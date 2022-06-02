РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11044 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 746 41
война (46746) коллаборационизм (681) Монастырский (333)

Проблема с коллаборантами не стала для Украины смертельной, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Коллаборантов в Украине оказалось не так много, как рассчитывал враг, но у правоохранительных органов Украины будет много работы после деоккупации территорий.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Убежден, что Путин и те, кто пришли сюда - орки считали, что вся наша страна за один день или максимум в течение трех дней полномасштабной агрессии превратится в страну коллаборантов. К счастью, этого не произошло. Мы можем говорить, что мы уверенно защищаем границы нашего государства. Мы, слава Богу, не говорим о возможной оккупации Киева, Харькова, Сум, Чернигова", - пояснил министр.

По словам Монастырского, проблема коллаборантов не стала для смертельной Украины.

Говоря о том, как это массовое явление в Украине, министр объяснил, что уголовные производства такой категории расследуют различные правоохранительные органы. "В Национальной полиции у нас есть 540 производств, в отношении 40 человек уже есть соответствующие приговоры", - подчеркнул Монастырский.

"Далее нас ждет много работы в правоохранительной системе. Особенно это касается деоккупированной Харьковской области... Донецкой, Луганской областей - там очень много таких вопросов", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие, - Монастырский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Головні колаборанти у нас при владі, і це страшно.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:04
+22
Не стала смертельною? А тисячі мертвих українців, це як? Якби тут регулярно не обиралися різні варіації ОПЗЖ, то путін і не сунувся б сюди навіть
показать весь комментарий
02.06.2022 18:10
+18
ні, це він про голову СБУ Баканова, у якого дружина росіянка і який здав план оборони півдня росіянам - при чому за це зараз стаття його заступнику, другій людині в цілому СБУ, особистому другу Наумову (але чомусь не Баканову).
І про Бойка, який замість тюрми представляє Україну в делегації в ЄС.
І про Шуфрича, який здавав росіянам позиції українців і якого не чіпають.
І про Овсяннікову, головного редактора Росії24, яка зараз в Києві і у якої зараз охорона СБУ.

А ви і далі носіться з шоу з Медведчуком.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головні колаборанти у нас при владі, і це страшно.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:04 Ответить
Это ты про Медведчука и его Патрона.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:13 Ответить
ні, це він про голову СБУ Баканова, у якого дружина росіянка і який здав план оборони півдня росіянам - при чому за це зараз стаття його заступнику, другій людині в цілому СБУ, особистому другу Наумову (але чомусь не Баканову).
І про Бойка, який замість тюрми представляє Україну в делегації в ЄС.
І про Шуфрича, який здавав росіянам позиції українців і якого не чіпають.
І про Овсяннікову, головного редактора Росії24, яка зараз в Києві і у якої зараз охорона СБУ.

