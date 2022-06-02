Польща закликала Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.
Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставлення Угорщини нас турбує. Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проект пакету санкцій якомога швидше", - сказав речник уряду Пьотр Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакету санкцій проти Росії.
Нагадаємо, Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko
показати весь коментар02.06.2022 14:10
+11 Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар02.06.2022 14:20
+7 Зэлэный_Змий
показати весь коментар02.06.2022 14:21
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Будь ласка, зачекайте...
За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
в прошлом году был скандал. россия поставила нефть с очень большим количеством серы. ее пришлось выкачивать.
добавим серы в нефть. рос нефть будет считаться некачественной и ее перестанут покупать.
А путін - Володимир, а не Владімір
?????
Короче, мадяри - такі самі імперіалісти, як і кацапи
Бо шо це таке, одним можна а іншим ні?
Тіпа, хай вбивають в Україні людей, але зато в нас буде знижка на бензин в 20%!
це безчєловєчно!