом працюють на парашию?!
За що його й пресують держиморди морально , та підпалом частини домівки . (на жаль)