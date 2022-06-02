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Путин должен стать свидетелем стратегического поражения России, – фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Украина должна победить в войне против российской агрессии, в то время как Путин должен потерпеть тяжелое стратегическое поражение.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы должны выиграть эту войну, и Путин должен стать свидетелем того, что для него это является тяжелым стратегическим поражением. Должно быть четко понятно, что вторжение в суверенную страну будет дорого стоить агрессору. Мы все стоим за Украину. Мы не только оказываем военную помощь стране, находящейся под атакой, на двустороннем уровне от стран-членов, а также финансовую помощь для закупки военного оборудования для Украины", - пояснила она.

По словам фон дер Ляйен, Путин мобилизовал свою армию для нападения на Украину, в ответ Евросоюз мобилизовал всю свою экономическую мощь.

Введенные Евросоюзом санкции, отметила президент Еврокомиссии, самый тяжелый удар, который может ЕС нанести российской экономике.

"Потому что российская экономика не так уж современна, она не диверсифицирована, поскольку основана на использовании ископаемых ресурсов. Поэтому, если мы хотим ударить по "военному сундуку" Кремля, если мы хотим его опустошить, мы должны избавиться от зависимости от российских углеродных ресурсов"", – добавила она.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
плата українців - за свій дебілізм що в 91ому році не стали робити те ж саме що Балтія і Польща, і що віддали ядерну зброю як останнім ЛОШАРИ в світі. таких лохів ще світ не бачив, ніхто при розумі не віддасть ядерну зброю тепер, і будуть робити всі, бо тільки це - СИЛА!
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02.06.2022 16:04
+5
Сколько раз уже повторяли, что содержание, обслуживание и обновление ЯО стоит непомерных денег, а в 90е годы Украина была беднее, чем сегодня. А вот что стоило делать, так это интенсивно развивать ракетную программу и освоить производство РСЗО.
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02.06.2022 16:46
+4
Краще нехай увесь світ стане свідком як бункерне чмо здохне...
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02.06.2022 16:01
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а ми побачимо всі путлеровскі консерви-чмеркель чмольца чурбана і всі інше ГЕ
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02.06.2022 15:52 Ответить
тобто Путін повинен пережити рак достатньо довго, щоб через його політику побачити свою поразку в Україні та початок громадянської війни в Росії.
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02.06.2022 15:54 Ответить
"Пусть Вова помучается".
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02.06.2022 17:37 Ответить
рашистське куйло має стати свідком,котрий на лаві підсудних міжнародного трибуналу підпише папір, на якому буде йому винесено смертний вирок з котрим він ознайомився .
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02.06.2022 15:56 Ответить
Ні, це феєрично - мобвлізована економічна потужність ЄС проти мобілізованої військової потужності кацапії. Голове - усі європецуі диві і здорові. А хто ж тоді саохми смертями на полі бою стримує кацапів? А українці! І ЄС вважає, що це нормально і цього достатньо. І навіть санкції повноцінні у повному об'ємі вводити не хоче. Це не ґонорова позиція. Добре, що зоч українці - ґонорова нація і неґонорову позицію ЄС покриває своїм ґонором. Погано лише, що плата за це - життя українців.
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02.06.2022 15:58 Ответить
плата українців - за свій дебілізм що в 91ому році не стали робити те ж саме що Балтія і Польща, і що віддали ядерну зброю як останнім ЛОШАРИ в світі. таких лохів ще світ не бачив, ніхто при розумі не віддасть ядерну зброю тепер, і будуть робити всі, бо тільки це - СИЛА!
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02.06.2022 16:04 Ответить
Бред. При наличии ядерного оружия нам бы не оказывали никакую военную помощь.
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02.06.2022 16:22 Ответить
Сколько раз уже повторяли, что содержание, обслуживание и обновление ЯО стоит непомерных денег, а в 90е годы Украина была беднее, чем сегодня. А вот что стоило делать, так это интенсивно развивать ракетную программу и освоить производство РСЗО.
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02.06.2022 16:46 Ответить
Не ті часи, щоб вкладати кошти на цю "жєлєзяку". ЯО нічого не змінить в світі та на практиці застосовували тільки в 1945 році а Хіросімі та Нагасакі. Зараз ЯО це для того, щоб просто залякувати інші країни та диктувати свої правила.
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02.06.2022 16:56 Ответить
да, у кацапов еще даже не все банки отключены от Свифт. Сбер отключили, так они через Тинькова переводы делают.
