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Новости За рубежом
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В Молдове запретили показ российских новостей и пропагандистских телешоу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фейк

Парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий, в частности, трансляцию российских новостей и пропагандистских шоу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.

Документ был принят во втором окончательном чтении на заседании 2 июня, его поддержали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

"Принятый законопроект запрещает трансляцию в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, изготовленных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - говорится в сообщении.

Следовательно, российские новости и телепередачи по молдавскому ТВ не будут показываться, поскольку Россия эту конвенцию не ратифицировала.

Отмечается также, что во втором чтении PAS исключила положения, согласно которым служба информации и безопасности могла блокировать сайты за распространение дезинформации, а граждан наказывать огромными штрафами.

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Топ комментарии
+7
ВАУ! На сотый день войны? Анекдоты про молдован? В этом что-то было.
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02.06.2022 20:34
+4
Звільнемо й Молдову й Білорусь
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02.06.2022 21:10
+4
Все правильно зробили! Молодці!
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02.06.2022 21:31
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02.06.2022 20:33 Ответить
ВАУ! На сотый день войны? Анекдоты про молдован? В этом что-то было.
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02.06.2022 20:34 Ответить
А русские анекдоты про хахлов расскажешь? Поржем вместе!
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02.06.2022 21:08 Ответить
Чуєш ти, ********, про себе анекдоти розкажеш?
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02.06.2022 21:30 Ответить
Мы тоже знаем разные анекдоты
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03.06.2022 00:36 Ответить
Давно пора ‼️ Дошло …
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03.06.2022 01:52 Ответить
Невже й Гундяєва показувати не будуть? "Єта жє святоє"))
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02.06.2022 20:34 Ответить
святоє - це скабєтова з помьотом
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02.06.2022 20:36 Ответить
на вісім років пізніше України
Європа, мля!
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02.06.2022 20:34 Ответить
Рузьгеязічних ущемляют. Путєн ввєді в Молдову!
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02.06.2022 20:41 Ответить
ПРОГРЕСС
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02.06.2022 20:48 Ответить
в Украине когда запретили показывать?
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02.06.2022 20:51 Ответить
2014
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02.06.2022 22:06 Ответить
Після Революції Гідності (2014).
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03.06.2022 09:04 Ответить
Нажаль,Санду навіть на 10ять відсотків не МаргаретТетчер та ні Даля Грібаускайте.Така інертна та інфантильна.Якбі не відкрита підтримка румунів,Х.йло бі їх складои одного Придністрів'я полонив.
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02.06.2022 20:57 Ответить
Покажеш кращого президента Молдови ніж Санду?
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02.06.2022 21:28 Ответить
Ні її, ні з нею немає кого порівнювати - вона нічого не зробила. Окрім звісно гучних передвиборних обіцянок.
А-а, скузаті, забув - румунського громадянства і паспорта не було у жодного з попередніх Президентів Молдови...
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03.06.2022 08:55 Ответить
не такие они уже как в анекдотах, тормазнутые немного
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02.06.2022 20:59 Ответить
Звільнемо й Молдову й Білорусь
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02.06.2022 21:10 Ответить
Ну, лучше поздно, чем никогда
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02.06.2022 21:16 Ответить
Все правильно зробили! Молодці!
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02.06.2022 21:31 Ответить
 
 