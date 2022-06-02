Україна у червні може отримати 4,8 млрд доларів від партнерів, - Гелетій

Україна у червні може отримати від міжнародних партнерів фінансування в обсязі 4,8 млрд дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму мову заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

"Справді, ті обсяги допомоги, які ми отримуємо, є меншими за розраховану потребу в 5 млрд доларів на місяць. Віримо, що найближчим часом обсяги зовнішньої допомоги зростуть. За наявною інформацією, у червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів від міжнародних партнерів", - сказав Гелетій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція передасть Україні протикорабельні та протитанкові засоби, а також 95 млн євро допомоги ЗСУ, - МЗС

Як повідомлялося, в Україну від початку повномасштабної війни надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів. Україна потребує щомісячно додатково близько 5 млрд дол. для закриття поточних потреб.