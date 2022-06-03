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Новости За рубежом
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Венгрия (1540) Европарламент (1705)

Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Венгрия может быть лишена права голоса в Европарламенте. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж по отношению к другим государствам. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR Aktuell.

Она также отметила, что причиной лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права.

По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял страну под полный контроль и позволяет злоупотреблять принципом единодушия в ЕС ради шантажа других стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша призвала Венгрию прекратить блокировку шестого пакета санкций против РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+140
Аплодую стоячи, якщо це зроблять!
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03.06.2022 00:16
+109
Допрыгаются мадьярские ****** со своим Орбаном. Будут первой страной, которую единогласно исключат из ЕС.
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03.06.2022 00:16
+106
Викиньте тих сраних мадярів *****!
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03.06.2022 00:16
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Аплодую стоячи, якщо це зроблять!
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03.06.2022 00:16 Ответить
шльондрам в лайно вказали - цікаво шо *********** будуть?
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03.06.2022 00:29 Ответить
Прітіскают права мєншінства, єті клятіє євронацісти!
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03.06.2022 08:32 Ответить
Викиньте тих сраних мадярів *****!
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03.06.2022 00:16 Ответить
На істричну роДіну мід волгою та уралом.
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03.06.2022 09:15 Ответить
Допрыгаются мадьярские ****** со своим Орбаном. Будут первой страной, которую единогласно исключат из ЕС.
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03.06.2022 00:16 Ответить
вони - фрідеси. Але їхні ******* також *************.
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03.06.2022 01:09 Ответить
Хоч хтось там з яйцями... Я маю на увазі метафоричними))
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03.06.2022 00:16 Ответить
Так, насправді, найсміливіші в ЄС це Барлі та Фон дер Ляєн. От так
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03.06.2022 00:37 Ответить
скоріше метафізичними!
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03.06.2022 00:50 Ответить
Их яйца гиперболичны
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03.06.2022 08:10 Ответить
Давно пора.
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03.06.2022 00:19 Ответить
Викиньте кончених ******** з усіх міжнародних організацій кібені фені. Проституткам бункерного *****, не місце у цивілізованому світі
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03.06.2022 00:20 Ответить
pa hodu davyjebivalsa orban
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03.06.2022 00:23 Ответить
бачу ти пердоляківське ,бидло любиш коли тебе опускають)))
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03.06.2022 00:37 Ответить
Добре платить рашистський фюрер цим йовбакам з орбанами , що вони
зовсім втратили і совість , і повагу до своїх європейських партнерів !

одним словом проплачена мразота 😠
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03.06.2022 00:26 Ответить
Так якщо у хуúлостані керує наркокартель, так у ******** є свої клани. І в 90ті вони дуже добре між собою товаришували!
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03.06.2022 08:37 Ответить
Все вірно, економічні інтереси Угорщини зрозумілі, але до чого тут "поп Кирил"?
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03.06.2022 00:28 Ответить
Навіть економічні інтереси це не виправдання...
Членство в ЄС це взаємні відносини - колись заради тебе партнери чимось пожертвують і допоможуть, але колись і тобі треба піти на зустріч взаємному рішенню!
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03.06.2022 00:39 Ответить
Я написав що вони зрозумілі а не виправдані.
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03.06.2022 02:12 Ответить
Конечно!

Путину достаточно купить всего лишь одного из правителей европейских стран - орбана - и он уже может накладывать вето на любое европейское решение, и путин может управлять европой через свою марионетку!

Европе это нравится?
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03.06.2022 00:29 Ответить
Дуже слушно!
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03.06.2022 01:38 Ответить
Те саме відбувається і в радбезі ООН. Світова спільнота має цим зайнятися значно активніше, ніж просто на рівні глибокої стурбованості, бо всі ці союзні та альянсні голови легко можуть полетіти на смітник історії, разом із дуже хитким та непевним, але хоча б якимсь світовим порядком...
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03.06.2022 09:51 Ответить
Давайте создадим петицию на выброс лайна из ЕС.
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03.06.2022 00:31 Ответить
Немає такої процедури навіть, лише якщо Угорщина піде сама як ВБ
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03.06.2022 02:24 Ответить
Ну ну наче роздуплився а взяли це навіжене імперське чмо чому їм і зараз австровегрія вижається полюції страшні
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03.06.2022 00:32 Ответить
признать орбана коррупционной шавкой путина.

