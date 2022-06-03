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Дальность применения систем HIMARS будут определять украинские силы, - Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

брінк

Украинские военные сами определят дальность применения реактивных систем залпового огня HIMARS, которые вскоре должен получить Киев.

Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как вчера объявил президент Байден, был подписан пакет безопасности на $700 млн. Он включает системы HIMARS, которые являются дальнобойными артиллерийскими системами. Это поможет украинским силам наносить более точные удары на большем расстоянии. На какое именно расстояние будут определять сами украинские силы", - сказала она.

Читайте: 4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине
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Топ комментарии
+101
Дуже позитивна жінка, ця пані Брінк.
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02.06.2022 19:42
+74
В перекладі з англійської - "Їабште,хлопи! "
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02.06.2022 19:43
+72
Амерам-черговий респект...
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02.06.2022 19:43
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Оно то да.
Но боюсь шо величайшийй зассыт.
А то ж путин нападёт.
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02.06.2022 20:34 Ответить
Якщо він "заССИть,":то його заССУть
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02.06.2022 21:01 Ответить
От вміють американці посміхатися. Воно ж - страшнюля, а як посміхнеться, то гарнюля. Ніпонятно
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02.06.2022 20:39 Ответить
Ну да. бейте, на сколько хотите, хотя дали на 80 км. Со временем дадут и на 300. А рашистам предложили игру - угадай на сколько достанем. Победителю - призовая игра.
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02.06.2022 21:18 Ответить
Тут главное шо? Более-менее открыто поставить шасся, на которых кассеты с 12 ракетами на 80 км таскаются, а уж потом.... потом... темной безлунной ночью и кассеты с 2 ракетами на 300 км срытно пронести.
Вот кацапоидам сюрприз будет!
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02.06.2022 23:52 Ответить
Так это же "свинарчуки" получаются...
И ДБР вместе с бакановским СБУ их конфискует и заныкает, как клистроны для ПВО.
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03.06.2022 14:12 Ответить
первые 4 ПУ Хаймарс - для обучения расчётов, когда народ освоит - подтянутся новые машинки
а пульнуть на 300 км мы можем элементарно, главное утверждать , что это были украинские ПУ Гром-2, а тупые кацапы не разобрались...
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02.06.2022 21:38 Ответить
А тим часом тишком нишком починається виготовлення українських ракет. Їх потрібно дуже багато. Тим більше що ніяких обмежень після деносації договору що до ракет середньої дальності більше немає. Ми можемо виготовляти з дальністю враження до 4000 км. Нам цього вистачить щоб кацапи теж відчули як вони жити під звук сирен в своїй столиці і збирати на вулицях шматки тіл своїх близьких.
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02.06.2022 21:43 Ответить
Обезьяна с ядерной гранатой - достаточно веский повод для опасений.
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02.06.2022 22:43 Ответить
краще і надалі не лізь в політику... ти мабуть не в курсі, шо на рашці найбільший у світі боєзапас ядерних боєголовок. так що посцяти в Москва-ріку не вийде. Сильні світу цього не будуть ставити на межу виживання усю цивілізацію тільки заради України чи заради того, щоб посцяти в ту річку або спалити кремль.. У них мета тут, на території України, завдати русні величезних втрат, щоб це привело до бунтів на росіюшці, плюс санкції з часом свою роботу зроблять.
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02.06.2022 23:33 Ответить
"тупо спектакль, поставленний сильними світу цього". Вот им по твоему надо этот дроч с помощью и провалами в экономиках. Им ковидом достаточно крутить. Высокопримативные неадекваты всегда нападают на слабого или из подтишка. Учитывая договорняк с презом, а потом его дебильное катание асфальта и разоружение армии как знак согласия, было б тупо не напасть. Странно, что 73 были слепые на выборах, а ведь у него отсутствовали надличностные ценности в каждой минуте его жизни.
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03.06.2022 08:58 Ответить
Привет, махнарылый Лягушонок!
Шила в мешке не утаишь, а двухголовую птицу видно по полёту!
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03.06.2022 09:45 Ответить
"я люблю цю жінку"(Альф)
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02.06.2022 22:11 Ответить
Вот это уже серьезное заявление)
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02.06.2022 23:01 Ответить
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02.06.2022 23:03 Ответить
а тому що бiльш не дадуть, тому пiняйте мол на себе.
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02.06.2022 23:53 Ответить
ты долпайоп ватный что ты несешь?
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03.06.2022 07:27 Ответить
Очень тонко, на болотах подгорает
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02.06.2022 23:10 Ответить
Не полетит, не тот случай
Тем более "в ответку" чему?
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02.06.2022 23:20 Ответить
Это кацап-провокатор. Зарегистрировался неделю назад, чтобы тут гадить
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03.06.2022 00:21 Ответить
Якщо нададуть балістичні ракети до них,тоді справді визначатимуть ЗСУ.
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02.06.2022 23:18 Ответить
thanks much
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02.06.2022 23:25 Ответить
Надо отдать должное американцам, что они тоже научились как правильно воевать в гибридной войне с нелюдями КГБ. Даст пусковые устройства HIMARS а ракет украинцы сами в военторге накупит какие надо.
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02.06.2022 23:27 Ответить
І одразу виникне стихійна українська самооборона, хе-хе-хе-хе-хе
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02.06.2022 23:34 Ответить
Зона дії ракет М30/М31 систем HIMARS M270 MLRS, які США і Британія передають Україні

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03.06.2022 03:03 Ответить
Крымский мост нужно быстрее отрезать, чтобы отрезать подвоз припасов, через этот мост. Чем меньше у них припасов, тем лучше!
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03.06.2022 03:45 Ответить
Спасибо братьям американцам! Мы вместе навек!!!!
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03.06.2022 04:06 Ответить
Постпред России при ООН Небензя назвал поставки оружия Украине «военным преступлением» Запада
Я так розумію, що ленд-ліз для ссср також був «военным преступлением» проти Гітлера
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03.06.2022 05:26 Ответить
Военным преступлением является сами существование фашистской федерации! ******, а ну ка скажи сколько украинцев убили англо-саксы на терриории Украины? И сколько миллионов украинцев убила твоя срасия? Ублюдок.
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03.06.2022 10:07 Ответить
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03.06.2022 12:26 Ответить
ви нє панімаєтє - ето другоє... кацапія і при совку ніколи не дякувала штатам за ленд-ліз. Інколи я чув малим від батька про потужні вантажні машини, які після війни прийшлось чи то віддати назад, чи знищити. А про вирішальну роль ленд-лізу вже взнав після 2007, коли в мене інет з'явився.
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03.06.2022 17:42 Ответить
Українські військові самі вирішуватимуть, на яку відстань херачити з американських РСЗВ
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03.06.2022 07:43 Ответить
Как лаконично сказано! Браво!
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03.06.2022 10:01 Ответить
Оце назвиваєть - дипломатичні слова - подвійного значення
І ще Крим - Україна, Кубань - Україна..... І москву Київський князь створив
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03.06.2022 14:34 Ответить
оце вже ні - москву створила татарія. нічого їх до Вкраїни примазувать.
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03.06.2022 17:45 Ответить
Полет такой ракеты на максимально возможную дистанцию - приведет к немедленному завершению воины.
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03.06.2022 17:12 Ответить
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