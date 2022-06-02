Дальність застосування систем HIMARS визначатимуть українські сили, - Брінк
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Українські військові самі визначатимуть дальність застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS, які незабаром має отримати Київ.
Про це заявила нова посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".
"Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на $700 млн. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили", - сказала вона.
Топ коментарі
+101 xander 9cf28439
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+74 Салаутдин
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+72 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.06.2022 19:43
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Будь ласка, зачекайте...
Но боюсь шо величайшийй зассыт.
А то ж путин нападёт.
Вот кацапоидам сюрприз будет!
И ДБР вместе с бакановским СБУ их конфискует и заныкает, как клистроны для ПВО.
а пульнуть на 300 км мы можем элементарно, главное утверждать , что это были украинские ПУ Гром-2, а тупые кацапы не разобрались...
Шила в мешке не утаишь, а двухголовую птицу видно по полёту!
Тем более "в ответку" чему?
Я так розумію, що ленд-ліз для ссср також був «военным преступлением» проти Гітлера
І ще Крим - Україна, Кубань - Україна..... І москву Київський князь створив