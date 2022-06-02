Для захисту власного будинку в українця має бути зброя, - Монастирський

Українці "здали іспит" на відповідальне володіння зброєю, захищаючи Україну з моменту вторгнення Росії.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші громадяни витримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого у масовому форматі, оскільки було роздано десятки тисяч одиниць зброї", - зазначив міністр, коментуючи результати опитування в "Дії".

За словами Монастирського, опитування в "Дії" щодо зброї лише засвідчило зміну ставлення людей до питання обігу зброї. Міністр нагадав, що рік тому проводилося соцопитування, і тоді воно показало, що лише третина громадян вважає за можливе володіння зброєю для власного захисту.

"Сьогодні ситуація повністю змінилася: дві третини громадян вважають себе за можливі відповідальними власниками зброї", - додав глава міністерства.

Він наголосив, що "іспит" на відповідальне володіння зброєю складено.

"Сьогодні більшість відповідальних власників зброї перебувають на фронті, захищають наші міста… Це найбільше "опитування", яке могло бути", - наголосив глава МВС.

"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни у другому читанні. Коли буде розгляд цього законопроєкту - поки я не можу сказати, це питання до парламентарів. Але те, що концепція володіння зброєю має бути іншою, що це має бути врегульовано на рівні закону про обіг зброї - це однозначно. Ми розуміємо, і моя особиста позиція в тому, що для захисту власного будинку в українця має бути зброя", - підсумував Монастирський.

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