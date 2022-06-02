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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Польща закликала Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мюллер

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставлення Угорщини нас турбує. Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проект пакету санкцій якомога швидше", - сказав речник уряду Пьотр Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакету санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії. 
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Топ коментарі
+16
Полякам черговий респект! Але, нажаль, мадярам начхати на всі ці заклики Ось з ЄС би їх викинути до біса.
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02.06.2022 14:10
+11
Шо там нефтепровод Дружба?
За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
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02.06.2022 14:20
+7
Ще трохи і поляки дадуть ******* кизди.
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02.06.2022 14:21
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Полякам черговий респект! Але, нажаль, мадярам начхати на всі ці заклики Ось з ЄС би їх викинути до біса.
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02.06.2022 14:10 Відповісти
На історичну родіНу, між волгою та уральськими горами.
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02.06.2022 14:12 Відповісти
мадьярія це ще одна область раші.
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02.06.2022 15:18 Відповісти
якби америка їми зайнялась! і чимось їм пригрозила!
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02.06.2022 20:27 Відповісти
Щиро дякуємо, Польщо, за підтримку та допомогу.
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02.06.2022 14:10 Відповісти
Выйдите из вышеградской четверки, нехрен с этими путинскими бл#дями разговаривать
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02.06.2022 14:16 Відповісти
Шо там нефтепровод Дружба?
За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
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02.06.2022 14:20 Відповісти
Когда то литовцы после очередного кацапского закоса на следующий день решили срочно ремонтировать жд пути в сторону Калининграда. К вечеру все разрешилось. Так что и с Дружбой можно нам будет подсуетится.
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02.06.2022 15:12 Відповісти
украинцам нужно серы добавить в этот нефтепровод.

в прошлом году был скандал. россия поставила нефть с очень большим количеством серы. ее пришлось выкачивать.

добавим серы в нефть. рос нефть будет считаться некачественной и ее перестанут покупать.
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02.06.2022 20:30 Відповісти
Ще трохи і поляки дадуть ******* кизди.
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02.06.2022 14:21 Відповісти
Между ними Словакия
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02.06.2022 14:28 Відповісти
ну тоді поляки разом зі словаками
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02.06.2022 17:08 Відповісти
до кого вы закликаете...в 2 гу свитову на сторони кого вони були?...це краина *********...и вони раз за разом це пидтверджують... я не розумию як ця краина опинылась в ЕС...
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02.06.2022 14:24 Відповісти
Та не треба закликати мадярів, просто треба їх викинути з ЄС і НАТО і проблема буде вирішена! 🤔
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02.06.2022 14:43 Відповісти
Мадяри завжди у всі часи і віки, всюди у ставленні до своїх сусідів були, є і залишаються продажними сикунами. Це стосується не лише України.
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02.06.2022 14:51 Відповісти
Орбану пофиг на Европу уже давно, если че можно будет сблизится с Турцией. Султан Ердоган только этого и ждет, чтобы вернуть свои исконные территории )
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02.06.2022 15:17 Відповісти
не забуваємо,що Польща завжди вважала *********** братньою країною,Polak i Wegier-dwa bratanki,i do szabli i do szklanki. Але тепер брататись з цими гнилими шахраями можуть хіба такі ж самі виродки як сербія чи кацапстан.
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02.06.2022 15:18 Відповісти
Почему Мюллер - Пьотр, а не Петро
А путін - Володимир, а не Владімір
?????
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02.06.2022 15:34 Відповісти
Ну, чим довше Угорщина буде блокувати 6-й пакет, тим більше (на жаль) прийдеться мобілізувати до лав ЗСУ в т.ч. працівників, які обслуговують і охороняють нафтопровід "Дружба". І чи вдасться при цьому гарантувати його безперебійну роботу, невідомо. Таке життя.
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02.06.2022 16:03 Відповісти
Там один "политик" заявлял, что Украины не существует как государства. Может, надо выставить им ноту протеста. Или ультиматум на 24 часа с требованием извинений, в противном случае законный повод для войны по международным законам, они же на нас напасть собираются, собирают войска. НАТО это защитный альянс, при нападении Венгрии на Украину они не вмешиваются. Ракеты из HIMARS нельзя применять по территории России, но разве там есть Венгрия в заявление? Нету. Ну и все. Как раз место освободится в ЕС и в НАТО тоже для более эффективного члена.
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02.06.2022 16:15 Відповісти
Був в Будапешті, екскурсовод питає, знаєте чому у нас така велика будівля парламенту? Бо у нас була ВЄЛІКАЯ страна !

Короче, мадяри - такі самі імперіалісти, як і кацапи
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02.06.2022 16:22 Відповісти
Та піздюлей треба їм дати! Вибити русняві інтереси раз і на завжди. Не розуміють доброї мови, будуть розуміти добру сталь!
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02.06.2022 16:56 Відповісти
Плюс!

Бо шо це таке, одним можна а іншим ні?
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02.06.2022 20:22 Відповісти
Хватить заробляти на крові!
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02.06.2022 20:23 Відповісти
вони не согласні бензин купувати на 20% дорожче раді того, щоб війна в Україні прекратилась!

Тіпа, хай вбивають в Україні людей, але зато в нас буде знижка на бензин в 20%!

це безчєловєчно!
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02.06.2022 20:26 Відповісти
 
 