и лишить венгрию права голоса, пока в венгрии власть не поменяется.
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03.06.2022 00:32 Ответить
Давно пора.
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03.06.2022 00:32 Ответить
Це мадярське лайно давно потрібно вимести звідусіль сраною мітлою .
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03.06.2022 00:33 Ответить
От риторики нужно переходить к делу так как Венгрия в ЕС как заноза в заднице
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03.06.2022 00:46 Ответить
Смешно другое-этих корупционеров взяли в ЕС аж бегом, а нам 20 лет нужно.
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03.06.2022 00:50 Ответить
Посмотрите на сайте ЦВК результаты выборов за все 30 лет и вам станет все ясно.
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03.06.2022 09:36 Ответить
Орбан путинский ХОЛУЙ!!!
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03.06.2022 00:50 Ответить
Лох и ******** холуй.
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03.06.2022 01:09 Ответить
нарешті!
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03.06.2022 00:54 Ответить
малокацапія та угорщіна, підтверджено часом.
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03.06.2022 00:56 Ответить
нарешті хтось це озвучив,
до біса гнати цього диктатора самоучку,
в європі ж ніби цінності і право
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03.06.2022 00:59 Ответить
та йоханий бабай-це щоб не матом-нарешті побачили та зрозуміл? це потрібно було робити ще років кілька тому....
"На третий день индеец Зоркий Глаз увидел что одной стены в тюрьме нет"...
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03.06.2022 01:00 Ответить
давно пора
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03.06.2022 01:02 Ответить
******* нужнно в один день:

1. Отключить нефтепровод "Дружба" из-за попадания в него рашистской ракеты
2. Отнять право голоса в ЕС
3. Предупредить, что в случае дальнейших попыток подыгрывать мордору, они будут исключены из ЕС и зоны свободной торговли с ЕС.

Вот и посмотрим, как после этого Орбан запоет. А если после этого побежит к пуйлу жаловаться и клянчить рубли, то еще и из НАТО исключить. Может тогда мадьяры задумаются, на кой им такая подстилку пуйла в руководстве страны.
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03.06.2022 01:08 Ответить
Ракету - в районі Мозиря, Чи, навіть - Брянська?
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03.06.2022 01:10 Ответить
здохне ***** з кацапії - не зміниться нічого.
на кацапстані буде таке ж саме ***** тільки з іншою фамілією,
на угорщіні такий самий орбан-*****...
після орбана, і теж з іншою фамілією, теж не зміниться нічого...
хоча певний кримлівсько кацапо-угорський переляк-пересрач-перезригризня безумовно дасть Україні час вернути ВСЕ своє.
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03.06.2022 01:12 Ответить
Исключить из ЕС Венгрию возможно?Я за двумя руками.
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03.06.2022 01:24 Ответить
Зачем тебе эти две руки?
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03.06.2022 08:42 Ответить
Але ж правий був сапер Водичка...з тих років вони не змінилися... Слава Україні та Польщі !!! Смерть москві та москалям !!!
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03.06.2022 02:29 Ответить
венгры всегда с фашистами
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03.06.2022 02:45 Ответить
Давно пора! и гнать их нужно с НАТО!
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03.06.2022 02:51 Ответить
також шенген закрити
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03.06.2022 04:44 Ответить
Мерзосна країна.Мєєєрзость її хєрманич…
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03.06.2022 04:47 Ответить
Нарешті у ЄС почали поволі відкривати запливші жирком очі
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03.06.2022 06:32 Ответить
Хоть кто то насмелился сказать путинкой подстилке что оно путинская подстилка.
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03.06.2022 06:44 Ответить
Я говорив на початку війни, що краіною яка з тріском вилетить з ЄС та НАТО буде Угорщина.
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03.06.2022 06:45 Ответить
Керівництво угорщини злетіло з рейок , вважають себе пупом Євросоюзу , захотілося їм теж як і х@йлу , побавитись у фюрера - але кишка тонка .Тільки за , нах цих ***** прокремлівських .
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03.06.2022 06:49 Ответить
Вегнрию исключат и изолируют - закапсулируют.
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03.06.2022 07:29 Ответить
Дэорбанизируют
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03.06.2022 08:48 Ответить
Орбан - креатура известного авторитета Семена Могилевича. Так что Венгрией правит член российской ОПГ -)))
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03.06.2022 07:53 Ответить
А хуúлобад в свою очередь

