Для захисту власного будинку в українця має бути зброя, - Монастирський
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Українці "здали іспит" на відповідальне володіння зброєю, захищаючи Україну з моменту вторгнення Росії.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наші громадяни витримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого у масовому форматі, оскільки було роздано десятки тисяч одиниць зброї", - зазначив міністр, коментуючи результати опитування в "Дії".
За словами Монастирського, опитування в "Дії" щодо зброї лише засвідчило зміну ставлення людей до питання обігу зброї. Міністр нагадав, що рік тому проводилося соцопитування, і тоді воно показало, що лише третина громадян вважає за можливе володіння зброєю для власного захисту.
"Сьогодні ситуація повністю змінилася: дві третини громадян вважають себе за можливі відповідальними власниками зброї", - додав глава міністерства.
Він наголосив, що "іспит" на відповідальне володіння зброєю складено.
"Сьогодні більшість відповідальних власників зброї перебувають на фронті, захищають наші міста… Це найбільше "опитування", яке могло бути", - наголосив глава МВС.
"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни у другому читанні. Коли буде розгляд цього законопроєкту - поки я не можу сказати, це питання до парламентарів. Але те, що концепція володіння зброєю має бути іншою, що це має бути врегульовано на рівні закону про обіг зброї - це однозначно. Ми розуміємо, і моя особиста позиція в тому, що для захисту власного будинку в українця має бути зброя", - підсумував Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
та будь ласка. Конституція України. треба частіше розбивати незаконні рішення судів через конституційний суд. нахріна його тоді створювали взагалі..
але монастирский якщо говорить можна не зважати
Курсы потом как факультатив.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
не бачу тут нічого про будинок..
Там згідно закону якщо нападає більше одного то із жертви вже знімається велика частина вини якщо він перестарається у самозахисті...
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українцям зброї не дадуть, бо Zе!льона шмаркля боїться патріотів
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можу припустити шо буде таємне розпорядження давати зброю.. прокацапленим рускоєзичним та не давати під будь-яким приводом україномовним патріотам
Дробовик? Да.
Another 30% of firearm-related child fatalities were suicides, 3% were accidental and 2% were of undetermined intent.
Male youths were significantly more likely to be killed by guns, while vehicle crashes claimed more females.
There were also stark racial disparities. The firearm death rate for Black children was more than four times that of white children, and white children were still more likely to be killed by motor vehicles than guns.
Дітьми тут вважаєтьсся будь-хто до 19 років. Виділені частини натякають, що смерті дітей від зброї - частіше стосуються gang violence, а не чогось ще. Якщо ти в банді з 12 років, можеш і не дожити до 19, спіймавши кулю.
Свобода всіх людей важливіша за безпеку кількох тисяч дітей.