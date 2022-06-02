УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11405 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 746 41
війна (56389) колабораціонізм (940) Монастирський (369)

Проблема з колаборантами не стала для України смертельною, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Колаборантів в Україні виявилося не так багато, як розраховував ворог, але правоохоронні органи України матимуть багато роботи після деокупації територій.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переконаний, що Путін та ті, хто прийшли сюди - орки, вважали, що вся наша країна за один день чи максимум протягом трьох днів повномасштабної агресії перетвориться на країну колаборантів. На щастя, цього не сталося. Ми можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави. Ми, дякувати Богу, не говоримо про можливу окупацію Києва, Харкова, Сум, Чернігова" - пояснив міністр.

За словами Монастирського, проблема колаборантів не стала для смертельною України.

Говорячи про те, наскільки це масове явище в Україні, міністр пояснив, що кримінальні провадження такої категорії розслідують різні правоохоронні органи. "У Національній поліції у нас є 540 проваджень, щодо 40 осіб вже є відповідні вироки", - наголосив Монастирський.

"Далі на нас чекає багато роботи у правоохоронній системі. Особливо це стосується деокупованої Харківської області… Донецької, Луганської областей  - там дуже багато таких питань", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для захисту власного будинку в українця має бути зброя, - Монастирський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Головні колаборанти у нас при владі, і це страшно.
показати весь коментар
02.06.2022 18:04
+22
Не стала смертельною? А тисячі мертвих українців, це як? Якби тут регулярно не обиралися різні варіації ОПЗЖ, то путін і не сунувся б сюди навіть
показати весь коментар
02.06.2022 18:10
+18
ні, це він про голову СБУ Баканова, у якого дружина росіянка і який здав план оборони півдня росіянам - при чому за це зараз стаття його заступнику, другій людині в цілому СБУ, особистому другу Наумову (але чомусь не Баканову).
І про Бойка, який замість тюрми представляє Україну в делегації в ЄС.
І про Шуфрича, який здавав росіянам позиції українців і якого не чіпають.
І про Овсяннікову, головного редактора Росії24, яка зараз в Києві і у якої зараз охорона СБУ.

А ви і далі носіться з шоу з Медведчуком.
показати весь коментар
02.06.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головні колаборанти у нас при владі, і це страшно.
показати весь коментар
02.06.2022 18:04 Відповісти
Это ты про Медведчука и его Патрона.
показати весь коментар
02.06.2022 19:13 Відповісти
ні, це він про голову СБУ Баканова, у якого дружина росіянка і який здав план оборони півдня росіянам - при чому за це зараз стаття його заступнику, другій людині в цілому СБУ, особистому другу Наумову (але чомусь не Баканову).
І про Бойка, який замість тюрми представляє Україну в делегації в ЄС.
І про Шуфрича, який здавав росіянам позиції українців і якого не чіпають.
І про Овсяннікову, головного редактора Росії24, яка зараз в Києві і у якої зараз охорона СБУ.