А ви і далі носіться з шоу з Медведчуком.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:17 Ответить
ні, про кала мойскава і його песика зелупу
показать весь комментарий
02.06.2022 20:42 Ответить
То зрадники, а не колаборанти. Зовсім їнша стаття.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:21 Ответить
це закономірно, у владі у нас самі креатури олігархів, а олігархи ніколи не будуть за нас, за русскіх вони теж аж так не впрягаються, мабуть ділитися не хочуть. ті олігархи, що правда допмогають, може вже нарешті дозріли бути бізнесменами і робити гроші будуючи а не руйнуючи.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:57 Ответить
Стесняюсь спросить, со Штепой разобрались? Безнаказанность порождает беспредел, это так, министру внутренних дел для самообразования
показать весь комментарий
02.06.2022 18:06 Ответить
С другой стороны жители оккупированных территорий не боятся прихода украинской власти. Я читаю иногда чаты ЛДНР и там людям пофигу какая власть будет, лишь бы не стреляли. А когда местный политрук начинает пугать всех украинскими карателями, то люди не верят ему. В пример приводят ту же Штепу.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:38 Ответить
і що нам тепер, злочинець має бути покараний, а так, всі будуть думати, що на українцях можна кататися і срати за комір, вони терпіли.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:58 Ответить
Нужно сделать акцент не на наказании, а на нейтрализации вреда от коллаборантов.
Например ватную учительницу истории надо уволить, а не сажать на 15 лет или калечить. Пусть клубнику выращивает и не на что не влияет.
Жесткие наказания порождают еще больше скрытых врагов внутри Украины. Ведь у этой учительницы есть куча родственников и знакомых. В совке не просто так все родственники "врага народа" попадали в отдельную касту.
Не стоит без явной необходимости плодить врагов внутри Украины.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:54 Ответить
Мэров-коллаборантов надо конечно сажать, но 99.9% ваты не стоит трогать. Иначе рискуем получить реальных сепаратистов на века. Пока еще ватные регионы можно исправить мягкой силой.
показать весь комментарий
02.06.2022 23:21 Ответить
Чернігів, суддя Логвіна та їх родина, екс поліціянт Бугай, перевірте, там цікаві *****
показать весь комментарий
02.06.2022 18:10 Ответить
Не стала смертельною? А тисячі мертвих українців, це як? Якби тут регулярно не обиралися різні варіації ОПЗЖ, то путін і не сунувся б сюди навіть
показать весь комментарий
02.06.2022 18:10 Ответить
ОПЗЖ тепер хороші. В нас Бойко тепер в делегації в ЄС рве на собі вишиванку. А колаборант у нас то Бутусов. Бо показує, що війна все таки смертельна. Дуже заважає вмикнути "тєлємарафон" і слухать Арестовича, у якого ми Москву беремо кожного тижня.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:13 Ответить
Монастирський став якийсь аж занадто правильний. До чого б це?
показать весь комментарий
02.06.2022 18:11 Ответить
Они чередуют,сначала высер от осла или ОП,потом успокоительная правильная новость,следующая новость будет откровенная дичь
показать весь комментарий
02.06.2022 18:13 Ответить
Соскін. 👍 https://www.youtube.com/watch?v=FH-********
показать весь комментарий
02.06.2022 18:13 Ответить
если не брать во внимание колаборантов с оп-ы, то может и так.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:18 Ответить
у монастирського вже є аж ЦІЛИХ 40 (!!!) ВИРОКІВ! це за три місяці гарячої війни та захоплених більше 20% суверенної території. дєніска монастирський, а на пана мураєва та йому подібну пиз.доту твої прокурори вже підготували справи? до речі, передай палкий привіт панночці вєнєдіктовой. щось вона ніяк не може порошенка та інших опозиціонерів/активістів/волонтерів/патріотів у буцигарню запроторити. чьтото ана нє дарабативаєт у вас.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:21 Ответить
Куди страшніші латентні колаборанти. В тих містах де йдуть запеклі бої, сидять, залишаються, не хочуть евакуюватись, чекають приходу "рюського миру", заважають бійцям ЗСУ виконувати свою роботу....
показать весь комментарий
02.06.2022 18:21 Ответить
"Ми можемо не можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави" в той час, коли велику частину кордонів нашої держави ми навіть не контролюємо.

