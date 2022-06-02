Для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие, - Монастырский

Украинцы "сдали экзамен" на ответственное владение оружием, защищая Украину с момента вторжения России.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля в массовом формате, поскольку были розданы десятки тысяч единиц оружия", - отметил министр, комментируя результаты опроса в "Дії".

По словам Монастырского, опрос в "Дії" по поводу оружия лишь засвидетельствовал изменение отношения людей к вопросу обращения оружия. Министр напомнил, что год назад проводился соцопрос, и тогда он показал, что только треть граждан считает возможным владение оружием для собственной защиты.

"Сегодня ситуация полностью изменилась: две трети граждан считают себя возможными ответственными владельцами оружия", - добавил глава министерства.

Он подчеркнул, что "экзамен" на ответственное владение оружием сдан.

"Сегодня большинство ответственных владельцев оружия находятся на фронте, защищают наши города… Это самый большой "опрос", который мог быть", - подчеркнул глава МВД.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во втором чтении. Когда будет рассмотрение этого законопроекта – пока я не могу сказать, это вопрос к парламентариям. Но то, что концепция владения оружием должна быть другой, что это должно быть урегулировано на уровне закона об обороте оружия – это однозначно. Мы понимаем, и моя личная позиция в том, что для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - подытожил Монастырский.

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