Возобновлена полноценная работа аэромедицинской эвакуации, - Енин
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В Украине запустили полноценную работу аэромедицинской эвакуации.
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ, с посылкой на УНИАН.
"Мы в полной мере запустили работу проекта аэромедицинской эвакуации. Буквально за последний месяц нашими пилотами уже было совершено более 600 вылетов. По результатам нами было вывезено с поля боя и с мест ведения боевых действий уже около 150 человек. Попутно мы помогаем нашим врачам как можно быстрее добраться до тех мест, где произошла трагедия, или где произошел ракетный обстрел или ведутся боевые действия. Мы безусловно будем развивать это направление работы", - акцентировал Енин.
Также первый заместитель министра внутренних дел анонсировал, что на завтра запланирован запуск коммуникационного проекта министерства, посвященный первым 100 дням войны в Украине.
"Проект создан с целью, чтобы все люди видели и запоминали, как отчеканивалась наша общая победа, глазами всех сотрудников Министерства внутренних дел. Это Национальная полиция, наши герои-пожарные, Государственная миграционная служба, пограничники и Национальная гвардия, которая ведет героические бои в ключевых горячих точках на востоке и на юге нашего государства",- отметил Енин.
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Один день у піхотному батальйоні це:
• диск болгарки відлетів чуваку чітко в ніс, хрящ висить на шматку шкіри, треба шити
• весь розвідвзвод у повному складі оглох на стрільбищах, у всіх дзвенить у вухах, оруть друг на друга, просять щось закапати у вухо (спойлер: капати тут нічого не вийде)
• чиряк на дупі, вмовляю різати, просить мазь Вишневського, тяжко дихаю
• сонячні опіки у всіх, хто копав, в цілющість холодної води не вірять, хочуть сметану і пантенол, або одразу ударну інфузійну терапію (короче шоб навколо них трошки побігати)
• оформити 200го, видати аптечки, безліч таблеток від голови, провести заняття з медиками, провести заняття з бійцями, по-бистрєнькому провести учєнія з БТРом (зняти на відео, доповісти, відзначити найкращих) - це просто по ходу
Тож раджу добре подумати перед тим, як божитися, шо ви пройшли цілий дводенний вишкіл, щоб стати мєдіком
А чи будуть поранені шоб як в кіно? Будуть, і то геть не так красиво, як на тренінгу.
Довіра до медика підрозділу будується на тому, як він лікує «голову і сраку», і це не тільки психологічна впевненість, а й об'єктивна реальність: підрозділ з діареєю небоєздатний.
А ще треба дбати про «санітарно-епідемічне благополуччя», і це не тільки найскушніший розділ книжки про військову медицину, який ви пролистали, рвучись одразу до трахеотомії, а й реальна задача зробити так, щоб додому з гепатитом повернулись не всі поголовно
І кожну вільну хвилину вчити бійців самодопомозі, шоб вони дочекалися медика.
Паперову роботу не буду описувати, це боляче))) але я, як герої «Fury» в танку, не втомлююсь казати, шо у мене «не робота, а мрія»
Тому що це професія, і ставитись до неї треба відповідно. Хто прийшов за героїзмом - дуже скоро здується і розстроїться.
(Pilatus PC-12 NGX и PC-24)!