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02.06.2022 19:48 Ответить
Краще нехай увесь світ стане свідком як бункерне чмо здохне...
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02.06.2022 16:01 Ответить
Лучше бы как в советской загадке: "Висит, болтается, на Пу начинается?"
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02.06.2022 16:47 Ответить
має стати свідком швабри грубої..
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02.06.2022 16:03 Ответить
Ну это для европейцев все заявления, как и 95% других. Нам то итак очевидно, что Путин все это увидит своими глазами, сидя на бутылке и в розовом комбинезоне с надписью "ZaVoD". Кацапы не просто там купили политиков, бизнесменов и своих агентов имеют, но еще и ряд СМИ. И эти СМИ аккуратно вливают нужную им пропаганду, затем коррумпированные бизнесмены начинают ссылаться на эти СМИ и давить на честных политиков, а и коррумпированные сами по себе. И поэтому нужно постоянно это повторять с простыми доказательствами и решениями. Но это невозможно делать непрерывно, одно и тоже говорить. Нужны уголовные дела и задержания. Смотреть за речью, если кто-то хоть раз за 10 лет встретился с Путиным, его лоббистами-бизнесменами и другими людьми с баблом, то проверять, как человек и его родственники живут. Если там дорогой дом, то тщательно все расследовать. Также еще следить за теми, кто мог попасть в сексуальный скандал, организованный кацапами. Проверить интересы, кому нравятся славянки, у кого страшная жена, кто является геем, скрытым, не заявившим о своем статусе. Это тоже отличный объект шантажа и коррупции, притом очень дешевый.
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02.06.2022 16:04 Ответить
Мобілізована європейська фінансова потужність заплатила ***** вже 200 мільярдів с початку війни на цю саму війну.
Краще б сиділи соплі жували ніж ********* всяку *****.
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02.06.2022 16:08 Ответить
хай здохне скотина, свідками хай будуть всі кацапи, поразка і розпад, більше тим скотам нічого не повинно світити.
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02.06.2022 16:11 Ответить
було б чудово, якби цю мразоту "замачілі в сартірє" в прямому ефірі десь під Маріуполем
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02.06.2022 16:11 Ответить
Фон дер Ляєн! Чого все має, тай має перемогти? Є сумніви? Переможемо.
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02.06.2022 16:12 Ответить
Проте ********** влада до сих пір отримує щодня по декілька мільярдів євро за свої вонючі газ та нафту від пАртньоров з ЄС
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02.06.2022 16:18 Ответить
А царь мордора заявил сегодня "не дождетесь" и что он еще поест пирожки на поминках Украины
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02.06.2022 16:18 Ответить
Мы еще увидим эту проститутку Урсулу в немецких фильмах..
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02.06.2022 16:19 Ответить
А как же сохранение морды лица карлика ? гном должен пережить многие пытки и умереть от болевого шока, а не в результате болезни или казни.
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02.06.2022 16:21 Ответить
тоді вам треба трохи пришвидшитись. бо ще сто років ***** може не протягнути...
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02.06.2022 16:21 Ответить
Вся кремлівська влада, силовий блок, законники - разом з родинами повинна здихати не меньше року у прозорому сральнику, чи сральнику зануреному під землю з відеокамерами всередині, посеред площі, в який має право сходити зверху кожен Українець.
Розмір сральника - хоч пів стадіону.
Здохнувших рашистів через тиждень, щоб посмерділо (за Маріупіль, Бучу...), виймає команда у водолазних костюмах.
Це реаліті шоу можна транслювати онлайн (Українці дивляться безкоштовно).
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02.06.2022 16:25 Ответить
Не погоджуюся категорично! Навпаки,це весь світ має стати свідком безславної смерті виродка *****! В тому числі і жителі параші,яких він замість того,що б забезпечити унітазами,кинув на війну проти світової цивілізації!
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02.06.2022 16:30 Ответить
... свідок? А, борт MH17??? // Тогда покідьок геніально Буком "захерачіл" Руську Весну. А, зараз будує своє майбутне... просто через повешення
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02.06.2022 16:36 Ответить
Ну, лично я буду не против, если он не станет свидетелем даже следующего русского корабля, ушедшего найух. Пусть дохнет без впечатлений, мы это как-то переживем.
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02.06.2022 16:49 Ответить
х!йло всреться, покладе ще 30 тис орків, але це падло не признає поразки,
тим паче європа дає цьому вбивці гроші на війну

тому зараз параша посилено штампує ракети, для нових обстрілів
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02.06.2022 20:38 Ответить
 
 