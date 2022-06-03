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Угорщина (1326) Європарламент (773)

Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Барлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR Aktuell.

Вона також зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща закликала Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+140
Аплодую стоячи, якщо це зроблять!
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03.06.2022 00:16
+109
Допрыгаются мадьярские ****** со своим Орбаном. Будут первой страной, которую единогласно исключат из ЕС.
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03.06.2022 00:16
+106
Викиньте тих сраних мадярів *****!
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03.06.2022 00:16
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Аплодую стоячи, якщо це зроблять!
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03.06.2022 00:16 Відповісти
шльондрам в лайно вказали - цікаво шо *********** будуть?
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03.06.2022 00:29 Відповісти
Прітіскают права мєншінства, єті клятіє євронацісти!
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03.06.2022 08:32 Відповісти
Викиньте тих сраних мадярів *****!
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03.06.2022 00:16 Відповісти
На істричну роДіну мід волгою та уралом.
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03.06.2022 09:15 Відповісти
Допрыгаются мадьярские ****** со своим Орбаном. Будут первой страной, которую единогласно исключат из ЕС.
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03.06.2022 00:16 Відповісти
вони - фрідеси. Але їхні ******* також *************.
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03.06.2022 01:09 Відповісти
Хоч хтось там з яйцями... Я маю на увазі метафоричними))
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03.06.2022 00:16 Відповісти
Так, насправді, найсміливіші в ЄС це Барлі та Фон дер Ляєн. От так
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03.06.2022 00:37 Відповісти
скоріше метафізичними!
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03.06.2022 00:50 Відповісти
Их яйца гиперболичны
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03.06.2022 08:10 Відповісти
Давно пора.
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03.06.2022 00:19 Відповісти
Викиньте кончених ******** з усіх міжнародних організацій кібені фені. Проституткам бункерного *****, не місце у цивілізованому світі
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03.06.2022 00:20 Відповісти
pa hodu davyjebivalsa orban
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03.06.2022 00:23 Відповісти
бачу ти пердоляківське ,бидло любиш коли тебе опускають)))
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03.06.2022 00:37 Відповісти
Добре платить рашистський фюрер цим йовбакам з орбанами , що вони
зовсім втратили і совість , і повагу до своїх європейських партнерів !

одним словом проплачена мразота 😠
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03.06.2022 00:26 Відповісти
Так якщо у хуúлостані керує наркокартель, так у ******** є свої клани. І в 90ті вони дуже добре між собою товаришували!
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03.06.2022 08:37 Відповісти
Все вірно, економічні інтереси Угорщини зрозумілі, але до чого тут "поп Кирил"?
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03.06.2022 00:28 Відповісти
Навіть економічні інтереси це не виправдання...
Членство в ЄС це взаємні відносини - колись заради тебе партнери чимось пожертвують і допоможуть, але колись і тобі треба піти на зустріч взаємному рішенню!
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03.06.2022 00:39 Відповісти
Я написав що вони зрозумілі а не виправдані.
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03.06.2022 02:12 Відповісти
Конечно!

Путину достаточно купить всего лишь одного из правителей европейских стран - орбана - и он уже может накладывать вето на любое европейское решение, и путин может управлять европой через свою марионетку!

Европе это нравится?
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03.06.2022 00:29 Відповісти
Дуже слушно!
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03.06.2022 01:38 Відповісти
Те саме відбувається і в радбезі ООН. Світова спільнота має цим зайнятися значно активніше, ніж просто на рівні глибокої стурбованості, бо всі ці союзні та альянсні голови легко можуть полетіти на смітник історії, разом із дуже хитким та непевним, але хоча б якимсь світовим порядком...
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03.06.2022 09:51 Відповісти
Давайте создадим петицию на выброс лайна из ЕС.
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03.06.2022 00:31 Відповісти
Немає такої процедури навіть, лише якщо Угорщина піде сама як ВБ
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03.06.2022 02:24 Відповісти
Ну ну наче роздуплився а взяли це навіжене імперське чмо чому їм і зараз австровегрія вижається полюції страшні
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03.06.2022 00:32 Відповісти
признать орбана коррупционной шавкой путина.

