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Новини За кордоном
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У Молдові заборонили показ російських новин і пропагандистських телешоу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фейк

Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією і пропагандою, який, зокрема, забороняє трансляцію російських новин і пропагандистських шоу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

Документ ухвалено у другому остаточному читанні на засіданні 2 червня, його підтримали 54 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).

"Прийнятий законопроект забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, виготовлених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення", - сказано в повідомленні.

Отже, російські новини і телепередачі по молдавському ТБ не показуватимуть, оскільки Росія цю конвенцію не ратифікувала.

Зазначається також, що у другому читанні PAS виключила положення, згідно з якими служба інформації та безпеки могла би блокувати сайти за поширення дезінформації, а громадян карати величезними штрафами.

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Топ коментарі
+7
ВАУ! На сотый день войны? Анекдоты про молдован? В этом что-то было.
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02.06.2022 20:34
+4
Звільнемо й Молдову й Білорусь
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02.06.2022 21:10
+4
Все правильно зробили! Молодці!
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02.06.2022 21:31
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Детсадовцы из Ошмян исполнили танец в полосатых робах

Это детский танцевальный коллектив «Звёздочки» из ошмянского ясли-сада №3, пишет сайт местного управления образования рб. На фестивале «Сябры - 2022» они показали «патриотический номер» «По вагонам».

Судя по видео (https://www.youtube.com/watch?v=E4nBZs5ILk0) танца, он посвящен концлагерю: в песне есть слова «на груди побледневшие желтые звезды» и «в миг миллионы людей превращаются в память». https://t.me/zerkalo_io/45613
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02.06.2022 20:33 Відповісти
ВАУ! На сотый день войны? Анекдоты про молдован? В этом что-то было.
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02.06.2022 20:34 Відповісти
А русские анекдоты про хахлов расскажешь? Поржем вместе!
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02.06.2022 21:08 Відповісти
Чуєш ти, ********, про себе анекдоти розкажеш?
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02.06.2022 21:30 Відповісти
Мы тоже знаем разные анекдоты
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03.06.2022 00:36 Відповісти
Давно пора ‼️ Дошло …
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03.06.2022 01:52 Відповісти
Невже й Гундяєва показувати не будуть? "Єта жє святоє"))
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02.06.2022 20:34 Відповісти
святоє - це скабєтова з помьотом
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02.06.2022 20:36 Відповісти
на вісім років пізніше України
Європа, мля!
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02.06.2022 20:34 Відповісти
Рузьгеязічних ущемляют. Путєн ввєді в Молдову!
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02.06.2022 20:41 Відповісти
ПРОГРЕСС
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02.06.2022 20:48 Відповісти
в Украине когда запретили показывать?
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02.06.2022 20:51 Відповісти
2014
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02.06.2022 22:06 Відповісти
Після Революції Гідності (2014).
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03.06.2022 09:04 Відповісти
Нажаль,Санду навіть на 10ять відсотків не МаргаретТетчер та ні Даля Грібаускайте.Така інертна та інфантильна.Якбі не відкрита підтримка румунів,Х.йло бі їх складои одного Придністрів'я полонив.
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02.06.2022 20:57 Відповісти
Покажеш кращого президента Молдови ніж Санду?
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02.06.2022 21:28 Відповісти
Ні її, ні з нею немає кого порівнювати - вона нічого не зробила. Окрім звісно гучних передвиборних обіцянок.
А-а, скузаті, забув - румунського громадянства і паспорта не було у жодного з попередніх Президентів Молдови...
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03.06.2022 08:55 Відповісти
не такие они уже как в анекдотах, тормазнутые немного
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02.06.2022 20:59 Відповісти
Звільнемо й Молдову й Білорусь
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02.06.2022 21:10 Відповісти
Ну, лучше поздно, чем никогда
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02.06.2022 21:16 Відповісти
Все правильно зробили! Молодці!
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02.06.2022 21:31 Відповісти
 
 