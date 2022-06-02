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Молдова собирается узаконить введение иностранных войск в страну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

молдова

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить введение иностранных войск в страну, соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на молдавское издание Jurnal.

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX (Агентство ЕС по контролю внешних границ) для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут возмещены Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

Оппозиция подвергла критике размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы.

Читайте: Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на сотрудничество со странами НАТО
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Топ комментарии
+38
ВСУ и братья по оружия из Румынии
Готовится зачистка плацдарма русни
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02.06.2022 18:36
+13
Санду решилась таки денацифицировать Приднестровье?
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02.06.2022 18:51
+10
Два абзаци новини не можеш осилити? Там вказано і хто це буде і за чий рахунок? Точно не росіяни
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02.06.2022 18:33
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Правила форума Совет форумчан
Під іноземними вони мають на увазі ПМР?
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02.06.2022 18:29 Ответить
ВСУ и братья по оружия из Румынии
Готовится зачистка плацдарма русни
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02.06.2022 18:36 Ответить
вот саме ПМР і прихлопнуть
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02.06.2022 19:17 Ответить
Кого саме? Росіян чи румунів?
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02.06.2022 18:31 Ответить
Два абзаци новини не можеш осилити? Там вказано і хто це буде і за чий рахунок? Точно не росіяни
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02.06.2022 18:33 Ответить
ВСУ. Як і 500 років тому. Син Хмельницького, Тимош, загинув в Молдавії, допомагаючи тестю, молдавському господарю
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02.06.2022 18:34 Ответить
Я не хочу загинути захищаючи молдавських господарів
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02.06.2022 18:44 Ответить
Ти вже загинув. Морально.
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02.06.2022 19:34 Ответить
Чого цэ? Умирать никто не хочет. Если только одни суицидники
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02.06.2022 21:41 Ответить
Які 500 років? Тиміш загинув у 1653 році!
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02.06.2022 19:58 Ответить
ЄС
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02.06.2022 18:43 Ответить
Значить Румуни.
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02.06.2022 18:45 Ответить
Давно пора їм написати нам листа , а нам розфігачити кацапське Придністров'я !
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02.06.2022 18:50 Ответить
Санду решилась таки денацифицировать Приднестровье?
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02.06.2022 18:51 Ответить
Це не про ВСУ - можемо розходитись.
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02.06.2022 18:51 Ответить
Может это Санду таким образом легализирует нахождение орков на своей территории (в Приднестровьи)?
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02.06.2022 18:59 Ответить
Нем немає кого паралізувати. Чого вона не забере назад? Не розумію.
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02.06.2022 19:05 Ответить
хай придністров"я їм румунія звільняє. у української армії зараз і своїх багато справ.
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02.06.2022 19:08 Ответить
хай румунія зачищає придністров"я. а польща хай займеться воєнним скиданням диктатора лукашенка. зсу сама все не може зробити, у неї повно справ на своїй території.
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02.06.2022 19:09 Ответить
Польша достатньо обережна щоб не влазити в таку авантюру.
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02.06.2022 23:52 Ответить
молдова колись входила у склад румунії. у них мова однакова.

вони могли б повернутись до складу румунії.

так би вони автоматично увійшли б до ЄС і НАТО.

але перед цим їм потрібно повернути собі придністров"я.
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02.06.2022 19:13 Ответить
Pry vsiy povazi:u yakomu roku Rumunia zyavylas' na karti svitu? Same z tsieyu nazvoyu? Naskilki ya pam'yatayu,nazva Moldova namnogo starisha, nizsh Rumunia'
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03.06.2022 00:15 Ответить
Молдова - то древнє князівство з багатовіковою історією. Такого поняття як "Румунія" ще якихось 200 років тому не існувало у природі. Румунія - то зборняк (ерзатц з кількох земель, в декотрих із них т.з. "румуни" не мають більшості, як етнос - Трансільванія, декотрі українські землі (Трансністрія) Гітлер свого часу навіть віддав румунам, де вони відомо як "господарювали").
Мало того - т.з. "румуни" не визнають молдаванів за окрему націю, а Молдову - за окрему державу, молдавську мову і історію - як самостійну.
Точ-у точ, як кацапи не визнають саме існування України і Українців і здійснюють зараз (якщо Ви замітилисьте) геноцид Українців і знищення Української Державності. У випадку (як Ви щойно сказалисьте) "входження Молдови до складу т.з. "Румунії" (читай - аншлюсу з т.з. "Романія Марє"))- Молдавани втратять свою державність, свої Національні Святині і Цінності, історію і будуть асимільовані. Молдова перетвориться у кращому випадку в географічне поняття а ще з кількох поколінь молдаванів румунські цигани будуть насміхатися і принижувати як "унтерменшів"...
Ставленні Румунії до Молдови (а румунів до молдаванів)= Як ставлення росії до України, а москалів до Українців.
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03.06.2022 08:43 Ответить
норм,румыны на старте
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02.06.2022 19:28 Ответить
Так , а куди там війська вводити ? Придністров'я має 30 м. ширини вздовж річки . Щоб накрити артою - треба навпаки , трохи назад відвести війська .
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02.06.2022 19:44 Ответить
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02.06.2022 19:56 Ответить
правильно робить,
щоб вигнати тих орків треба щось змінювати, ці колоради самі не підуть, тільки гнати їх та знищувати,
нормальної мови вони не розуміють
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02.06.2022 20:27 Ответить
 
 