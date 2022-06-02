УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11681 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні
2 155 11
НБУ (1433) допомога (5051) Гелетій Юрій (5)

Україна у червні може отримати 4,8 млрд доларів від партнерів, - Гелетій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нбу

Україна у червні може отримати від міжнародних партнерів фінансування в обсязі 4,8 млрд дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму мову заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

"Справді, ті обсяги допомоги, які ми отримуємо, є меншими за розраховану потребу в 5 млрд доларів на місяць. Віримо, що найближчим часом обсяги зовнішньої допомоги зростуть. За наявною інформацією, у червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів від міжнародних партнерів", - сказав Гелетій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція передасть Україні протикорабельні та протитанкові засоби, а також 95 млн євро допомоги ЗСУ, - МЗС

Як повідомлялося, в Україну від початку повномасштабної війни надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів. Україна потребує щомісячно додатково близько 5 млрд дол. для закриття поточних потреб.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
И чим ти відрізняєшься від скабєєвої чи симонянші?
показати весь коментар
02.06.2022 16:22
+1
А лаптестан в червні отримає 50 лярдів від любих західних партнерів.
Отака ***** малята, отак і будемо воювати.
показати весь коментар
02.06.2022 16:13
+1
Да. Он в прошлом году сменил имя на "Юрий" и ушел работать в Нацбанк Украины.
показати весь коментар
02.06.2022 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А лаптестан в червні отримає 50 лярдів від любих західних партнерів.
Отака ***** малята, отак і будемо воювати.
показати весь коментар
02.06.2022 16:13 Відповісти
Эшелон с военной техникой прибыл в Брест и проследовал через ж/д станцию Брест-Восточный в западном направлении (видео) https://t.me/brest97pro/271797
показати весь коментар
02.06.2022 16:16 Відповісти
И чим ти відрізняєшься від скабєєвої чи симонянші?
показати весь коментар
02.06.2022 16:22 Відповісти
до речі, може хто щось чув за хенерала Валерія Гелетея?
показати весь коментар
02.06.2022 16:17 Відповісти
Да. Он в прошлом году сменил имя на "Юрий" и ушел работать в Нацбанк Украины.
показати весь коментар
02.06.2022 16:21 Відповісти
Отличная новость! Можно еще бугатти заказывать или что там возят без пошлины в Украину. Европейцы, кто катаются на малолитражках и гибридах маленьких экономных, смотрят на это и задают вопросы своим политикам. Какого черта каждый день в Украину заезжают роскошные авто, притом ладно еще геленваген можно использовать как относительную броню и проходимость, ладно там тесла экономит драгоценное топливо, но ведь везут 5-6 литров старые движки ради ночных гонок и ничего другого, ну и кожа с роскошью внутри.
показати весь коментар
02.06.2022 16:17 Відповісти
Стільки грошей і не закінчуються. А давайте якоїсь Швейцарії чи Люксембургу війну оголосим, і одразу здамося.
показати весь коментар
02.06.2022 16:20 Відповісти
 
 