А ви і далі носіться з шоу з Медведчуком.
показати весь коментар
02.06.2022 19:17 Відповісти
ні, про кала мойскава і його песика зелупу
показати весь коментар
02.06.2022 20:42 Відповісти
То зрадники, а не колаборанти. Зовсім їнша стаття.
показати весь коментар
02.06.2022 19:21 Відповісти
це закономірно, у владі у нас самі креатури олігархів, а олігархи ніколи не будуть за нас, за русскіх вони теж аж так не впрягаються, мабуть ділитися не хочуть. ті олігархи, що правда допмогають, може вже нарешті дозріли бути бізнесменами і робити гроші будуючи а не руйнуючи.
показати весь коментар
02.06.2022 21:57 Відповісти
Стесняюсь спросить, со Штепой разобрались? Безнаказанность порождает беспредел, это так, министру внутренних дел для самообразования
показати весь коментар
02.06.2022 18:06 Відповісти
С другой стороны жители оккупированных территорий не боятся прихода украинской власти. Я читаю иногда чаты ЛДНР и там людям пофигу какая власть будет, лишь бы не стреляли. А когда местный политрук начинает пугать всех украинскими карателями, то люди не верят ему. В пример приводят ту же Штепу.
показати весь коментар
02.06.2022 18:38 Відповісти
і що нам тепер, злочинець має бути покараний, а так, всі будуть думати, що на українцях можна кататися і срати за комір, вони терпіли.
показати весь коментар
02.06.2022 21:58 Відповісти
Нужно сделать акцент не на наказании, а на нейтрализации вреда от коллаборантов.
Например ватную учительницу истории надо уволить, а не сажать на 15 лет или калечить. Пусть клубнику выращивает и не на что не влияет.
Жесткие наказания порождают еще больше скрытых врагов внутри Украины. Ведь у этой учительницы есть куча родственников и знакомых. В совке не просто так все родственники "врага народа" попадали в отдельную касту.
Не стоит без явной необходимости плодить врагов внутри Украины.
показати весь коментар
02.06.2022 22:54 Відповісти
Мэров-коллаборантов надо конечно сажать, но 99.9% ваты не стоит трогать. Иначе рискуем получить реальных сепаратистов на века. Пока еще ватные регионы можно исправить мягкой силой.
показати весь коментар
02.06.2022 23:21 Відповісти
Чернігів, суддя Логвіна та їх родина, екс поліціянт Бугай, перевірте, там цікаві *****
показати весь коментар
02.06.2022 18:10 Відповісти
Не стала смертельною? А тисячі мертвих українців, це як? Якби тут регулярно не обиралися різні варіації ОПЗЖ, то путін і не сунувся б сюди навіть
показати весь коментар
02.06.2022 18:10 Відповісти
ОПЗЖ тепер хороші. В нас Бойко тепер в делегації в ЄС рве на собі вишиванку. А колаборант у нас то Бутусов. Бо показує, що війна все таки смертельна. Дуже заважає вмикнути "тєлємарафон" і слухать Арестовича, у якого ми Москву беремо кожного тижня.
показати весь коментар
02.06.2022 19:13 Відповісти
Монастирський став якийсь аж занадто правильний. До чого б це?
показати весь коментар
02.06.2022 18:11 Відповісти
Они чередуют,сначала высер от осла или ОП,потом успокоительная правильная новость,следующая новость будет откровенная дичь
показати весь коментар
02.06.2022 18:13 Відповісти
Соскін. 👍 https://www.youtube.com/watch?v=FH-********
показати весь коментар
02.06.2022 18:13 Відповісти
если не брать во внимание колаборантов с оп-ы, то может и так.
показати весь коментар
02.06.2022 18:18 Відповісти
у монастирського вже є аж ЦІЛИХ 40 (!!!) ВИРОКІВ! це за три місяці гарячої війни та захоплених більше 20% суверенної території. дєніска монастирський, а на пана мураєва та йому подібну пиз.доту твої прокурори вже підготували справи? до речі, передай палкий привіт панночці вєнєдіктовой. щось вона ніяк не може порошенка та інших опозиціонерів/активістів/волонтерів/патріотів у буцигарню запроторити. чьтото ана нє дарабативаєт у вас.
показати весь коментар
02.06.2022 18:21 Відповісти
Куди страшніші латентні колаборанти. В тих містах де йдуть запеклі бої, сидять, залишаються, не хочуть евакуюватись, чекають приходу "рюського миру", заважають бійцям ЗСУ виконувати свою роботу....
показати весь коментар
02.06.2022 18:21 Відповісти
"Ми можемо не можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави" в той час, коли велику частину кордонів нашої держави ми навіть не контролюємо.

