Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін

Комісія, яка вже два роки не може обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має найближчим часом зібратися на нове засідання.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ініціювали 5 членів комісії, троє міжнародників та 2 українців. Після цієї ініціативи Комісія ЗОБОВ’ЯЗАНА зібратися згідно з положенням про її роботу", - написав він.

Шабунін нагадав, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.

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"Від грудня 2021 року контрольована Татаровим частина комісії та особисто голова комісії Коваль зривали його призначення", - пише Шабунін.

Голова ЦПК звернув увагу на те, що вже цього місяця, в червні буде ухвалене рішення про кандидатство України на вступ до Євросоюзу.

"Я сподіваюся, тепер членам комісії вистачить розуму не вставляти палки в колеса нашій інтеграції в ЄС. Інакше вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС", - підсумував Шабунін.

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