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опитування (1404) зброя (5750) Дія (450)

Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в "Дії"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зброя

В "Дії" завершилося опитування про ставлення до володіння українцями зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МВС Денис Монастирський ініціював опитування про те, який варіант володіння зброєю українці вважають найбільш прийнятним.

25 травня опитування стартувало в "Дії". 

1 червня опитування було завершено з такими результатами:

- Для спеціальних потреб (з особливими умовами зберігання та без права носіння) - 19,43%
- Для особистого захисту (з правом носіння) - 58,75%
- Проти права на володіння зброєю - 21,82%.

В ньому взяли участь 1 726 452 громадян.

Також читайте: 89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в Дії 01
Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в Дії 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Та вже скільки зброї на руках, і ніхто нікого якось не перестріляв.
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01.06.2022 15:30
+21
Черговий ідіот, ***. І що робити, якщо в віськоматі сказали 24.02: іди додому, позвонимо? І на цьому всьо? Пішком на фронт за пістолетом *********? А що робити жителям Херсона, Мелітополя і тд? З голими руками на танка кидаться? Чи чекать, поки буде як в Бучі?

Іноді краже жувати, ніж говорити... кончене.
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01.06.2022 15:54
+19
Кожен має вільно володіти зброєю! І чим більше, тим краще! А якщо є вівці, які не хочуть, то їх примушувати ніхто не збирається...
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01.06.2022 15:43
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если бы на руках у населения было оружие то рашисты бы захлебнулись собственной кровью в ныне оккупированных ими территориях!
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01.06.2022 17:33 Відповісти
Дивлячись яка саме. Нарізна автоматична - так, пістолети - ні.
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02.06.2022 11:29 Відповісти
только сегодня меня чуть не подрезали а я предупредил сигналом, так чувак на бмв меня догнал и начал выяснять че я такой борзый не мог его пропустить. оружия ему дать явно не хватает
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01.06.2022 17:36 Відповісти
если бы он знал, что у тебя может быть ствол, то сомневаюсь, что он бы быковал. Это так сложно понять?
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01.06.2022 18:02 Відповісти
Будь у меня ствол пострелял бы пол двора ,сказал недовольный однажды неадекват ,особенно тех у которых дорогие тачки и неправильно паркуются(в Зстонии надеюсь такого безпредела не существует) я не шучу это правда ,он получил 5 лет за понажовчщину ,ну когда выйдет обещал мстить и всех расстрелять ,ему терять нечего ,он надеется, что глядишь зона будет европейской накормят шикарной ресторанной пищей и максимум отключат WI-FI
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01.06.2022 21:05 Відповісти
И опять BMW дружище X5, X6 и Каен это диагноз быть скотом и ставить себя большой писей ,ну как то так ,поэтому продал и купил NISAN LEAF скромно почти даром поездка и нет презрения окружающих
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01.06.2022 21:12 Відповісти
Идиоты, дайте людям возможность свободно ПОКУПАТЬ оружие. Сейчас же очереди из желающих выстроятся. А для бюджета, который из-за войны просел СУЩЕСТВЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ, Можете еще налог на владение оружием ввести. Думайте не жопой, а головой...
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01.06.2022 17:41 Відповісти
Не треба податків. Зброя і так дорога, з зайвими податками це тільки погіршить ситуацію. Гвинтівка за $1000 у нас і так перетворюється у 2500. А купують продавці її навряд чи за рітейловою ціною. Ввозити самому виходить майже так само.
Додатковий податок лише погіршить ситуацію. Вийде, що її просто не зможуть собі дозволити. Знову поділ на "категорії", як зараз з травматами, тільки у іншому форматі.
Але вцілому згоден. Навіть додаткові прибутки з ПДВ за зброю, якщо вона продаватиметься вільно (чи хоча б вільніше ніж зараз), уже буде вигідно державі.
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01.06.2022 18:12 Відповісти
Ну ОК, податок не треба Але вільний продаж мусить бути. І негайно.
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01.06.2022 20:35 Відповісти
Так, Джавелін і десяток поросят до нього, кулемет системи Гатлінга ну і так далі.
Заверніть, я потім розплачусь.
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01.06.2022 17:42 Відповісти
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01.06.2022 17:43 Відповісти
Це девіз постсовкових силових структур?