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9BGoKh88A&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

"росией управляет наркокартель/ Видео 120"
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03.06.2022 08:52 Ответить
Чого ви хочете від біглих башкірів? Вони - кров та плоть свинособак
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03.06.2022 07:54 Ответить
Прозріли.
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03.06.2022 08:23 Ответить
КОНЦЕНСУНСальність! Кремлю достатньо підкупити, - викормити, - "хоч одного полєзного ідіота, - і всякі ЄСи перетворюються в ООНи...

Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.

Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
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03.06.2022 08:47 Ответить
Под зад этих свиней.
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03.06.2022 08:59 Ответить
Це було б абсолютно правильним і логічним рішенням.👍👏
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03.06.2022 08:59 Ответить
Угорщина,це Європейська "лднр"..."пропутінська зауральська губєрнія" або "троянський кінь" в Євросоюзі...Як кажуть,з такими "друзями і ворогів не треба...
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03.06.2022 09:06 Ответить
Можете посміяться: "Ми зобов"язані викинуть цей азіатський народ за межі Європи!" ( Адольф Гітлен "Майн Кампф" (перше видання))
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03.06.2022 09:09 Ответить
Ха..Читаючи ці слова так і хочеться "зіганути".Алоізович,мабуть,щось знав.
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03.06.2022 12:17 Ответить
обеспечить войскам Бурятской армии и народам Бамбасса беспрепятственный транспортный коридор до венгерской границы 👌
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03.06.2022 09:10 Ответить
******, адіннарот з кацапами, в буквальному сенсі. І поведінта відповіда. Шантажисти.
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03.06.2022 09:21 Ответить
Та то воно добре, що ще раз пальчика підняли на мадярів. А буде тому правда?
Не вірю.
Тепер я вже не вірю ні в що. Шось, вони ті всі організації, тільки зпозорились на весь світ.
КОристі мало від них. А ше менше від німців і французів - їх купили кацапи, от вони і співають кацапську пісню.
А мадяри - то вони завжди такими були. Якщо почитати історію, то вони нічого доброго в історії не зробили. Ну одним словом - мадяри.
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03.06.2022 09:27 Ответить
Ото будет поворот. А ***** в НАТО? С НАТО их тоже выкинуть. Хай в таёжный союз идут, им там понравиться и встретят, как родных
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03.06.2022 09:31 Ответить
Зроблять, але трохи пізніше. Коли реально постане питання прийняття України до ЄС. Зрозуміло що мадяра за кацапські гроші це заблокують, от тоді і позбавлять.
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03.06.2022 09:34 Ответить
Все до цього активно йде, але чи наважаться у найближчі пару місяців, які багато що вирішують? Якщо так, то це буде потужний удар як по угорським владним імбецилам, так і по позиціях кацапсін на майданчиках ЄС. Мадяри грають в дуже небезпечну гру, і вона розвивається не на їх користь, а в зовсім протилежний бік...
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03.06.2022 09:46 Ответить
Однозначно! За хамство і підлість по відношенню до інших країн треба карати. І боляче...
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03.06.2022 09:49 Ответить
Сумніваюся, що позбавлять. Кишка в них тонка, вихляють, як собака хвостом.
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03.06.2022 09:57 Ответить
Если их выгнать из ЕС, они тут же войдут в союз с Рашкой, которая бегом поставит там ЯО и т.д. Оно Европе надо? Так, что не выгонят, к сожалению - это говно не потонет.
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03.06.2022 09:58 Ответить
Нікуди вони не побіжать, а будуть скавчати і проситися назад. Це 100%.
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03.06.2022 10:14 Ответить
Ага, ***?!
В Ростов его, пусть Янык потеснится, времена трудные, поживут коммуналкой, поплюют друг другу в суп.
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03.06.2022 10:02 Ответить
