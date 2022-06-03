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Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Венгрия может быть лишена права голоса в Европарламенте. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж по отношению к другим государствам. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR Aktuell.
Она также отметила, что причиной лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права.
По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял страну под полный контроль и позволяет злоупотреблять принципом единодушия в ЕС ради шантажа других стран.
Топ комментарии
+140 Юля Пасічна
показать весь комментарий03.06.2022 00:16
+109 Andy S 89bd7d80
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+106 Олександр Карін
показать весь комментарий03.06.2022 00:16
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Пожалуйста, подождите...
зовсім втратили і совість , і повагу до своїх європейських партнерів !
одним словом проплачена мразота 😠
Членство в ЄС це взаємні відносини - колись заради тебе партнери чимось пожертвують і допоможуть, але колись і тобі треба піти на зустріч взаємному рішенню!
Путину достаточно купить всего лишь одного из правителей европейских стран - орбана - и он уже может накладывать вето на любое европейское решение, и путин может управлять европой через свою марионетку!
Европе это нравится?
и лишить венгрию права голоса, пока в венгрии власть не поменяется.
до біса гнати цього диктатора самоучку,
в європі ж ніби цінності і право
"На третий день индеец Зоркий Глаз увидел что одной стены в тюрьме нет"...
1. Отключить нефтепровод "Дружба" из-за попадания в него рашистской ракеты
2. Отнять право голоса в ЕС
3. Предупредить, что в случае дальнейших попыток подыгрывать мордору, они будут исключены из ЕС и зоны свободной торговли с ЕС.
Вот и посмотрим, как после этого Орбан запоет. А если после этого побежит к пуйлу жаловаться и клянчить рубли, то еще и из НАТО исключить. Может тогда мадьяры задумаются, на кой им такая подстилку пуйла в руководстве страны.
на кацапстані буде таке ж саме ***** тільки з іншою фамілією,
на угорщіні такий самий орбан-*****...
після орбана, і теж з іншою фамілією, теж не зміниться нічого...
хоча певний кримлівсько кацапо-угорський переляк-пересрач-перезригризня безумовно дасть Україні час вернути ВСЕ своє.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9BGoKh88A&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
"росией управляет наркокартель/ Видео 120"
Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.
Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
Не вірю.
Тепер я вже не вірю ні в що. Шось, вони ті всі організації, тільки зпозорились на весь світ.
КОристі мало від них. А ше менше від німців і французів - їх купили кацапи, от вони і співають кацапську пісню.
А мадяри - то вони завжди такими були. Якщо почитати історію, то вони нічого доброго в історії не зробили. Ну одним словом - мадяри.
В Ростов его, пусть Янык потеснится, времена трудные, поживут коммуналкой, поплюют друг другу в суп.
Видимо в Европе начали что-то подозревать.
кияни боронилися від навали -3 місяці і загинули гідно. як воїни... А белу з його кам*яними кріпостями -- розпатрошили миттєво /останній рятувався ганебною втечою.../З історичних досліджень Володимира Малика /
Із спогадів мого дядька /моряка. захисника Одеси : У " штиковій" атаці і румини і мадяри нікчеми в порівнянні із німчурою...одному /з розгону/ всадив штик в горлянку . а потім смикався і ніяк не міг витягти гвинтівку...Потім це столо приколом. для насмішок братви Toten--schwarz...
Із спогадів матері :--- опісля СС. мадяри були найстрашніші. найжорстокіші... Хоч де заховаєш квасолину. бурячок--- вмить знайдуть. відриють... А сьогодні .щоб догодити кремлівському ліліпузіку ці дундуки---- розхитують. щосили. Захід України із своєю " Насильницькою Українізацією" Нещасного свого земляка .футболіста--легенду Йожифа Сабо--доконали своїми підлостями... Щоправда він молодчина : нагадує їм всим . як у 1956р. кацапидли прасували їх танками і в Буді і в Пешті...