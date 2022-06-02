У Молдові заборонили показ російських новин і пропагандистських телешоу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією і пропагандою, який, зокрема, забороняє трансляцію російських новин і пропагандистських шоу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.
Документ ухвалено у другому остаточному читанні на засіданні 2 червня, його підтримали 54 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).
"Прийнятий законопроект забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, виготовлених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення", - сказано в повідомленні.
Отже, російські новини і телепередачі по молдавському ТБ не показуватимуть, оскільки Росія цю конвенцію не ратифікувала.
Зазначається також, що у другому читанні PAS виключила положення, згідно з якими служба інформації та безпеки могла би блокувати сайти за поширення дезінформації, а громадян карати величезними штрафами.
Будь ласка, зачекайте...
Это детский танцевальный коллектив «Звёздочки» из ошмянского ясли-сада №3, пишет сайт местного управления образования рб. На фестивале «Сябры - 2022» они показали «патриотический номер» «По вагонам».
Судя по видео (https://www.youtube.com/watch?v=E4nBZs5ILk0) танца, он посвящен концлагерю: в песне есть слова «на груди побледневшие желтые звезды» и «в миг миллионы людей превращаются в память». https://t.me/zerkalo_io/45613
Європа, мля!
А-а, скузаті, забув - румунського громадянства і паспорта не було у жодного з попередніх Президентів Молдови...