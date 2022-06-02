Украина в июне может получить 4,8 млрд долларов от партнеров, - Гелетий

Украина в июне может получить от международных партнеров финансирование в объеме 4,8 млрд. долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прямую речь заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.

"Действительно, те объемы помощи, которые мы получаем, меньше рассчитанной потребности в 5 млрд долларов в месяц. Верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи возрастут. По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов от международных партнеров", - сказал Гелетий.

Читайте: С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров $5,6 млрд, - НБУ

Как сообщалось, в Украину с начала полномасштабной войны поступило более 6 млрд долларов внешней помощи в виде грантов и кредитов. Украина нуждается ежемесячно в дополнительно около 5 млрд дол. для закрытия текущих нужд.