До речі, вовчик схожий на Авакова.
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01.06.2022 19:46 Відповісти
Все насправді дуже просто. Хто не хоче володіти зброєю - хай не володіє. А хто хоче - повинен мати можливість володіти
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01.06.2022 18:01 Відповісти
В нас 73% ідіотів, чи не 73%? Якщо так, то ви хочете їм дозволити мати зброю?
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18.06.2022 16:36 Відповісти
дальше слов дело не пойдет, пар опросиком выпустили и хватит
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01.06.2022 18:02 Відповісти
там было 70+ а потом в они скрутили до 58
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01.06.2022 18:06 Відповісти
вралися, як побачили цифри під 80% за вільне володіння зброєю
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01.06.2022 18:13 Відповісти
нам надо нормальное законодательство на самозащиту, что бы можна было спокойно убить нападающего, так как все мы знаем про Стерненка и как его судили за то что он убил своего киллера и за хранение одного патрона
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01.06.2022 18:46 Відповісти
причем второй нападавший сбежал от ментов и может снова напасть
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01.06.2022 18:49 Відповісти
Скорее бы, чесоткой ладони изошли! Профили и анфасы давно в памяти отпечатались. Люблю по бегущим, стоящим, с подсветкой, на вскидку, и на звук в молодости получалось. Только бы дожить дождаться. Жаль неандерталец далеко **** забежал
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01.06.2022 19:03 Відповісти
Демократія це правила поведінки про які домовляються добре озброєні джентльмени.
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01.06.2022 19:20 Відповісти
А теперь о главном и без стеба. Право на защиту личности, собственной безопасности---является базовым, основным конституционным правом гражданина!!! Все остальные доводы в пользу этого закона даже не нужны, либо условны. Жить надо по закону и всем. А оружие при такой конфигурации можно не покупать или не носить. Но право на него, закон должен быть. Точка! Ведь никто не знает есть ли оно у тебя или нет в момент истины. Ведь бздошно--- а вдруг есть!? Это и останавливает. А вот если буром--- ну тогда подобных и валят!
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01.06.2022 20:21 Відповісти
а додайте 19,43%. це теж за володіння.

отримаєте 80% за!
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01.06.2022 20:57 Відповісти
Ну хворі люди! Вам конституцію давати в рук не можна, ви об неї лапи витрете, а зі зброєю в руках, будете як ті мавпи. 73% ідіотів понапиваються і будуть шмаляти, мажорні дітки будуть мати, а прості смертні, як не мали так і не матимуть. Будуть лише від довбойобів зі зброєю вигрібати. Зброя має бути лише в спец служб та в копів.
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01.06.2022 21:45 Відповісти
дурний тебе піп хрестив
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01.06.2022 22:01 Відповісти
О, вилізло рагулько і переходить на особистості. Згинь нечисть, йди вчи українську мову! піп...
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18.06.2022 18:08 Відповісти
це опитування не пр зброю. Ніяких наслідків не буде. А от обкатати застосунок та надати йому певного рейтингу для подальших маніпуляцій - однозначно
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01.06.2022 21:57 Відповісти
Дехто кажуть, що в нас народ такий розумний, що заслуговує зброю мати. Ті ж люди кажуть, що 73% є ідіотами, бо не за тих голосують. Ідіоти навіть не здатні визначитись розумні в нас люди чи ні.
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18.06.2022 16:19 Відповісти
Для таких питань треба проводити нормальний референдум, а не в дії голосувати.
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18.06.2022 16:30 Відповісти
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