и лишить венгрию права голоса, пока в венгрии власть не поменяется.
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03.06.2022 00:32 Відповісти
Давно пора.
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03.06.2022 00:32 Відповісти
Це мадярське лайно давно потрібно вимести звідусіль сраною мітлою .
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03.06.2022 00:33 Відповісти
От риторики нужно переходить к делу так как Венгрия в ЕС как заноза в заднице
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03.06.2022 00:46 Відповісти
Смешно другое-этих корупционеров взяли в ЕС аж бегом, а нам 20 лет нужно.
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03.06.2022 00:50 Відповісти
Посмотрите на сайте ЦВК результаты выборов за все 30 лет и вам станет все ясно.
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03.06.2022 09:36 Відповісти
Орбан путинский ХОЛУЙ!!!
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03.06.2022 00:50 Відповісти
Лох и ******** холуй.
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03.06.2022 01:09 Відповісти
нарешті!
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03.06.2022 00:54 Відповісти
малокацапія та угорщіна, підтверджено часом.
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03.06.2022 00:56 Відповісти
нарешті хтось це озвучив,
до біса гнати цього диктатора самоучку,
в європі ж ніби цінності і право
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03.06.2022 00:59 Відповісти
та йоханий бабай-це щоб не матом-нарешті побачили та зрозуміл? це потрібно було робити ще років кілька тому....
"На третий день индеец Зоркий Глаз увидел что одной стены в тюрьме нет"...
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03.06.2022 01:00 Відповісти
давно пора
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03.06.2022 01:02 Відповісти
******* нужнно в один день:

1. Отключить нефтепровод "Дружба" из-за попадания в него рашистской ракеты
2. Отнять право голоса в ЕС
3. Предупредить, что в случае дальнейших попыток подыгрывать мордору, они будут исключены из ЕС и зоны свободной торговли с ЕС.

Вот и посмотрим, как после этого Орбан запоет. А если после этого побежит к пуйлу жаловаться и клянчить рубли, то еще и из НАТО исключить. Может тогда мадьяры задумаются, на кой им такая подстилку пуйла в руководстве страны.
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03.06.2022 01:08 Відповісти
Ракету - в районі Мозиря, Чи, навіть - Брянська?
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03.06.2022 01:10 Відповісти
здохне ***** з кацапії - не зміниться нічого.
на кацапстані буде таке ж саме ***** тільки з іншою фамілією,
на угорщіні такий самий орбан-*****...
після орбана, і теж з іншою фамілією, теж не зміниться нічого...
хоча певний кримлівсько кацапо-угорський переляк-пересрач-перезригризня безумовно дасть Україні час вернути ВСЕ своє.
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03.06.2022 01:12 Відповісти
Исключить из ЕС Венгрию возможно?Я за двумя руками.
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03.06.2022 01:24 Відповісти
Зачем тебе эти две руки?
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03.06.2022 08:42 Відповісти
Але ж правий був сапер Водичка...з тих років вони не змінилися... Слава Україні та Польщі !!! Смерть москві та москалям !!!
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03.06.2022 02:29 Відповісти
венгры всегда с фашистами
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03.06.2022 02:45 Відповісти
Давно пора! и гнать их нужно с НАТО!
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03.06.2022 02:51 Відповісти
також шенген закрити
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03.06.2022 04:44 Відповісти
Мерзосна країна.Мєєєрзость її хєрманич…
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03.06.2022 04:47 Відповісти
Нарешті у ЄС почали поволі відкривати запливші жирком очі
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03.06.2022 06:32 Відповісти
Хоть кто то насмелился сказать путинкой подстилке что оно путинская подстилка.
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03.06.2022 06:44 Відповісти
Я говорив на початку війни, що краіною яка з тріском вилетить з ЄС та НАТО буде Угорщина.
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03.06.2022 06:45 Відповісти
Керівництво угорщини злетіло з рейок , вважають себе пупом Євросоюзу , захотілося їм теж як і х@йлу , побавитись у фюрера - але кишка тонка .Тільки за , нах цих ***** прокремлівських .
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03.06.2022 06:49 Відповісти
Вегнрию исключат и изолируют - закапсулируют.
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03.06.2022 07:29 Відповісти
Дэорбанизируют
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03.06.2022 08:48 Відповісти
Орбан - креатура известного авторитета Семена Могилевича. Так что Венгрией правит член российской ОПГ -)))
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03.06.2022 07:53 Відповісти
А хуúлобад в свою очередь

