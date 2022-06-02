У Молдові заборонили показ російських новин і пропагандистських телешоу

Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією і пропагандою, який, зокрема, забороняє трансляцію російських новин і пропагандистських шоу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

Документ ухвалено у другому остаточному читанні на засіданні 2 червня, його підтримали 54 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).

"Прийнятий законопроект забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, виготовлених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення", - сказано в повідомленні.

Отже, російські новини і телепередачі по молдавському ТБ не показуватимуть, оскільки Росія цю конвенцію не ратифікувала.

Зазначається також, що у другому читанні PAS виключила положення, згідно з якими служба інформації та безпеки могла би блокувати сайти за поширення дезінформації, а громадян карати величезними штрафами.

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