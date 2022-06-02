УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11405 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
12 990 29
законопроєкт (1777) Молдова (1294)

Молдова збирається узаконити введення іноземних військ у країну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

молдова

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну, відповідний законопроект вже розробляється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на молдовське видання Jurnal.

Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX (Агентство ЄС з контролю зовнішніх кордонів) для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.

Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX у Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.

Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови.

Читайте також: Молдова не відмовляється від нейтралітету, незважаючи на співпрацю з країнами НАТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
ВСУ и братья по оружия из Румынии
Готовится зачистка плацдарма русни
показати весь коментар
02.06.2022 18:36
+13
Санду решилась таки денацифицировать Приднестровье?
показати весь коментар
02.06.2022 18:51
+10
Два абзаци новини не можеш осилити? Там вказано і хто це буде і за чий рахунок? Точно не росіяни
показати весь коментар
02.06.2022 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Під іноземними вони мають на увазі ПМР?
показати весь коментар
02.06.2022 18:29 Відповісти
ВСУ и братья по оружия из Румынии
Готовится зачистка плацдарма русни
показати весь коментар
02.06.2022 18:36 Відповісти
вот саме ПМР і прихлопнуть
показати весь коментар
02.06.2022 19:17 Відповісти
Кого саме? Росіян чи румунів?
показати весь коментар
02.06.2022 18:31 Відповісти
Два абзаци новини не можеш осилити? Там вказано і хто це буде і за чий рахунок? Точно не росіяни
показати весь коментар
02.06.2022 18:33 Відповісти
ВСУ. Як і 500 років тому. Син Хмельницького, Тимош, загинув в Молдавії, допомагаючи тестю, молдавському господарю
показати весь коментар
02.06.2022 18:34 Відповісти
Я не хочу загинути захищаючи молдавських господарів
показати весь коментар
02.06.2022 18:44 Відповісти
Ти вже загинув. Морально.
показати весь коментар
02.06.2022 19:34 Відповісти
Чого цэ? Умирать никто не хочет. Если только одни суицидники
показати весь коментар
02.06.2022 21:41 Відповісти
Які 500 років? Тиміш загинув у 1653 році!
показати весь коментар
02.06.2022 19:58 Відповісти
ЄС
показати весь коментар
02.06.2022 18:43 Відповісти
Значить Румуни.
показати весь коментар
02.06.2022 18:45 Відповісти
Давно пора їм написати нам листа , а нам розфігачити кацапське Придністров'я !
показати весь коментар
02.06.2022 18:50 Відповісти
Санду решилась таки денацифицировать Приднестровье?
показати весь коментар
02.06.2022 18:51 Відповісти
Це не про ВСУ - можемо розходитись.
показати весь коментар
02.06.2022 18:51 Відповісти
Может это Санду таким образом легализирует нахождение орков на своей территории (в Приднестровьи)?
показати весь коментар
02.06.2022 18:59 Відповісти
Нем немає кого паралізувати. Чого вона не забере назад? Не розумію.
показати весь коментар
02.06.2022 19:05 Відповісти
хай придністров"я їм румунія звільняє. у української армії зараз і своїх багато справ.
показати весь коментар
02.06.2022 19:08 Відповісти
хай румунія зачищає придністров"я. а польща хай займеться воєнним скиданням диктатора лукашенка. зсу сама все не може зробити, у неї повно справ на своїй території.
показати весь коментар
02.06.2022 19:09 Відповісти
Польша достатньо обережна щоб не влазити в таку авантюру.
показати весь коментар
02.06.2022 23:52 Відповісти
молдова колись входила у склад румунії. у них мова однакова.

вони могли б повернутись до складу румунії.

так би вони автоматично увійшли б до ЄС і НАТО.

але перед цим їм потрібно повернути собі придністров"я.
показати весь коментар
02.06.2022 19:13 Відповісти
Pry vsiy povazi:u yakomu roku Rumunia zyavylas' na karti svitu? Same z tsieyu nazvoyu? Naskilki ya pam'yatayu,nazva Moldova namnogo starisha, nizsh Rumunia'
показати весь коментар
03.06.2022 00:15 Відповісти
Молдова - то древнє князівство з багатовіковою історією. Такого поняття як "Румунія" ще якихось 200 років тому не існувало у природі. Румунія - то зборняк (ерзатц з кількох земель, в декотрих із них т.з. "румуни" не мають більшості, як етнос - Трансільванія, декотрі українські землі (Трансністрія) Гітлер свого часу навіть віддав румунам, де вони відомо як "господарювали").
Мало того - т.з. "румуни" не визнають молдаванів за окрему націю, а Молдову - за окрему державу, молдавську мову і історію - як самостійну.
Точ-у точ, як кацапи не визнають саме існування України і Українців і здійснюють зараз (якщо Ви замітилисьте) геноцид Українців і знищення Української Державності. У випадку (як Ви щойно сказалисьте) "входження Молдови до складу т.з. "Румунії" (читай - аншлюсу з т.з. "Романія Марє"))- Молдавани втратять свою державність, свої Національні Святині і Цінності, історію і будуть асимільовані. Молдова перетвориться у кращому випадку в географічне поняття а ще з кількох поколінь молдаванів румунські цигани будуть насміхатися і принижувати як "унтерменшів"...
Ставленні Румунії до Молдови (а румунів до молдаванів)= Як ставлення росії до України, а москалів до Українців.
показати весь коментар
03.06.2022 08:43 Відповісти
норм,румыны на старте
показати весь коментар
02.06.2022 19:28 Відповісти
Так , а куди там війська вводити ? Придністров'я має 30 м. ширини вздовж річки . Щоб накрити артою - треба навпаки , трохи назад відвести війська .
показати весь коментар
02.06.2022 19:44 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2022 19:56 Відповісти
правильно робить,
щоб вигнати тих орків треба щось змінювати, ці колоради самі не підуть, тільки гнати їх та знищувати,
нормальної мови вони не розуміють
показати весь коментар
02.06.2022 20:27 Відповісти
 
 