"проблема колаборантів не стала для смертельною України" - по-перше, якийсь дивний порядок слів "не стала для смертельною України", по-друге, проблема колаборантів призвела до тортур і вбиств серед українців, тобто стала смертельною у найбуквальніший спосіб
показать весь комментарий
02.06.2022 18:23 Ответить
Проблема ,на мою думку,що про колаборантів ця статистика нічого не каже.Краще показувати по регіонах.А регіони ,котрі окуповані мають дуже багато ватанів,починаючи з колишніх урядовців,ментів,есбеушників й просто дИбілів.Тут можна сміятися,але ще десять років тому соцмережі,аудиторія московських каналів вже показувала ,на що розраховували москалі.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:27 Ответить
Їх зараз треба відстрілювати. Якщо територія контрольована Україною, вони здають позиції та комунікації. Коли окупована - вони здають активістів та проукраїнських громадян.
показать весь комментарий
02.06.2022 18:34 Ответить
Так, це стало проблемою лише для тих, кого ці колаборанти здали окупантам на тортури...
... а потім ці зрадники перефарбуються в патрійотів, відмажуться в суді...
показать весь комментарий
02.06.2022 18:48 Ответить
"Лисиця каже, що при них, кури з курника не пропадали..." а сіль де?)
показать весь комментарий
02.06.2022 19:01 Ответить
Що змінилося? Т.Г Шевченко Розрита могила. 1843 рік.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...
показать весь комментарий
02.06.2022 19:07 Ответить
І дійсно - Баканов із Наумовим передали росіянам план оборони Херсона і втекли з країни, потім Баканов повернувся і знімає серіал про Медведчука і Порошенка - і норм, всі живі. А те що південь окупований і там щодня гвалтують жінок і вбивають чоловіків - ну то ж не смертельно.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:12 Ответить
Блін!Ви ладу не можете дати на НЕ ОКУПОВАНИХ територіях,побутовий колаборационізм пре зі всіх щілин,а він про луганську та донецьку області міркує.Скільки прихільників було у шарія та зажоп?Візьми відсотки та порахуй в людях.Ви всіх вже вирахували?Да ні ХУ,ХУ.Працюйте а не піартесь.Як ви працювали в донецькій області розповів глава Донецької ВОА.Каже коректують,вогонь рашистів, МІСЦЕВІ В ЛИМАНІ,БАХМУТІ ТА СЛОВ'ЯНСЬКУ.Оце результат вашої роботи.А перехід майже всього райвідділу поліціі,на бік окупантів,на Херсонщині,це що?Базікали!
показать весь комментарий
02.06.2022 19:13 Ответить
Ті що в ВР, КМ та ОП вони не колаборанти, вони зрадники.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:18 Ответить
Проблема для з колаборантами не є смертальною, а жертви серед наших військових і мирного населення, до яких призвела колаборція, то для Монастирського мабуть бруд під нігтями.
Якщо колаборантам у ВР надати "кришу" від монозброду, то й колаборантів, звісно, у нас не буде.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:39 Ответить
Це правда. Пречудово себе почувають у владі.
показать весь комментарий
02.06.2022 19:46 Ответить
Почніть з Верховної Ради...
показать весь комментарий
02.06.2022 20:00 Ответить
75% населения что с ними делать
показать весь комментарий
02.06.2022 20:55 Ответить
Порахуй, чмо, скільки колаборантів виявилось серед представниківзеленої партії влади і зрозумієш, чи це смертельно…
показать весь комментарий
02.06.2022 21:14 Ответить
З грудня 2021р. тисячі бойовиків ДРГ Росії прибули в Україну і чекали часу "ч". Цікаво, скільки співробітників СБУ понесли покарання за бездіяльність або профнепригодність. Чи отримав покарання особисто Баканов?
показать весь комментарий
02.06.2022 21:22 Ответить
540 проваджень? Порахуйте кількість тих, хто голосував за прокацапські партії.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:34 Ответить
Та он в ОПе в любой кабинет зайди и сразу на колаборанта наткнёшся. А в ВР плюнешь и вколаборантскую монобильшисть не промахнёшься. Плюс зажоповцы, сменившие вывеску, но не меняющие свою колаборантскую сущность
показать весь комментарий
02.06.2022 21:53 Ответить
"В окупованому російськими військами Маріуполі "укранські"(смердюча мусарня за визначенням не має права називатись УКРАЇНЦЯМИ!) поліцейські перейшли на службу в "денере"."- цитата з новинних стрічок на сьогодні... Отака в нас із вами шановні панове "рехвормована падліція": падлюка на падлюці сидить і при першій ліпшій нагоді зраджують державу - народу якої вони присягали на вірність😡 Проблема в Україні не з кількістю колаборантів серед "простих" українців, проблема України в тому шо серед тих гнидяр шо ходять у форменному однострої нацполіції на одного поліціянта - три колаборанта!!! І те саме стосується й прокурворсько-кривосуддівського кодла - там якщо знайдете "чесного" суддю чи прокурора - Червона книга України стане товщою на декілька томів(у лісі ВСЕ ЗДОХНЕ!!)!!!
показать весь комментарий
02.06.2022 22:09 Ответить
 
 