Молдова збирається узаконити введення іноземних військ у країну
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Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну, відповідний законопроект вже розробляється.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на молдовське видання Jurnal.
Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX (Агентство ЄС з контролю зовнішніх кордонів) для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.
Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX у Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.
Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови.
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Готовится зачистка плацдарма русни
вони могли б повернутись до складу румунії.
так би вони автоматично увійшли б до ЄС і НАТО.
але перед цим їм потрібно повернути собі придністров"я.
Мало того - т.з. "румуни" не визнають молдаванів за окрему націю, а Молдову - за окрему державу, молдавську мову і історію - як самостійну.
Точ-у точ, як кацапи не визнають саме існування України і Українців і здійснюють зараз (якщо Ви замітилисьте) геноцид Українців і знищення Української Державності. У випадку (як Ви щойно сказалисьте) "входження Молдови до складу т.з. "Румунії" (читай - аншлюсу з т.з. "Романія Марє"))- Молдавани втратять свою державність, свої Національні Святині і Цінності, історію і будуть асимільовані. Молдова перетвориться у кращому випадку в географічне поняття а ще з кількох поколінь молдаванів румунські цигани будуть насміхатися і принижувати як "унтерменшів"...
Ставленні Румунії до Молдови (а румунів до молдаванів)= Як ставлення росії до України, а москалів до Українців.
щоб вигнати тих орків треба щось змінювати, ці колоради самі не підуть, тільки гнати їх та знищувати,
нормальної мови вони не розуміють