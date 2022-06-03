США в ОБСЕ: Россия воюет, как во времена Средневековья
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Россия воюет в Украине, как в эпоху Средневековья, совершая масштабные убийства гражданского населения и разрушение жилья, а также грабеж ресурсов на захваченных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета этой организации в Вене.
"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую творит российская федерация. И после 15 долгих недель до их пор нет края тем ужасам, которые Россия намеренно чинит против гражданского населения Украины", - заявил Карпентер.
Американский посол указал на то, что россия ведет войну, как во времена Средневековья: "Она имеет много современного оружия войны: крылатые ракеты, пролетающие сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха , с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских испытывают ужасы войны?".
По словам Карпентера, это варварство можно объяснить только тем, что россия имела целью заставить гражданских людей убегать из собственных домов, и таким образом избавиться от местного населения в оккупированных районах. Он добавил, что грабеж ресурсов на захваченных территориях и принуждение населения к бегству – это еще одна средневековая тактика.
"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно если эта цель - отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые рф сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины", - заявил Карпентер.
Пожалуйста, подождите...
необуздана жадібна на унітази орда вбивць.
в унітазах вони будуть огірки солити - срати як і раніше в полі, посередь *****...
десь в углу нагло посміхаються китайці - в них теї потенціальної трупачні?
кацапським самкам *****... - рожати і рожати...
спочатку все ********-поламати, а потім як шухер,
з протянутою рукою - дайте?
дадуть... - а ви не давайте більше тій зеленій шоблі *******,
бо колись терпець урветься...
бо в них танк - отєц.
не вірю звістно,,,, - бо там ще є торнади, тюльпани, калібри, клейстер мацква - навіть страшно подивитися на те хто тих обізян оплодотворяв....
волай, просравший все на світі, отбулавлений клован на допомогу і тобі дадуть...
і ленка 2014 - здає позиції українців.. - ахуіндер з вами кого ви відбулавили...
А здесь ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ, метод - НАСКОКОВ И НАБЕГОВ ОРДЫ....
Набежать на Бучу или Ирпень, баб изнасиловать, УНИТАЗЫ, КОВРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ загрузить на "стальных коней"....
Доставить это все в ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ...чтобы обустроить свой БАРАК, ЗЕМЛЯНКА, ЮРТА, ЯРАНГА...или как там у русских хижина называется?
Про моцкалоту я мовчу бо, їм цього навіть не зрозуміти. Можна срати в бронекостюм, мародерити з магазину сир та ковбасу і боротися за свободу.
Ім в насолоду не тільки процес вбивства, але і усвідомлення, що десь там вони когось невідоих їм вбили. Вони -нЕлюди. Їм не місце на цій планеті.
І поки Світ не зрозуміє цього, це буде продовжуватися безкінечно.
Питання стоїть радикально: або цивілізація знищить цей рудимент людства, або він поглине цивілізацію.