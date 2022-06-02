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Для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

стрельба,пистолет

Украинцы "сдали экзамен" на ответственное владение оружием, защищая Украину с момента вторжения России.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля в массовом формате, поскольку были розданы десятки тысяч единиц оружия", - отметил министр, комментируя результаты опроса в "Дії".

По словам Монастырского, опрос в "Дії" по поводу оружия лишь засвидетельствовал изменение отношения людей к вопросу обращения оружия. Министр напомнил, что год назад проводился соцопрос, и тогда он показал, что только треть граждан считает возможным владение оружием для собственной защиты.

"Сегодня ситуация полностью изменилась: две трети граждан считают себя возможными ответственными владельцами оружия", - добавил глава министерства.

Он подчеркнул, что "экзамен" на ответственное владение оружием сдан.

"Сегодня большинство ответственных владельцев оружия находятся на фронте, защищают наши города… Это самый большой "опрос", который мог быть", - подчеркнул глава МВД.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во втором чтении. Когда будет рассмотрение этого законопроекта – пока я не могу сказать, это вопрос к парламентариям. Но то, что концепция владения оружием должна быть другой, что это должно быть урегулировано на уровне закона об обороте оружия – это однозначно. Мы понимаем, и моя личная позиция в том, что для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - подытожил Монастырский.

Также читайте: Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении "Дія"
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Топ комментарии
+36
Моня....непотрібно нас дурити....мисливська зброя для цього вже зараз дозволено законодавством...Нам потрібна автоматична та короткоствольна зброя...
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02.06.2022 17:35
+26
А ти в курсі, що в нас люди в деяких прикордонних районах прокинулись 24 лютого вранці, а у них в місті/селі вже орки. Держава не змогла їх захистити (але це вже зовсім інша історія).
І хотіло багато чоловіків отримати шанс захистити себе та свою родину від орків, та не було чим.
І в армії вони служили, і з автомата добре стреляли, і не сцяли вони орків, але не було в них у той момент автоматів.
І повираховували їх потім орки під час окупації, і загинули ці чоловіки лютою безславною смертю, беззбройні. Хоча хотіли б унести із собою у могилу 2-3 орків.
А все тому, що такі тупаки як ти створюють у нашій країні "громадську думку", на яку орієнтується "влада", яка не змогла захистити своїх громадян у Мелітополі та Бердянську, Путивлі та Тростянці, Ірпіні та Бучі...
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02.06.2022 18:53
+24
Вот это да, Монастырский нам разрешил владеть оружием ( но почему-то только дома) и мы оказывается сдали экзамен... А кому сдали и с какого перепуга, не уточнил? Правда наши чудесные гавно-депутаты не спешат переходить к этому вопросу, им некогда, они заняты непонятно чем и вообще неизвестно где находятся, но это не важно, главное министр внутренних дел пропиарился на ровном месте
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02.06.2022 17:40
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Надо швейцарцев пригласить к созданию ДОМАШНЕЙ АРМИИ
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02.06.2022 18:34 Ответить
треба, але разом із банкірами, годинниковими гуру та охоронцями з Ватикану (доповните?)
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03.06.2022 16:52 Ответить
Погоджуюсь. Зброю вдома потрібно мати, життя таке...
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02.06.2022 18:44 Ответить
До зброї потрібен нормальний закон про приватну власність.
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02.06.2022 18:47 Ответить
А точніше про повернення усієї власності яка була приватизована за копійки в 90-х разом з офшорами. Всі транзакції є, а отже де офшори дізнатися легко.
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02.06.2022 18:49 Ответить
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

та будь ласка. Конституція України. треба частіше розбивати незаконні рішення судів через конституційний суд. нахріна його тоді створювали взагалі..
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02.06.2022 19:34 Ответить
Якщо СН в парламенті це прийме, замість балабольства БПП і НФ в минулому, то це буде суттєвий вклад в майбутнє України.
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02.06.2022 18:48 Ответить
поки все що зробили сн це абсолютно не підготували країну до війни і здали в полон Азовців . а маленьких "вкладів " не вистачить дня перераховувати ...
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02.06.2022 19:09 Ответить
Монастирський продажна шкура і брехун! Зброя мисливсяка і так дозволена, він не хоче дозволити для самозахисту населення короткоствол, сам і депутити мають вже давно! Лицемір!
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02.06.2022 18:54 Ответить
Не будинок а життя та здоров'я
але монастирский якщо говорить можна не зважати
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02.06.2022 19:00 Ответить
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02.06.2022 19:21 Ответить
ЗеКи могут обмануть, нужна свободная продажа по паспорту нарезного короткоствола с магазином до 20 патронов.
Курсы потом как факультатив.
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02.06.2022 19:28 Ответить
Для захисту СЕБЕ і будинку . Клоун , пля .
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02.06.2022 19:31 Ответить
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