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9BGoKh88A&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

"росией управляет наркокартель/ Видео 120"
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03.06.2022 08:52 Відповісти
Чого ви хочете від біглих башкірів? Вони - кров та плоть свинособак
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03.06.2022 07:54 Відповісти
Прозріли.
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03.06.2022 08:23 Відповісти
КОНЦЕНСУНСальність! Кремлю достатньо підкупити, - викормити, - "хоч одного полєзного ідіота, - і всякі ЄСи перетворюються в ООНи...

Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.

Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
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03.06.2022 08:47 Відповісти
Под зад этих свиней.
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03.06.2022 08:59 Відповісти
Це було б абсолютно правильним і логічним рішенням.👍👏
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03.06.2022 08:59 Відповісти
Угорщина,це Європейська "лднр"..."пропутінська зауральська губєрнія" або "троянський кінь" в Євросоюзі...Як кажуть,з такими "друзями і ворогів не треба...
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03.06.2022 09:06 Відповісти
Можете посміяться: "Ми зобов"язані викинуть цей азіатський народ за межі Європи!" ( Адольф Гітлен "Майн Кампф" (перше видання))
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03.06.2022 09:09 Відповісти
Ха..Читаючи ці слова так і хочеться "зіганути".Алоізович,мабуть,щось знав.
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03.06.2022 12:17 Відповісти
обеспечить войскам Бурятской армии и народам Бамбасса беспрепятственный транспортный коридор до венгерской границы 👌
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03.06.2022 09:10 Відповісти
******, адіннарот з кацапами, в буквальному сенсі. І поведінта відповіда. Шантажисти.
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03.06.2022 09:21 Відповісти
Та то воно добре, що ще раз пальчика підняли на мадярів. А буде тому правда?
Не вірю.
Тепер я вже не вірю ні в що. Шось, вони ті всі організації, тільки зпозорились на весь світ.
КОристі мало від них. А ше менше від німців і французів - їх купили кацапи, от вони і співають кацапську пісню.
А мадяри - то вони завжди такими були. Якщо почитати історію, то вони нічого доброго в історії не зробили. Ну одним словом - мадяри.
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03.06.2022 09:27 Відповісти
Ото будет поворот. А ***** в НАТО? С НАТО их тоже выкинуть. Хай в таёжный союз идут, им там понравиться и встретят, как родных
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03.06.2022 09:31 Відповісти
Зроблять, але трохи пізніше. Коли реально постане питання прийняття України до ЄС. Зрозуміло що мадяра за кацапські гроші це заблокують, от тоді і позбавлять.
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03.06.2022 09:34 Відповісти
Все до цього активно йде, але чи наважаться у найближчі пару місяців, які багато що вирішують? Якщо так, то це буде потужний удар як по угорським владним імбецилам, так і по позиціях кацапсін на майданчиках ЄС. Мадяри грають в дуже небезпечну гру, і вона розвивається не на їх користь, а в зовсім протилежний бік...
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03.06.2022 09:46 Відповісти
Однозначно! За хамство і підлість по відношенню до інших країн треба карати. І боляче...
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03.06.2022 09:49 Відповісти
Сумніваюся, що позбавлять. Кишка в них тонка, вихляють, як собака хвостом.
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03.06.2022 09:57 Відповісти
Если их выгнать из ЕС, они тут же войдут в союз с Рашкой, которая бегом поставит там ЯО и т.д. Оно Европе надо? Так, что не выгонят, к сожалению - это говно не потонет.
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03.06.2022 09:58 Відповісти
Нікуди вони не побіжать, а будуть скавчати і проситися назад. Це 100%.
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03.06.2022 10:14 Відповісти
Ага, ***?!
В Ростов его, пусть Янык потеснится, времена трудные, поживут коммуналкой, поплюют друг другу в суп.
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03.06.2022 10:02 Відповісти
