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Путін має стати свідком стратегічної поразки Росії, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Україна має перемогти у війні проти російської агресії, в той час, як Путін має зазнати важкої стратегічної поразки.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці мають виграти цю війну, і Путін має стати свідком того, що для нього це є важкою стратегічною поразкою. Має бути чітко зрозумілим, що вторгнення в суверенну країну дорого коштуватиме агресору. Ми всі стоїмо за Україну. Ми не лише надаємо військову допомогу країні, що перебуває під атакою, на двосторонньому рівні від країн-членів, а також фінансову допомогу для закупівлі воєнного обладнання для України", - пояснила вона.

За словами фон дер Ляєн, Путін мобілізував свою армію для нападу на Україну, у відповідь Євросоюз мобілізував всю свою економічну потужність.

Запроваджені Євросоюзом санкції, зазначила президентка Єврокомісії, найважчий удар, який може ЄС завдати російській економіці.

"Тому що російська економіка не є такою вже сучасною, вона не є диверсифікованою, оскільки заснована на використанні викопних ресурсів. Тож, якщо ми хочемо ударити по "воєнній скрині" Кремля, якщо ми хочемо його спустошити, ми маємо позбутися залежності від російських вуглецевих ресурсів", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримати вступ України до ЄС - це наша історична відповідальність, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
плата українців - за свій дебілізм що в 91ому році не стали робити те ж саме що Балтія і Польща, і що віддали ядерну зброю як останнім ЛОШАРИ в світі. таких лохів ще світ не бачив, ніхто при розумі не віддасть ядерну зброю тепер, і будуть робити всі, бо тільки це - СИЛА!
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02.06.2022 16:04
+5
Сколько раз уже повторяли, что содержание, обслуживание и обновление ЯО стоит непомерных денег, а в 90е годы Украина была беднее, чем сегодня. А вот что стоило делать, так это интенсивно развивать ракетную программу и освоить производство РСЗО.
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02.06.2022 16:46
+4
Краще нехай увесь світ стане свідком як бункерне чмо здохне...
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02.06.2022 16:01
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а ми побачимо всі путлеровскі консерви-чмеркель чмольца чурбана і всі інше ГЕ
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02.06.2022 15:52 Відповісти
тобто Путін повинен пережити рак достатньо довго, щоб через його політику побачити свою поразку в Україні та початок громадянської війни в Росії.
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02.06.2022 15:54 Відповісти
"Пусть Вова помучается".
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02.06.2022 17:37 Відповісти
рашистське куйло має стати свідком,котрий на лаві підсудних міжнародного трибуналу підпише папір, на якому буде йому винесено смертний вирок з котрим він ознайомився .
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02.06.2022 15:56 Відповісти
Ні, це феєрично - мобвлізована економічна потужність ЄС проти мобілізованої військової потужності кацапії. Голове - усі європецуі диві і здорові. А хто ж тоді саохми смертями на полі бою стримує кацапів? А українці! І ЄС вважає, що це нормально і цього достатньо. І навіть санкції повноцінні у повному об'ємі вводити не хоче. Це не ґонорова позиція. Добре, що зоч українці - ґонорова нація і неґонорову позицію ЄС покриває своїм ґонором. Погано лише, що плата за це - життя українців.
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02.06.2022 15:58 Відповісти
плата українців - за свій дебілізм що в 91ому році не стали робити те ж саме що Балтія і Польща, і що віддали ядерну зброю як останнім ЛОШАРИ в світі. таких лохів ще світ не бачив, ніхто при розумі не віддасть ядерну зброю тепер, і будуть робити всі, бо тільки це - СИЛА!
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02.06.2022 16:04 Відповісти
Бред. При наличии ядерного оружия нам бы не оказывали никакую военную помощь.
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02.06.2022 16:22 Відповісти
Сколько раз уже повторяли, что содержание, обслуживание и обновление ЯО стоит непомерных денег, а в 90е годы Украина была беднее, чем сегодня. А вот что стоило делать, так это интенсивно развивать ракетную программу и освоить производство РСЗО.
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02.06.2022 16:46 Відповісти
Не ті часи, щоб вкладати кошти на цю "жєлєзяку". ЯО нічого не змінить в світі та на практиці застосовували тільки в 1945 році а Хіросімі та Нагасакі. Зараз ЯО це для того, щоб просто залякувати інші країни та диктувати свої правила.
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02.06.2022 16:56 Відповісти
да, у кацапов еще даже не все банки отключены от Свифт. Сбер отключили, так они через Тинькова переводы делают.
