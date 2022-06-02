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Дальність застосування систем HIMARS визначатимуть українські сили, - Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк

Українські військові самі визначатимуть дальність застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS, які незабаром має отримати Київ.

Про це заявила нова посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".

"Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на $700 млн. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+101
Дуже позитивна жінка, ця пані Брінк.
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02.06.2022 19:42
+74
В перекладі з англійської - "Їабште,хлопи! "
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02.06.2022 19:43
+72
Амерам-черговий респект...
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02.06.2022 19:43
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Оно то да.
Но боюсь шо величайшийй зассыт.
А то ж путин нападёт.
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02.06.2022 20:34 Відповісти
Якщо він "заССИть,":то його заССУть
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02.06.2022 21:01 Відповісти
От вміють американці посміхатися. Воно ж - страшнюля, а як посміхнеться, то гарнюля. Ніпонятно
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02.06.2022 20:39 Відповісти
Ну да. бейте, на сколько хотите, хотя дали на 80 км. Со временем дадут и на 300. А рашистам предложили игру - угадай на сколько достанем. Победителю - призовая игра.
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02.06.2022 21:18 Відповісти
Тут главное шо? Более-менее открыто поставить шасся, на которых кассеты с 12 ракетами на 80 км таскаются, а уж потом.... потом... темной безлунной ночью и кассеты с 2 ракетами на 300 км срытно пронести.
Вот кацапоидам сюрприз будет!
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02.06.2022 23:52 Відповісти
Так это же "свинарчуки" получаются...
И ДБР вместе с бакановским СБУ их конфискует и заныкает, как клистроны для ПВО.
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03.06.2022 14:12 Відповісти
первые 4 ПУ Хаймарс - для обучения расчётов, когда народ освоит - подтянутся новые машинки
а пульнуть на 300 км мы можем элементарно, главное утверждать , что это были украинские ПУ Гром-2, а тупые кацапы не разобрались...
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02.06.2022 21:38 Відповісти
А тим часом тишком нишком починається виготовлення українських ракет. Їх потрібно дуже багато. Тим більше що ніяких обмежень після деносації договору що до ракет середньої дальності більше немає. Ми можемо виготовляти з дальністю враження до 4000 км. Нам цього вистачить щоб кацапи теж відчули як вони жити під звук сирен в своїй столиці і збирати на вулицях шматки тіл своїх близьких.
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02.06.2022 21:43 Відповісти
Обезьяна с ядерной гранатой - достаточно веский повод для опасений.
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02.06.2022 22:43 Відповісти
краще і надалі не лізь в політику... ти мабуть не в курсі, шо на рашці найбільший у світі боєзапас ядерних боєголовок. так що посцяти в Москва-ріку не вийде. Сильні світу цього не будуть ставити на межу виживання усю цивілізацію тільки заради України чи заради того, щоб посцяти в ту річку або спалити кремль.. У них мета тут, на території України, завдати русні величезних втрат, щоб це привело до бунтів на росіюшці, плюс санкції з часом свою роботу зроблять.
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02.06.2022 23:33 Відповісти
"тупо спектакль, поставленний сильними світу цього". Вот им по твоему надо этот дроч с помощью и провалами в экономиках. Им ковидом достаточно крутить. Высокопримативные неадекваты всегда нападают на слабого или из подтишка. Учитывая договорняк с презом, а потом его дебильное катание асфальта и разоружение армии как знак согласия, было б тупо не напасть. Странно, что 73 были слепые на выборах, а ведь у него отсутствовали надличностные ценности в каждой минуте его жизни.
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03.06.2022 08:58 Відповісти
Привет, махнарылый Лягушонок!
Шила в мешке не утаишь, а двухголовую птицу видно по полёту!
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03.06.2022 09:45 Відповісти
"я люблю цю жінку"(Альф)
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02.06.2022 22:11 Відповісти
Вот это уже серьезное заявление)
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02.06.2022 23:01 Відповісти
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02.06.2022 23:03 Відповісти
а тому що бiльш не дадуть, тому пiняйте мол на себе.
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02.06.2022 23:53 Відповісти
ты долпайоп ватный что ты несешь?
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03.06.2022 07:27 Відповісти
Очень тонко, на болотах подгорает
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02.06.2022 23:10 Відповісти
Не полетит, не тот случай
Тем более "в ответку" чему?
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02.06.2022 23:20 Відповісти
Это кацап-провокатор. Зарегистрировался неделю назад, чтобы тут гадить
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03.06.2022 00:21 Відповісти
Якщо нададуть балістичні ракети до них,тоді справді визначатимуть ЗСУ.
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02.06.2022 23:18 Відповісти
thanks much
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02.06.2022 23:25 Відповісти
Надо отдать должное американцам, что они тоже научились как правильно воевать в гибридной войне с нелюдями КГБ. Даст пусковые устройства HIMARS а ракет украинцы сами в военторге накупит какие надо.
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02.06.2022 23:27 Відповісти
І одразу виникне стихійна українська самооборона, хе-хе-хе-хе-хе
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02.06.2022 23:34 Відповісти
Зона дії ракет М30/М31 систем HIMARS M270 MLRS, які США і Британія передають Україні

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03.06.2022 03:03 Відповісти
Крымский мост нужно быстрее отрезать, чтобы отрезать подвоз припасов, через этот мост. Чем меньше у них припасов, тем лучше!
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03.06.2022 03:45 Відповісти
Спасибо братьям американцам! Мы вместе навек!!!!
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03.06.2022 04:06 Відповісти
Постпред России при ООН Небензя назвал поставки оружия Украине «военным преступлением» Запада
Я так розумію, що ленд-ліз для ссср також був «военным преступлением» проти Гітлера
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03.06.2022 05:26 Відповісти
Военным преступлением является сами существование фашистской федерации! ******, а ну ка скажи сколько украинцев убили англо-саксы на терриории Украины? И сколько миллионов украинцев убила твоя срасия? Ублюдок.
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03.06.2022 10:07 Відповісти
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03.06.2022 12:26 Відповісти
ви нє панімаєтє - ето другоє... кацапія і при совку ніколи не дякувала штатам за ленд-ліз. Інколи я чув малим від батька про потужні вантажні машини, які після війни прийшлось чи то віддати назад, чи знищити. А про вирішальну роль ленд-лізу вже взнав після 2007, коли в мене інет з'явився.
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03.06.2022 17:42 Відповісти
Українські військові самі вирішуватимуть, на яку відстань херачити з американських РСЗВ
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03.06.2022 07:43 Відповісти
Как лаконично сказано! Браво!
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03.06.2022 10:01 Відповісти
Оце назвиваєть - дипломатичні слова - подвійного значення
І ще Крим - Україна, Кубань - Україна..... І москву Київський князь створив
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03.06.2022 14:34 Відповісти
оце вже ні - москву створила татарія. нічого їх до Вкраїни примазувать.
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03.06.2022 17:45 Відповісти
Полет такой ракеты на максимально возможную дистанцию - приведет к немедленному завершению воины.
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03.06.2022 17:12 Відповісти
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