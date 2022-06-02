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Армия РФ полностью разрушила 182 учебных заведения, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,авдіївка

В Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации полностью разрушены 182 учебных заведения.

Об этом говорится в телеграм-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 99-й день войска оккупанта продолжают атаковать украинские города, производят обстрелы жилых домов, больниц, детских садов, школ, университетов.

"По состоянию на сегодняшний день, 2 июня 2022 года, повреждено 1756 учебных заведений, а 182 - полностью разрушены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "самое страшное – потеря невинных жизней, самое болезненное – детей…".

В добавленном к публикации видео сообщается, что, по официальным данным, из Украины с начала полномасштабного вторжения россии выехало около 700 учеников и студентов и более 25 тысяч учителей и преподавателей.
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теперь нужны онлайн школы
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02.06.2022 22:16 Ответить
Теперь енды не нужны. Говорил балбусу. Купи валенки. Зима. А, он, что. Взял и кеды купил. Они Красивее.
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02.06.2022 22:21 Ответить
це таке наказаніє всім нам за те, що шкарлєт втіхаря плагіатом займається
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02.06.2022 22:17 Ответить
Міністр, міністр і вуаля, статист.
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02.06.2022 22:19 Ответить
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02.06.2022 22:38 Ответить
*****
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02.06.2022 22:22 Ответить
Шкарлет сиди молча, до тебя время дойдёт.
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02.06.2022 22:43 Ответить
Зато в плен кого не возьмут из дыры все одни учителя
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02.06.2022 22:54 Ответить
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02.06.2022 23:02 Ответить
 
 