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02.06.2022 19:48 Відповісти
Краще нехай увесь світ стане свідком як бункерне чмо здохне...
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02.06.2022 16:01 Відповісти
Лучше бы как в советской загадке: "Висит, болтается, на Пу начинается?"
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02.06.2022 16:47 Відповісти
має стати свідком швабри грубої..
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02.06.2022 16:03 Відповісти
Ну это для европейцев все заявления, как и 95% других. Нам то итак очевидно, что Путин все это увидит своими глазами, сидя на бутылке и в розовом комбинезоне с надписью "ZaVoD". Кацапы не просто там купили политиков, бизнесменов и своих агентов имеют, но еще и ряд СМИ. И эти СМИ аккуратно вливают нужную им пропаганду, затем коррумпированные бизнесмены начинают ссылаться на эти СМИ и давить на честных политиков, а и коррумпированные сами по себе. И поэтому нужно постоянно это повторять с простыми доказательствами и решениями. Но это невозможно делать непрерывно, одно и тоже говорить. Нужны уголовные дела и задержания. Смотреть за речью, если кто-то хоть раз за 10 лет встретился с Путиным, его лоббистами-бизнесменами и другими людьми с баблом, то проверять, как человек и его родственники живут. Если там дорогой дом, то тщательно все расследовать. Также еще следить за теми, кто мог попасть в сексуальный скандал, организованный кацапами. Проверить интересы, кому нравятся славянки, у кого страшная жена, кто является геем, скрытым, не заявившим о своем статусе. Это тоже отличный объект шантажа и коррупции, притом очень дешевый.
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02.06.2022 16:04 Відповісти
Мобілізована європейська фінансова потужність заплатила ***** вже 200 мільярдів с початку війни на цю саму війну.
Краще б сиділи соплі жували ніж ********* всяку *****.
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02.06.2022 16:08 Відповісти
хай здохне скотина, свідками хай будуть всі кацапи, поразка і розпад, більше тим скотам нічого не повинно світити.
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02.06.2022 16:11 Відповісти
було б чудово, якби цю мразоту "замачілі в сартірє" в прямому ефірі десь під Маріуполем
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02.06.2022 16:11 Відповісти
Фон дер Ляєн! Чого все має, тай має перемогти? Є сумніви? Переможемо.
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02.06.2022 16:12 Відповісти
Проте ********** влада до сих пір отримує щодня по декілька мільярдів євро за свої вонючі газ та нафту від пАртньоров з ЄС
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02.06.2022 16:18 Відповісти
А царь мордора заявил сегодня "не дождетесь" и что он еще поест пирожки на поминках Украины
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02.06.2022 16:18 Відповісти
Мы еще увидим эту проститутку Урсулу в немецких фильмах..
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02.06.2022 16:19 Відповісти
А как же сохранение морды лица карлика ? гном должен пережить многие пытки и умереть от болевого шока, а не в результате болезни или казни.
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02.06.2022 16:21 Відповісти
тоді вам треба трохи пришвидшитись. бо ще сто років ***** може не протягнути...
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02.06.2022 16:21 Відповісти
Вся кремлівська влада, силовий блок, законники - разом з родинами повинна здихати не меньше року у прозорому сральнику, чи сральнику зануреному під землю з відеокамерами всередині, посеред площі, в який має право сходити зверху кожен Українець.
Розмір сральника - хоч пів стадіону.
Здохнувших рашистів через тиждень, щоб посмерділо (за Маріупіль, Бучу...), виймає команда у водолазних костюмах.
Це реаліті шоу можна транслювати онлайн (Українці дивляться безкоштовно).
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02.06.2022 16:25 Відповісти
Не погоджуюся категорично! Навпаки,це весь світ має стати свідком безславної смерті виродка *****! В тому числі і жителі параші,яких він замість того,що б забезпечити унітазами,кинув на війну проти світової цивілізації!
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02.06.2022 16:30 Відповісти
... свідок? А, борт MH17??? // Тогда покідьок геніально Буком "захерачіл" Руську Весну. А, зараз будує своє майбутне... просто через повешення
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02.06.2022 16:36 Відповісти
Ну, лично я буду не против, если он не станет свидетелем даже следующего русского корабля, ушедшего найух. Пусть дохнет без впечатлений, мы это как-то переживем.
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02.06.2022 16:49 Відповісти
х!йло всреться, покладе ще 30 тис орків, але це падло не признає поразки,
тим паче європа дає цьому вбивці гроші на війну

тому зараз параша посилено штампує ракети, для нових обстрілів
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02.06.2022 20:38 Відповісти
 
 