Нарешті до панів-демократів почало щось доходити. Сподіваюсь, що тільки одними заявами це не обійдеться. Хоча, чесно кажучи, не дуже сподіваюсь що в них вистачить сили волі на конкретні дії.
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03.06.2022 10:12 Ответить
... і признати їх як соучасників війни проти України...
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03.06.2022 10:18 Ответить
Цю кремлівську хвойду взагалі треба за порог ЕС виставити, шоб не смерділо "рускім духом" у шановному товаристві...
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03.06.2022 10:26 Ответить
Ну наконец! Хоть кто-то из руководства ЕС здраво выразил своё мнение.
Видимо в Европе начали что-то подозревать.
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03.06.2022 10:31 Ответить
Беззуба Європа на це не здатна.Губошльопи і безхребетні
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03.06.2022 11:02 Ответить
Груба помилкою було гарячкове розширення ЄС і НАТО на Схід. Прийом до ЄС і Альянсу таких "бойових побратимів" і "партнерів", як Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина... призвело ли ше до ослаблення організацій. А ця розцяцькована шантрапа, бойова і економічна міць котрої нуляча, лише "доїть" Європу і, заховавшись за спини НАТО "хоробро скавчить і з"ясовує територіальні, мовні, історичні стосунки зі своїми сусідами. Та ще гальмує прийняття вирішальних рішень. "Додемократизувалися", євроПЕЙСИ?
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03.06.2022 11:09 Ответить
Дивно що лиш додумались, точны хоч хтось
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03.06.2022 11:11 Ответить
Оточені 3.14дарами узурпаторами-автократами.
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03.06.2022 11:40 Ответить
виключити з ЄС і допобачення їм
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03.06.2022 11:57 Ответить
Не позбавити голосу, а взагалі "попросити"...одна паршива вівця портить всю отару.
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03.06.2022 12:14 Ответить
Конечно. Его уберут. Не идиоты же вокруг все таки.
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03.06.2022 12:26 Ответить
Вообще, как нибудь надо будет финансовым разведкам покопатся у этого Орбана
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03.06.2022 12:27 Ответить
корні відчуваються угрофінська орда за походженням , хоча кацапи чомусь стверджують .що вони нібито якісь словяни - з якого переляку - вчіть історію !
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03.06.2022 12:32 Ответить
Давно вже пора. Нехай мадьяри звіздують в тайожний саюз,де їм саме місце.
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03.06.2022 13:31 Ответить
--- Одним словом : ГИДОТА !!! Звернемося. до історичних джерел : 1240 р-- орди хана Батия гепають у " Золоті ворота" Києва... Князь київський Михайло -- доручає керувати обороною боярину Дмитру. а.сам погнав до короля угорського Бели. задля союзу. допомоги у спротиву монголо--татарам... Даремно!!! Поодинці розбили і нас і отого Белу ...Щоправда:
кияни боронилися від навали -3 місяці і загинули гідно. як воїни... А белу з його кам*яними кріпостями -- розпатрошили миттєво /останній рятувався ганебною втечою.../З історичних досліджень Володимира Малика /
Із спогадів мого дядька /моряка. захисника Одеси : У " штиковій" атаці і румини і мадяри нікчеми в порівнянні із німчурою...одному /з розгону/ всадив штик в горлянку . а потім смикався і ніяк не міг витягти гвинтівку...Потім це столо приколом. для насмішок братви Toten--schwarz...
Із спогадів матері :--- опісля СС. мадяри були найстрашніші. найжорстокіші... Хоч де заховаєш квасолину. бурячок--- вмить знайдуть. відриють... А сьогодні .щоб догодити кремлівському ліліпузіку ці дундуки---- розхитують. щосили. Захід України із своєю " Насильницькою Українізацією" Нещасного свого земляка .футболіста--легенду Йожифа Сабо--доконали своїми підлостями... Щоправда він молодчина : нагадує їм всим . як у 1956р. кацапидли прасували їх танками і в Буді і в Пешті...
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03.06.2022 13:50 Ответить
выгнать мадьяров с ес и нато и всех международных организаций!они собратья кацапов!
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03.06.2022 16:16 Ответить
 
 