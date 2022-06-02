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Новини Політика України
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Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

віталій,шабунін

Комісія, яка вже два роки не може обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має найближчим часом зібратися на нове засідання.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ініціювали 5 членів комісії, троє міжнародників та 2 українців. Після цієї ініціативи Комісія ЗОБОВ’ЯЗАНА зібратися згідно з положенням про її роботу", - написав він.

Шабунін нагадав, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.

Читайте: 6 млн дол. США, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перераховано на підтримку ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

"Від грудня 2021 року контрольована Татаровим частина комісії та особисто голова комісії Коваль зривали його призначення", - пише Шабунін.

Голова ЦПК звернув увагу на те, що вже цього місяця, в червні буде ухвалене рішення про кандидатство України на вступ до Євросоюзу.

"Я сподіваюся, тепер членам комісії вистачить розуму не вставляти палки в колеса нашій інтеграції в ЄС. Інакше вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС", - підсумував Шабунін.

Також читайте: Єврокомісія розробила план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС, - Шабунін

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Татаров-смірнов(портнов) +
**баний клоун+**баний каломойський !
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02.06.2022 15:35
+11
Може попросити ВСУ та ТрО допомогти Ч-членам Комісії достатися до Зала Засідання?!
А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
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02.06.2022 14:59
+11
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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02.06.2022 15:12
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А Ленка приглошына?
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02.06.2022 14:48 Відповісти
Авжеж і Бєня з мавпенятком!!))
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02.06.2022 15:19 Відповісти
Володимир Олександрович, досить ганьби, час призначити обраного міжнародною спільнотою антикорупційного прокурора
Також треба погоджувати римський статут і міняти портновський кримінальний кодекс.
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02.06.2022 15:24 Відповісти
уголовный кодекс принят в 2001 м году. при чем тут портников? что за римский статут? если вы хоть какое кто отноршение имееете к юриспрудениции, идите получитесь...
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02.06.2022 17:17 Відповісти
Татаров-смірнов(портнов) +
**баний клоун+**баний каломойський !
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02.06.2022 15:35 Відповісти
весь этот отбор - это просто шляпа. все равно выберут тех кто надо. уже давно пофиг на этот цирк маразма....
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02.06.2022 14:52 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває!!!)))
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02.06.2022 15:09 Відповісти
- не скажіть пане , не за дарма влада , не дає згоди на затвердження вибраного на конкурсі керівника ...
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02.06.2022 21:06 Відповісти
Сумніваюсь, що опівська шушера ризикне, хоча ...
Судячи по останнім рішенням, вона прискорилась у вчинені беззаконня для відлякування Заходу і знищення демократії в Україні.
Запоребрик вимагає термінових дій.
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02.06.2022 14:52 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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02.06.2022 15:12 Відповісти
Нову посаду для верещучки готують чи що ?
Не очікую від зелені нічого хорошого. Їх навіть війна не виправила.
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02.06.2022 14:55 Відповісти
шабунина самого неплохо б потрусить надо было...
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02.06.2022 14:56 Відповісти
завали эбало, сэпар
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02.06.2022 16:07 Відповісти
володя, тебе нормально в ольгино платят? чего такой злой? получка не пришла?
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02.06.2022 17:43 Відповісти
Можна просто цей текст вирвать з контексту. І далі нічого не писать.
"...вони банальні колаборанти, які дають ворогам України можливість зривати наш вступ в ЄС "
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02.06.2022 14:57 Відповісти
болезный. страны балкан уже 20 лет ждут вступление в ес. с какого перепугу ты решил чтго мы туда раньше попадем?
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02.06.2022 15:00 Відповісти
Якщо так подивитися, то ми чекаємо не менше. Чому ми? Бо є політична доцільність. Так як фіни із шведами до НАТО... просто треба.
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02.06.2022 15:42 Відповісти
давайте не путать ес и нато. тут немного другая ситуация.
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02.06.2022 17:07 Відповісти
вы кацапы туда никогда не попадете
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02.06.2022 20:29 Відповісти
Може попросити ВСУ та ТрО допомогти Ч-членам Комісії достатися до Зала Засідання?!
А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
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02.06.2022 14:59 Відповісти
Вся российская агентура из ОП (Ермак, Подоляк, Арестович, Татаров-Портнов, Демченко) продолжает работать на дискредитацию перед Западом и на сдачу Украины *****.
Этих только пуля может исправить.
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02.06.2022 15:38 Відповісти
Второй раунд выборов?Уже выбирали
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02.06.2022 15:02 Відповісти
Виталя грантоед как ты задолбал,или лучше в армию.
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02.06.2022 15:56 Відповісти
завали эбало, сэпар
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02.06.2022 16:08 Відповісти
шабунин на подосое у жОПы зеленобрехунчика
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02.06.2022 20:31 Відповісти
А знаєте чому вигнали денісову з посади? Виявляється, на банковій дуже не подобається, що вона розповідала про сексульні злочини рашистів проти українських дітей! Ще раз, зебіли прибрали денісову аби офіційні особи не розкривали на публіку кричущі злочини рашистів!
Кому там не вистачає доказів, що Ze зі своїм кодлом працюють на парашию?!
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02.06.2022 15:57 Відповісти
Взагалі то ніхто доказів і не просить. Його обрав наріт, бо зе відразу був "какая разница"
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02.06.2022 16:02 Відповісти
что значит не просят? европейцы просят еще и как такие обвинения на веру балаболов не принимают
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02.06.2022 20:32 Відповісти
Ой, не *****, ця курва - фсбешна консерва
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02.06.2022 16:09 Відповісти
Цю консерву,як другу консерву,зп одним законом,під час війни звільняти заборонено!!!)))
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02.06.2022 16:18 Відповісти
Шабуни-******, а когда в военкомат защищать страну и саоих а выродков, может хватит пиздоболить?
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02.06.2022 17:32 Відповісти
Таки - так . Шабунін завши , каже прямо , про те , що не відповідає законодавству країни , та моралі людей .
За що його й пресують держиморди морально , та підпалом частини домівки . (на жаль)
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02.06.2022 21:16 Відповісти
 
 