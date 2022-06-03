Дальность применения систем HIMARS будут определять украинские силы, - Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные сами определят дальность применения реактивных систем залпового огня HIMARS, которые вскоре должен получить Киев.
Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду".
"Как вчера объявил президент Байден, был подписан пакет безопасности на $700 млн. Он включает системы HIMARS, которые являются дальнобойными артиллерийскими системами. Это поможет украинским силам наносить более точные удары на большем расстоянии. На какое именно расстояние будут определять сами украинские силы", - сказала она.
Топ комментарии
+101 xander 9cf28439
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Но боюсь шо величайшийй зассыт.
А то ж путин нападёт.
Вот кацапоидам сюрприз будет!
И ДБР вместе с бакановским СБУ их конфискует и заныкает, как клистроны для ПВО.
а пульнуть на 300 км мы можем элементарно, главное утверждать , что это были украинские ПУ Гром-2, а тупые кацапы не разобрались...
Шила в мешке не утаишь, а двухголовую птицу видно по полёту!
Тем более "в ответку" чему?
Я так розумію, що ленд-ліз для ссср також був «военным преступлением» проти Гітлера
І ще Крим - Україна, Кубань - Україна..... І москву Київський князь створив