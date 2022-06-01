Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в "Дії"

В "Дії" завершилося опитування про ставлення до володіння українцями зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МВС Денис Монастирський ініціював опитування про те, який варіант володіння зброєю українці вважають найбільш прийнятним.

25 травня опитування стартувало в "Дії".

1 червня опитування було завершено з такими результатами:



- Для спеціальних потреб (з особливими умовами зберігання та без права носіння) - 19,43%

- Для особистого захисту (з правом носіння) - 58,75%

- Проти права на володіння зброєю - 21,82%.

В ньому взяли участь 1 726 452 громадян.

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