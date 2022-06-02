Польша призвала Венгрию прекратить блокировку шестого пакета санкций против РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спикер правительства Польши Петр Мюллер выразил обеспокоенность позицией Венгрии по поводу шестого пакета санкций ЕС против РФ.
Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.
"Отношение Венгрии нас беспокоит. Мы однозначно призываем Венгрию больше не блокировать этот процесс. Решения на Европейском совете были однозначными, Польша и другие страны ЕС желают принять этот проект пакета санкций как можно скорее", - сказал спикер правительства Петр Мюллер, отвечая на вопрос о блокировке Будапештом шестого пакета санкций против России.
Напомним, Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, поддержавший "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакетов санкций ЕС против России.
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За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
в прошлом году был скандал. россия поставила нефть с очень большим количеством серы. ее пришлось выкачивать.
добавим серы в нефть. рос нефть будет считаться некачественной и ее перестанут покупать.
А путін - Володимир, а не Владімір
?????
Короче, мадяри - такі самі імперіалісти, як і кацапи
Бо шо це таке, одним можна а іншим ні?
Тіпа, хай вбивають в Україні людей, але зато в нас буде знижка на бензин в 20%!
це безчєловєчно!