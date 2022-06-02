Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін
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Комісія, яка вже два роки не може обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має найближчим часом зібратися на нове засідання.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання ініціювали 5 членів комісії, троє міжнародників та 2 українців. Після цієї ініціативи Комісія ЗОБОВ’ЯЗАНА зібратися згідно з положенням про її роботу", - написав він.
Шабунін нагадав, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.
"Від грудня 2021 року контрольована Татаровим частина комісії та особисто голова комісії Коваль зривали його призначення", - пише Шабунін.
Голова ЦПК звернув увагу на те, що вже цього місяця, в червні буде ухвалене рішення про кандидатство України на вступ до Євросоюзу.
"Я сподіваюся, тепер членам комісії вистачить розуму не вставляти палки в колеса нашій інтеграції в ЄС. Інакше вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС", - підсумував Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Також треба погоджувати римський статут і міняти портновський кримінальний кодекс.
**баний клоун+**баний каломойський !
Судячи по останнім рішенням, вона прискорилась у вчинені беззаконня для відлякування Заходу і знищення демократії в Україні.
Запоребрик вимагає термінових дій.
Не очікую від зелені нічого хорошого. Їх навіть війна не виправила.
"...вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС "
А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
Этих только пуля может исправить.
Кому там не вистачає доказів, що Ze зі своїм кодлом працюють на парашию?!
За що його й пресують держиморди морально , та підпалом частини домівки . (на жаль)