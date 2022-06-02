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Польша призвала Венгрию прекратить блокировку шестого пакета санкций против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мюллер

Спикер правительства Польши Петр Мюллер выразил обеспокоенность позицией Венгрии по поводу шестого пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

"Отношение Венгрии нас беспокоит. Мы однозначно призываем Венгрию больше не блокировать этот процесс. Решения на Европейском совете были однозначными, Польша и другие страны ЕС желают принять этот проект пакета санкций как можно скорее", - сказал спикер правительства Петр Мюллер, отвечая на вопрос о блокировке Будапештом шестого пакета санкций против России.

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Напомним, Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, поддержавший "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакетов санкций ЕС против России.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Полякам черговий респект! Але, нажаль, мадярам начхати на всі ці заклики Ось з ЄС би їх викинути до біса.
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02.06.2022 14:10
+11
Шо там нефтепровод Дружба?
За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
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02.06.2022 14:20
+7
Ще трохи і поляки дадуть ******* кизди.
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02.06.2022 14:21
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Полякам черговий респект! Але, нажаль, мадярам начхати на всі ці заклики Ось з ЄС би їх викинути до біса.
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02.06.2022 14:10 Ответить
На історичну родіНу, між волгою та уральськими горами.
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02.06.2022 14:12 Ответить
мадьярія це ще одна область раші.
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02.06.2022 15:18 Ответить
якби америка їми зайнялась! і чимось їм пригрозила!
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02.06.2022 20:27 Ответить
Щиро дякуємо, Польщо, за підтримку та допомогу.
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02.06.2022 14:10 Ответить
Выйдите из вышеградской четверки, нехрен с этими путинскими бл#дями разговаривать
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02.06.2022 14:16 Ответить
Шо там нефтепровод Дружба?
За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
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02.06.2022 14:20 Ответить
Когда то литовцы после очередного кацапского закоса на следующий день решили срочно ремонтировать жд пути в сторону Калининграда. К вечеру все разрешилось. Так что и с Дружбой можно нам будет подсуетится.
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02.06.2022 15:12 Ответить
украинцам нужно серы добавить в этот нефтепровод.

в прошлом году был скандал. россия поставила нефть с очень большим количеством серы. ее пришлось выкачивать.

добавим серы в нефть. рос нефть будет считаться некачественной и ее перестанут покупать.
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02.06.2022 20:30 Ответить
Ще трохи і поляки дадуть ******* кизди.
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02.06.2022 14:21 Ответить
Между ними Словакия
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02.06.2022 14:28 Ответить
ну тоді поляки разом зі словаками
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02.06.2022 17:08 Ответить
до кого вы закликаете...в 2 гу свитову на сторони кого вони були?...це краина *********...и вони раз за разом це пидтверджують... я не розумию як ця краина опинылась в ЕС...
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02.06.2022 14:24 Ответить
Та не треба закликати мадярів, просто треба їх викинути з ЄС і НАТО і проблема буде вирішена! 🤔
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02.06.2022 14:43 Ответить
Мадяри завжди у всі часи і віки, всюди у ставленні до своїх сусідів були, є і залишаються продажними сикунами. Це стосується не лише України.
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02.06.2022 14:51 Ответить
Орбану пофиг на Европу уже давно, если че можно будет сблизится с Турцией. Султан Ердоган только этого и ждет, чтобы вернуть свои исконные территории )
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02.06.2022 15:17 Ответить
не забуваємо,що Польща завжди вважала *********** братньою країною,Polak i Wegier-dwa bratanki,i do szabli i do szklanki. Але тепер брататись з цими гнилими шахраями можуть хіба такі ж самі виродки як сербія чи кацапстан.
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02.06.2022 15:18 Ответить
Почему Мюллер - Пьотр, а не Петро
А путін - Володимир, а не Владімір
?????
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02.06.2022 15:34 Ответить
Ну, чим довше Угорщина буде блокувати 6-й пакет, тим більше (на жаль) прийдеться мобілізувати до лав ЗСУ в т.ч. працівників, які обслуговують і охороняють нафтопровід "Дружба". І чи вдасться при цьому гарантувати його безперебійну роботу, невідомо. Таке життя.
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02.06.2022 16:03 Ответить
Там один "политик" заявлял, что Украины не существует как государства. Может, надо выставить им ноту протеста. Или ультиматум на 24 часа с требованием извинений, в противном случае законный повод для войны по международным законам, они же на нас напасть собираются, собирают войска. НАТО это защитный альянс, при нападении Венгрии на Украину они не вмешиваются. Ракеты из HIMARS нельзя применять по территории России, но разве там есть Венгрия в заявление? Нету. Ну и все. Как раз место освободится в ЕС и в НАТО тоже для более эффективного члена.
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02.06.2022 16:15 Ответить
Був в Будапешті, екскурсовод питає, знаєте чому у нас така велика будівля парламенту? Бо у нас була ВЄЛІКАЯ страна !

Короче, мадяри - такі самі імперіалісти, як і кацапи
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02.06.2022 16:22 Ответить
Та піздюлей треба їм дати! Вибити русняві інтереси раз і на завжди. Не розуміють доброї мови, будуть розуміти добру сталь!
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02.06.2022 16:56 Ответить
Плюс!

Бо шо це таке, одним можна а іншим ні?
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02.06.2022 20:22 Ответить
Хватить заробляти на крові!
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02.06.2022 20:23 Ответить
вони не согласні бензин купувати на 20% дорожче раді того, щоб війна в Україні прекратилась!

Тіпа, хай вбивають в Україні людей, але зато в нас буде знижка на бензин в 20%!

це безчєловєчно!
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02.06.2022 20:26 Ответить
 
 