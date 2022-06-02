Проблема с коллаборантами не стала для Украины смертельной, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Коллаборантов в Украине оказалось не так много, как рассчитывал враг, но у правоохранительных органов Украины будет много работы после деоккупации территорий.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Убежден, что Путин и те, кто пришли сюда - орки считали, что вся наша страна за один день или максимум в течение трех дней полномасштабной агрессии превратится в страну коллаборантов. К счастью, этого не произошло. Мы можем говорить, что мы уверенно защищаем границы нашего государства. Мы, слава Богу, не говорим о возможной оккупации Киева, Харькова, Сум, Чернигова", - пояснил министр.
По словам Монастырского, проблема коллаборантов не стала для смертельной Украины.
Говоря о том, как это массовое явление в Украине, министр объяснил, что уголовные производства такой категории расследуют различные правоохранительные органы. "В Национальной полиции у нас есть 540 производств, в отношении 40 человек уже есть соответствующие приговоры", - подчеркнул Монастырский.
"Далее нас ждет много работы в правоохранительной системе. Особенно это касается деоккупированной Харьковской области... Донецкой, Луганской областей - там очень много таких вопросов", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
І про Бойка, який замість тюрми представляє Україну в делегації в ЄС.
І про Шуфрича, який здавав росіянам позиції українців і якого не чіпають.
І про Овсяннікову, головного редактора Росії24, яка зараз в Києві і у якої зараз охорона СБУ.
А ви і далі носіться з шоу з Медведчуком.
Например ватную учительницу истории надо уволить, а не сажать на 15 лет или калечить. Пусть клубнику выращивает и не на что не влияет.
Жесткие наказания порождают еще больше скрытых врагов внутри Украины. Ведь у этой учительницы есть куча родственников и знакомых. В совке не просто так все родственники "врага народа" попадали в отдельную касту.
Не стоит без явной необходимости плодить врагов внутри Украины.
можемоне можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави" в той час, коли велику частину кордонів нашої держави ми навіть не контролюємо.
"проблема колаборантів не стала для смертельною України" - по-перше, якийсь дивний порядок слів "не стала для смертельною України", по-друге, проблема колаборантів призвела до тортур і вбиств серед українців, тобто стала смертельною у найбуквальніший спосіб
... а потім ці зрадники перефарбуються в патрійотів, відмажуться в суді...
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Якщо колаборантам у ВР надати "кришу" від монозброду, то й колаборантів, звісно, у нас не буде.