Відновлена повноцінна робота аеромедичної евакуації, - Єнін
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В Україні запустили повноцінну роботу аеромедичної евакуації.
Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із поиланням на УНІАН.
"Ми повною мірою запустили роботу проекту аеромедичної евакуації. Буквально за останній місяць нашими пілотами вже було здійснено понад 600 вильотів. За результатами нами було вивезено з поля бою та з місць ведення бойових дій вже близько 150 осіб. Принагідно ми допомагаємо нашим лікарям якомога швидше дістатись до тих місць, де сталася трагедія, або де відбувся ракетний обстріл чи ведуться бойові дії. Ми безумовно будемо розвивати цей напрямок роботи", - акцентував Єнін.
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Також перший заступник міністра внутрішніх справ анонсував, що на завтра заплановано запуск комунікаційного проекту міністерства, присвячений першим 100 дням війни в Україні.
"Проект створений з метою, щоб всі люди бачили та запам’ятовували, як викарбовувалась наша спільна перемога, очима всіх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Це Національна поліція, наші герої-вогнеборці, Державна міграційна служба, прикордонники та Національна гвардія, яка веде героїчні бої у ключових гарячих точках на сході та на півдні нашої держави",- зазначив Єнін.
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Один день у піхотному батальйоні це:
• диск болгарки відлетів чуваку чітко в ніс, хрящ висить на шматку шкіри, треба шити
• весь розвідвзвод у повному складі оглох на стрільбищах, у всіх дзвенить у вухах, оруть друг на друга, просять щось закапати у вухо (спойлер: капати тут нічого не вийде)
• чиряк на дупі, вмовляю різати, просить мазь Вишневського, тяжко дихаю
• сонячні опіки у всіх, хто копав, в цілющість холодної води не вірять, хочуть сметану і пантенол, або одразу ударну інфузійну терапію (короче шоб навколо них трошки побігати)
• оформити 200го, видати аптечки, безліч таблеток від голови, провести заняття з медиками, провести заняття з бійцями, по-бистрєнькому провести учєнія з БТРом (зняти на відео, доповісти, відзначити найкращих) - це просто по ходу
Тож раджу добре подумати перед тим, як божитися, шо ви пройшли цілий дводенний вишкіл, щоб стати мєдіком
А чи будуть поранені шоб як в кіно? Будуть, і то геть не так красиво, як на тренінгу.
Довіра до медика підрозділу будується на тому, як він лікує «голову і сраку», і це не тільки психологічна впевненість, а й об'єктивна реальність: підрозділ з діареєю небоєздатний.
А ще треба дбати про «санітарно-епідемічне благополуччя», і це не тільки найскушніший розділ книжки про військову медицину, який ви пролистали, рвучись одразу до трахеотомії, а й реальна задача зробити так, щоб додому з гепатитом повернулись не всі поголовно
І кожну вільну хвилину вчити бійців самодопомозі, шоб вони дочекалися медика.
Паперову роботу не буду описувати, це боляче))) але я, як герої «Fury» в танку, не втомлююсь казати, шо у мене «не робота, а мрія»
Тому що це професія, і ставитись до неї треба відповідно. Хто прийшов за героїзмом - дуже скоро здується і розстроїться.
(Pilatus PC-12 NGX и PC-24)!