Нарешті до панів-демократів почало щось доходити. Сподіваюсь, що тільки одними заявами це не обійдеться. Хоча, чесно кажучи, не дуже сподіваюсь що в них вистачить сили волі на конкретні дії.
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03.06.2022 10:12 Відповісти
... і признати їх як соучасників війни проти України...
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03.06.2022 10:18 Відповісти
Цю кремлівську хвойду взагалі треба за порог ЕС виставити, шоб не смерділо "рускім духом" у шановному товаристві...
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03.06.2022 10:26 Відповісти
Ну наконец! Хоть кто-то из руководства ЕС здраво выразил своё мнение.
Видимо в Европе начали что-то подозревать.
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03.06.2022 10:31 Відповісти
Беззуба Європа на це не здатна.Губошльопи і безхребетні
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03.06.2022 11:02 Відповісти
Груба помилкою було гарячкове розширення ЄС і НАТО на Схід. Прийом до ЄС і Альянсу таких "бойових побратимів" і "партнерів", як Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина... призвело ли ше до ослаблення організацій. А ця розцяцькована шантрапа, бойова і економічна міць котрої нуляча, лише "доїть" Європу і, заховавшись за спини НАТО "хоробро скавчить і з"ясовує територіальні, мовні, історичні стосунки зі своїми сусідами. Та ще гальмує прийняття вирішальних рішень. "Додемократизувалися", євроПЕЙСИ?
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03.06.2022 11:09 Відповісти
Дивно що лиш додумались, точны хоч хтось
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03.06.2022 11:11 Відповісти
Оточені 3.14дарами узурпаторами-автократами.
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03.06.2022 11:40 Відповісти
виключити з ЄС і допобачення їм
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03.06.2022 11:57 Відповісти
Не позбавити голосу, а взагалі "попросити"...одна паршива вівця портить всю отару.
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03.06.2022 12:14 Відповісти
Конечно. Его уберут. Не идиоты же вокруг все таки.
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03.06.2022 12:26 Відповісти
Вообще, как нибудь надо будет финансовым разведкам покопатся у этого Орбана
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03.06.2022 12:27 Відповісти
корні відчуваються угрофінська орда за походженням , хоча кацапи чомусь стверджують .що вони нібито якісь словяни - з якого переляку - вчіть історію !
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03.06.2022 12:32 Відповісти
Давно вже пора. Нехай мадьяри звіздують в тайожний саюз,де їм саме місце.
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03.06.2022 13:31 Відповісти
--- Одним словом : ГИДОТА !!! Звернемося. до історичних джерел : 1240 р-- орди хана Батия гепають у " Золоті ворота" Києва... Князь київський Михайло -- доручає керувати обороною боярину Дмитру. а.сам погнав до короля угорського Бели. задля союзу. допомоги у спротиву монголо--татарам... Даремно!!! Поодинці розбили і нас і отого Белу ...Щоправда:
кияни боронилися від навали -3 місяці і загинули гідно. як воїни... А белу з його кам*яними кріпостями -- розпатрошили миттєво /останній рятувався ганебною втечою.../З історичних досліджень Володимира Малика /
Із спогадів мого дядька /моряка. захисника Одеси : У " штиковій" атаці і румини і мадяри нікчеми в порівнянні із німчурою...одному /з розгону/ всадив штик в горлянку . а потім смикався і ніяк не міг витягти гвинтівку...Потім це столо приколом. для насмішок братви Toten--schwarz...
Із спогадів матері :--- опісля СС. мадяри були найстрашніші. найжорстокіші... Хоч де заховаєш квасолину. бурячок--- вмить знайдуть. відриють... А сьогодні .щоб догодити кремлівському ліліпузіку ці дундуки---- розхитують. щосили. Захід України із своєю " Насильницькою Українізацією" Нещасного свого земляка .футболіста--легенду Йожифа Сабо--доконали своїми підлостями... Щоправда він молодчина : нагадує їм всим . як у 1956р. кацапидли прасували їх танками і в Буді і в Пешті...
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03.06.2022 13:50 Відповісти
выгнать мадьяров с ес и нато и всех международных организаций!они собратья кацапов!
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03.06.2022 16:16 Відповісти
 
 