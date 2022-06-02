Для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинцы "сдали экзамен" на ответственное владение оружием, защищая Украину с момента вторжения России.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля в массовом формате, поскольку были розданы десятки тысяч единиц оружия", - отметил министр, комментируя результаты опроса в "Дії".
По словам Монастырского, опрос в "Дії" по поводу оружия лишь засвидетельствовал изменение отношения людей к вопросу обращения оружия. Министр напомнил, что год назад проводился соцопрос, и тогда он показал, что только треть граждан считает возможным владение оружием для собственной защиты.
"Сегодня ситуация полностью изменилась: две трети граждан считают себя возможными ответственными владельцами оружия", - добавил глава министерства.
Он подчеркнул, что "экзамен" на ответственное владение оружием сдан.
"Сегодня большинство ответственных владельцев оружия находятся на фронте, защищают наши города… Это самый большой "опрос", который мог быть", - подчеркнул глава МВД.
"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во втором чтении. Когда будет рассмотрение этого законопроекта – пока я не могу сказать, это вопрос к парламентариям. Но то, что концепция владения оружием должна быть другой, что это должно быть урегулировано на уровне закона об обороте оружия – это однозначно. Мы понимаем, и моя личная позиция в том, что для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - подытожил Монастырский.
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Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
та будь ласка. Конституція України. треба частіше розбивати незаконні рішення судів через конституційний суд. нахріна його тоді створювали взагалі..
але монастирский якщо говорить можна не зважати
Курсы потом как факультатив.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
не бачу тут нічого про будинок..
Там згідно закону якщо нападає більше одного то із жертви вже знімається велика частина вини якщо він перестарається у самозахисті...
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українцям зброї не дадуть, бо Zе!льона шмаркля боїться патріотів
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можу припустити шо буде таємне розпорядження давати зброю.. прокацапленим рускоєзичним та не давати під будь-яким приводом україномовним патріотам
Дробовик? Да.
Another 30% of firearm-related child fatalities were suicides, 3% were accidental and 2% were of undetermined intent.
Male youths were significantly more likely to be killed by guns, while vehicle crashes claimed more females.
There were also stark racial disparities. The firearm death rate for Black children was more than four times that of white children, and white children were still more likely to be killed by motor vehicles than guns.
Дітьми тут вважаєтьсся будь-хто до 19 років. Виділені частини натякають, що смерті дітей від зброї - частіше стосуються gang violence, а не чогось ще. Якщо ти в банді з 12 років, можеш і не дожити до 19, спіймавши кулю.
Свобода всіх людей важливіша за безпеку кількох тисяч дітей.