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Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в "Дії"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В "Дії" завершилося опитування про ставлення до володіння українцями зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава МВС Денис Монастирський ініціював опитування про те, який варіант володіння зброєю українці вважають найбільш прийнятним.
25 травня опитування стартувало в "Дії".
1 червня опитування було завершено з такими результатами:
- Для спеціальних потреб (з особливими умовами зберігання та без права носіння) - 19,43%
- Для особистого захисту (з правом носіння) - 58,75%
- Проти права на володіння зброєю - 21,82%.
В ньому взяли участь 1 726 452 громадян.
Топ коментарі
+24 Colt
показати весь коментар01.06.2022 15:30
+21 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар01.06.2022 15:54
+19 Український Крим
показати весь коментар01.06.2022 15:43
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Будь ласка, зачекайте...
Додатковий податок лише погіршить ситуацію. Вийде, що її просто не зможуть собі дозволити. Знову поділ на "категорії", як зараз з травматами, тільки у іншому форматі.
Але вцілому згоден. Навіть додаткові прибутки з ПДВ за зброю, якщо вона продаватиметься вільно (чи хоча б вільніше ніж зараз), уже буде вигідно державі.
Заверніть, я потім розплачусь.
До речі, вовчик схожий на Авакова.
отримаєте 80% за!