не бачу тут нічого про будинок..
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02.06.2022 19:31 Ответить
Мало прийняти закон про володіння зброєю. Повинен бути прийнятий закон, згідно якого можна захищати себе і свою сім'ю (наприклад, коли в ваш приватний будинок заліз злочинець) без ризику бути засудженим нашим найсправедливішим у світі судом років на 15
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02.06.2022 19:49 Ответить
такий закон вже є. при самозахисті у своєму приміщенні знімається кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони. проблема не у законі, а у судовій системі і суддях
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02.06.2022 21:16 Ответить
дааа, і де такий закон, як називається? і що ж то за Закон, що проблема в суддях?
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03.06.2022 07:11 Ответить
Ну з цим в Україні в теорії ніби може бути - закон є і він навіть працює якщо судити по резонансних справах. Той же Стерненко. Чи інші...

Там згідно закону якщо нападає більше одного то із жертви вже знімається велика частина вини якщо він перестарається у самозахисті...
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03.06.2022 04:02 Ответить
звіздьож, під який шось крадуть
***
українцям зброї не дадуть, бо Zе!льона шмаркля боїться патріотів
***
можу припустити шо буде таємне розпорядження давати зброю.. прокацапленим рускоєзичним та не давати під будь-яким приводом україномовним патріотам
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02.06.2022 21:00 Ответить
заговорять тему, суспільна думка це добре, а де вольове рішення, якщо потрібно прийняти закон для своїх - то все готово і за короткий час
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03.06.2022 08:27 Ответить
100%!
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02.06.2022 21:51 Ответить
.Пенсионер. Сможет достать затвор в затворник. Здоровья не то. Диван.
Дробовик? Да.
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02.06.2022 21:56 Ответить
Головне не володіння зброєю саме по собі. Головне - як її дозволять застосовувати. К приміру і лопатою зараз дозволено володіти. Але якщо ************ від нападника який лізе до тебе в будинок "випадково" змахнеш йому лопатою голову, то скоріш за все тебе посадять якщо не буде грошей на хорошого адвоката. Тому першочергове не закон про зброю, а закон про _самозахист_(хоча вважається що це одне й теж, але акцент як правило не на тому роблять)
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02.06.2022 22:03 Ответить
реально Зеленський не дасть зброю Українцям, хіба що подлякам-арагнідам.. та вони й не українці..(
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02.06.2022 22:23 Ответить
ну от для Колі каклєти стєчкіна дали, щоб від офіціантів відстрілюватись коли не захоче платити за пожрать і побухать
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03.06.2022 07:14 Ответить
А Аваков роздавав зброю роками,але сугубо своїм, хто при владі,а остальним ні,ні.ні. Ви вже забули,я нагадаю.
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02.06.2022 22:38 Ответить
було таке, 5тищ долярів коштувало і стаєш "своїм"
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03.06.2022 07:15 Ответить
neodnoznachne pytannja. v teperishniy chas tse zvuchajno dobre... ale potim jak? zuvy v USA 12 rokiv. bilshe problem tyt vid zbroji nij zahusty. 3000 ditey na rik vmuraje vid vognepalnoji zbroji. 3000 v odyn rik!!!! a te wo bulo v Texas mynulogo tyznja???
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02.06.2022 23:17 Ответить
By the numbers: Nearly two-thirds of the 4,368 U.S. children up to age 19 who were killed by guns in 2020 were homicide victims, per the CDC. Motor vehicle crashes, formerly the leading cause of death for kids one and older, killed nearly 4,000 children.
Another 30% of firearm-related child fatalities were suicides, 3% were accidental and 2% were of undetermined intent.
Male youths were significantly more likely to be killed by guns, while vehicle crashes claimed more females.
There were also stark racial disparities. The firearm death rate for Black children was more than four times that of white children, and white children were still more likely to be killed by motor vehicles than guns.

Дітьми тут вважаєтьсся будь-хто до 19 років. Виділені частини натякають, що смерті дітей від зброї - частіше стосуються gang violence, а не чогось ще. Якщо ти в банді з 12 років, можеш і не дожити до 19, спіймавши кулю.
Свобода всіх людей важливіша за безпеку кількох тисяч дітей.
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03.06.2022 10:58 Ответить
мєнти забирають трофейну зброю у добробатів, а ви хочете шоп вони дозволили людям автоматичну та короткоствол??? Вони краще ворогу віддадуть, шо вони і зробили в окупованих містах, залишивши оркам зброярки повні стволів
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02.06.2022 23:27 Ответить
автоматичну не дозволять, мова йде про короткоствол
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03.06.2022 07:17 Ответить
А мене немає, я померла. Писала, що зброя потрібна для захисту не шмаття, а честі і гідності. Немає мого коментаря. Що не так я сказала. Я розумна і гідна.
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03.06.2022 00:58 Ответить
Есть Вы. Я читала. Всё правильно написано
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03.06.2022 08:50 Ответить
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