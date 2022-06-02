Проблема з колаборантами не стала для України смертельною, - Монастирський
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Колаборантів в Україні виявилося не так багато, як розраховував ворог, але правоохоронні органи України матимуть багато роботи після деокупації територій.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Переконаний, що Путін та ті, хто прийшли сюди - орки, вважали, що вся наша країна за один день чи максимум протягом трьох днів повномасштабної агресії перетвориться на країну колаборантів. На щастя, цього не сталося. Ми можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави. Ми, дякувати Богу, не говоримо про можливу окупацію Києва, Харкова, Сум, Чернігова" - пояснив міністр.
За словами Монастирського, проблема колаборантів не стала для смертельною України.
Говорячи про те, наскільки це масове явище в Україні, міністр пояснив, що кримінальні провадження такої категорії розслідують різні правоохоронні органи. "У Національній поліції у нас є 540 проваджень, щодо 40 осіб вже є відповідні вироки", - наголосив Монастирський.
"Далі на нас чекає багато роботи у правоохоронній системі. Особливо це стосується деокупованої Харківської області… Донецької, Луганської областей - там дуже багато таких питань", - наголосив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
І про Бойка, який замість тюрми представляє Україну в делегації в ЄС.
І про Шуфрича, який здавав росіянам позиції українців і якого не чіпають.
І про Овсяннікову, головного редактора Росії24, яка зараз в Києві і у якої зараз охорона СБУ.
А ви і далі носіться з шоу з Медведчуком.
Например ватную учительницу истории надо уволить, а не сажать на 15 лет или калечить. Пусть клубнику выращивает и не на что не влияет.
Жесткие наказания порождают еще больше скрытых врагов внутри Украины. Ведь у этой учительницы есть куча родственников и знакомых. В совке не просто так все родственники "врага народа" попадали в отдельную касту.
Не стоит без явной необходимости плодить врагов внутри Украины.
можемоне можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави" в той час, коли велику частину кордонів нашої держави ми навіть не контролюємо.
"проблема колаборантів не стала для смертельною України" - по-перше, якийсь дивний порядок слів "не стала для смертельною України", по-друге, проблема колаборантів призвела до тортур і вбиств серед українців, тобто стала смертельною у найбуквальніший спосіб
... а потім ці зрадники перефарбуються в патрійотів, відмажуться в суді...
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Якщо колаборантам у ВР надати "кришу" від монозброду, то й колаборантів, звісно, у нас не буде.