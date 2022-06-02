Молдова собирается узаконить введение иностранных войск в страну
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Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить введение иностранных войск в страну, соответствующий законопроект уже разрабатывается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на молдавское издание Jurnal.
Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX (Агентство ЕС по контролю внешних границ) для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.
Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут возмещены Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.
Оппозиция подвергла критике размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы.
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Готовится зачистка плацдарма русни
вони могли б повернутись до складу румунії.
так би вони автоматично увійшли б до ЄС і НАТО.
але перед цим їм потрібно повернути собі придністров"я.
Мало того - т.з. "румуни" не визнають молдаванів за окрему націю, а Молдову - за окрему державу, молдавську мову і історію - як самостійну.
Точ-у точ, як кацапи не визнають саме існування України і Українців і здійснюють зараз (якщо Ви замітилисьте) геноцид Українців і знищення Української Державності. У випадку (як Ви щойно сказалисьте) "входження Молдови до складу т.з. "Румунії" (читай - аншлюсу з т.з. "Романія Марє"))- Молдавани втратять свою державність, свої Національні Святині і Цінності, історію і будуть асимільовані. Молдова перетвориться у кращому випадку в географічне поняття а ще з кількох поколінь молдаванів румунські цигани будуть насміхатися і принижувати як "унтерменшів"...
Ставленні Румунії до Молдови (а румунів до молдаванів)= Як ставлення росії до України, а москалів до Українців.
щоб вигнати тих орків треба щось змінювати, ці колоради самі не підуть, тільки гнати їх та знищувати,
нормальної мови вони не розуміють