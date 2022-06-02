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Украина в июне может получить 4,8 млрд долларов от партнеров, - Гелетий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нбу

Украина в июне может получить от международных партнеров финансирование в объеме 4,8 млрд. долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прямую речь заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.

"Действительно, те объемы помощи, которые мы получаем, меньше рассчитанной потребности в 5 млрд долларов в месяц. Верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи возрастут. По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов от международных партнеров", - сказал Гелетий.

Читайте: С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров $5,6 млрд, - НБУ

Как сообщалось, в Украину с начала полномасштабной войны поступило более 6 млрд долларов внешней помощи в виде грантов и кредитов. Украина нуждается ежемесячно в дополнительно около 5 млрд дол. для закрытия текущих нужд.
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Топ комментарии
+2
И чим ти відрізняєшься від скабєєвої чи симонянші?
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02.06.2022 16:22
+1
А лаптестан в червні отримає 50 лярдів від любих західних партнерів.
Отака ***** малята, отак і будемо воювати.
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02.06.2022 16:13
+1
Да. Он в прошлом году сменил имя на "Юрий" и ушел работать в Нацбанк Украины.
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02.06.2022 16:21
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А лаптестан в червні отримає 50 лярдів від любих західних партнерів.
Отака ***** малята, отак і будемо воювати.
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02.06.2022 16:13 Ответить
Эшелон с военной техникой прибыл в Брест и проследовал через ж/д станцию Брест-Восточный в западном направлении (видео) https://t.me/brest97pro/271797
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02.06.2022 16:16 Ответить
И чим ти відрізняєшься від скабєєвої чи симонянші?
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02.06.2022 16:22 Ответить
до речі, може хто щось чув за хенерала Валерія Гелетея?
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02.06.2022 16:17 Ответить
Да. Он в прошлом году сменил имя на "Юрий" и ушел работать в Нацбанк Украины.
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02.06.2022 16:21 Ответить
Отличная новость! Можно еще бугатти заказывать или что там возят без пошлины в Украину. Европейцы, кто катаются на малолитражках и гибридах маленьких экономных, смотрят на это и задают вопросы своим политикам. Какого черта каждый день в Украину заезжают роскошные авто, притом ладно еще геленваген можно использовать как относительную броню и проходимость, ладно там тесла экономит драгоценное топливо, но ведь везут 5-6 литров старые движки ради ночных гонок и ничего другого, ну и кожа с роскошью внутри.
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02.06.2022 16:17 Ответить
Стільки грошей і не закінчуються. А давайте якоїсь Швейцарії чи Люксембургу війну оголосим, і одразу здамося.
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02.06.2022 16:20 Ответить
 
 