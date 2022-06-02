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Армія РФ повністю зруйнувала 182 заклади освіти, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,авдіївка

В Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації повністю зруйновано 182 заклади освіти.

Про це йдеться повідомив в телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 99-ий день війська окупанта продовжують атакувати українські міста, здійснюють обстріли житлових будинків, лікарень, дитячих садків, шкіл, університетів.

"Станом на сьогодні, 2 червня 2022 року, пошкоджено 1756 закладів освіти, а 182 – повністю зруйновано", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що "найстрашніше – втрата безневинних життів, найболючіше – дітей…".

У доданому до публікації відео повідомляється, що, за офіційними даними, з України від початку повномасштабного вторгнення росії виїхало майже 700 учнів та студентів та понад 25 тисяч учителів і викладачів.

Автор: Анна Судак
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теперь нужны онлайн школы
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02.06.2022 22:16 Відповісти
Теперь енды не нужны. Говорил балбусу. Купи валенки. Зима. А, он, что. Взял и кеды купил. Они Красивее.
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02.06.2022 22:21 Відповісти
це таке наказаніє всім нам за те, що шкарлєт втіхаря плагіатом займається
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02.06.2022 22:17 Відповісти
Міністр, міністр і вуаля, статист.
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02.06.2022 22:19 Відповісти
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02.06.2022 22:38 Відповісти
*****
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02.06.2022 22:22 Відповісти
Шкарлет сиди молча, до тебя время дойдёт.
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02.06.2022 22:43 Відповісти
Зато в плен кого не возьмут из дыры все одни учителя
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02.06.2022 22:54 Відповісти
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02.06.2022 23:02 Відповісти
 
 