"проблема колаборантів не стала для смертельною України" - по-перше, якийсь дивний порядок слів "не стала для смертельною України", по-друге, проблема колаборантів призвела до тортур і вбиств серед українців, тобто стала смертельною у найбуквальніший спосіб
показати весь коментар
02.06.2022 18:23 Відповісти
Проблема ,на мою думку,що про колаборантів ця статистика нічого не каже.Краще показувати по регіонах.А регіони ,котрі окуповані мають дуже багато ватанів,починаючи з колишніх урядовців,ментів,есбеушників й просто дИбілів.Тут можна сміятися,але ще десять років тому соцмережі,аудиторія московських каналів вже показувала ,на що розраховували москалі.
показати весь коментар
02.06.2022 18:27 Відповісти
Їх зараз треба відстрілювати. Якщо територія контрольована Україною, вони здають позиції та комунікації. Коли окупована - вони здають активістів та проукраїнських громадян.
показати весь коментар
02.06.2022 18:34 Відповісти
Так, це стало проблемою лише для тих, кого ці колаборанти здали окупантам на тортури...
... а потім ці зрадники перефарбуються в патрійотів, відмажуться в суді...
показати весь коментар
02.06.2022 18:48 Відповісти
"Лисиця каже, що при них, кури з курника не пропадали..." а сіль де?)
показати весь коментар
02.06.2022 19:01 Відповісти
Що змінилося? Т.Г Шевченко Розрита могила. 1843 рік.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...
показати весь коментар
02.06.2022 19:07 Відповісти
І дійсно - Баканов із Наумовим передали росіянам план оборони Херсона і втекли з країни, потім Баканов повернувся і знімає серіал про Медведчука і Порошенка - і норм, всі живі. А те що південь окупований і там щодня гвалтують жінок і вбивають чоловіків - ну то ж не смертельно.
показати весь коментар
02.06.2022 19:12 Відповісти
Блін!Ви ладу не можете дати на НЕ ОКУПОВАНИХ територіях,побутовий колаборационізм пре зі всіх щілин,а він про луганську та донецьку області міркує.Скільки прихільників було у шарія та зажоп?Візьми відсотки та порахуй в людях.Ви всіх вже вирахували?Да ні ХУ,ХУ.Працюйте а не піартесь.Як ви працювали в донецькій області розповів глава Донецької ВОА.Каже коректують,вогонь рашистів, МІСЦЕВІ В ЛИМАНІ,БАХМУТІ ТА СЛОВ'ЯНСЬКУ.Оце результат вашої роботи.А перехід майже всього райвідділу поліціі,на бік окупантів,на Херсонщині,це що?Базікали!
показати весь коментар
02.06.2022 19:13 Відповісти
Ті що в ВР, КМ та ОП вони не колаборанти, вони зрадники.
показати весь коментар
02.06.2022 19:18 Відповісти
Проблема для з колаборантами не є смертальною, а жертви серед наших військових і мирного населення, до яких призвела колаборція, то для Монастирського мабуть бруд під нігтями.
Якщо колаборантам у ВР надати "кришу" від монозброду, то й колаборантів, звісно, у нас не буде.
показати весь коментар
02.06.2022 19:39 Відповісти
Це правда. Пречудово себе почувають у владі.
показати весь коментар
02.06.2022 19:46 Відповісти
Почніть з Верховної Ради...
показати весь коментар
02.06.2022 20:00 Відповісти
75% населения что с ними делать
показати весь коментар
02.06.2022 20:55 Відповісти
Порахуй, чмо, скільки колаборантів виявилось серед представниківзеленої партії влади і зрозумієш, чи це смертельно…
показати весь коментар
02.06.2022 21:14 Відповісти
З грудня 2021р. тисячі бойовиків ДРГ Росії прибули в Україну і чекали часу "ч". Цікаво, скільки співробітників СБУ понесли покарання за бездіяльність або профнепригодність. Чи отримав покарання особисто Баканов?
показати весь коментар
02.06.2022 21:22 Відповісти
540 проваджень? Порахуйте кількість тих, хто голосував за прокацапські партії.
показати весь коментар
02.06.2022 21:34 Відповісти
Та он в ОПе в любой кабинет зайди и сразу на колаборанта наткнёшся. А в ВР плюнешь и вколаборантскую монобильшисть не промахнёшься. Плюс зажоповцы, сменившие вывеску, но не меняющие свою колаборантскую сущность
показати весь коментар
02.06.2022 21:53 Відповісти
"В окупованому російськими військами Маріуполі "укранські"(смердюча мусарня за визначенням не має права називатись УКРАЇНЦЯМИ!) поліцейські перейшли на службу в "денере"."- цитата з новинних стрічок на сьогодні... Отака в нас із вами шановні панове "рехвормована падліція": падлюка на падлюці сидить і при першій ліпшій нагоді зраджують державу - народу якої вони присягали на вірність😡 Проблема в Україні не з кількістю колаборантів серед "простих" українців, проблема України в тому шо серед тих гнидяр шо ходять у форменному однострої нацполіції на одного поліціянта - три колаборанта!!! І те саме стосується й прокурворсько-кривосуддівського кодла - там якщо знайдете "чесного" суддю чи прокурора - Червона книга України стане товщою на декілька томів(у лісі ВСЕ ЗДОХНЕ!!)!!!
показати весь коментар
02.06.2022 22:09 Відповісти
 
 