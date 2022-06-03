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США в ОБСЕ: Россия воюет, как во времена Средневековья

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

майкл,карпентер

Россия воюет в Украине, как в эпоху Средневековья, совершая масштабные убийства гражданского населения и разрушение жилья, а также грабеж ресурсов на захваченных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета этой организации в Вене.

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую творит российская федерация. И после 15 долгих недель до их пор нет края тем ужасам, которые Россия намеренно чинит против гражданского населения Украины", - заявил Карпентер.

Американский посол указал на то, что россия ведет войну, как во времена Средневековья: "Она имеет много современного оружия войны: крылатые ракеты, пролетающие сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха , с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских испытывают ужасы войны?".

Также читайте: В "фильтрационных лагерях" оккупантов находятся тысячи украинцев, - Карпентер

По словам Карпентера, это варварство можно объяснить только тем, что россия имела целью заставить гражданских людей убегать из собственных домов, и таким образом избавиться от местного населения в оккупированных районах. Он добавил, что грабеж ресурсов на захваченных территориях и принуждение населения к бегству – это еще одна средневековая тактика.

"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно если эта цель - отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые рф сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины", - заявил Карпентер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Вот и признание запада, что "Россия" так и не вышла из средневековья
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03.06.2022 02:31
+18
Ну так. Надо также учитывать, шо когда русы пришли в Залесье из Киева, там(в залесье) дикари жили еще в каменном веке. Это факт.
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03.06.2022 02:35
+14
За всі віки свого нікчемного існування кацапи ментально анітрохи не змінились. Це ті ж самі середньовічні уйобки-м'ясники... просто з новим озброєнням. Проблема мокшанського бидла не в жорсткій пропаганді війни: вони - виродки на генетичному рівні. Були, є і будуть. І виправить цих виродків лише могила.
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03.06.2022 02:51
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Вот и признание запада, что "Россия" так и не вышла из средневековья
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03.06.2022 02:31 Ответить
Ну так. Надо также учитывать, шо когда русы пришли в Залесье из Киева, там(в залесье) дикари жили еще в каменном веке. Это факт.
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03.06.2022 02:35 Ответить
В землянках на болотах жили. Князь конвой посылал на север, а там в дремучем междуречье Оки и Волги не могли ни на ночлег остановиться, ни коней пристроить. Только после указа князя пришлые из южных городов стали там избы строить, гати на болотах прокладывать и т.д. А до этого - дикари там жили, как в первобытное время.
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03.06.2022 03:03 Ответить
Вони жили не в "землянках" Там болота Вони жили в "избушках на курьих ножках" Зрубували кілька сосен, клали на них поміст і на цьому помості будували "хижку"Залізали туди по драбинці яку витягували нагору увечері Це -щоб ведмеді не добралися Коріння сосен(жовто-коричневого кольору) випиналося з землі, наче "курячі ноги" Тому звикли срать прямо за межами житла - за хатою - "не жильё" а "чужа територія"
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03.06.2022 08:57 Ответить
Не просто дикуни там жили, а й андрофаги (людожери).
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03.06.2022 07:50 Ответить
мідному всадніку ще яйця іди відполіруй - ні веткі без полірогатів...
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03.06.2022 03:42 Ответить
травневець цьогорічний - от же і наперлося вас....
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03.06.2022 03:45 Ответить
а кацапи саме в нім, середньовіччі..
необуздана жадібна на унітази орда вбивць.
в унітазах вони будуть огірки солити - срати як і раніше в полі, посередь *****...
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03.06.2022 02:45 Ответить
Хоча щодо солити огірки ви їх переоцінюєте.
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03.06.2022 08:33 Ответить
а кажуть путін не має ПК.... а як же.... точно переграв в Цівілізацію.... а на форумі його хтось знатно потролив на українську тему, он як пукан палає
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03.06.2022 02:45 Ответить
За всі віки свого нікчемного існування кацапи ментально анітрохи не змінились. Це ті ж самі середньовічні уйобки-м'ясники... просто з новим озброєнням. Проблема мокшанського бидла не в жорсткій пропаганді війни: вони - виродки на генетичному рівні. Були, є і будуть. І виправить цих виродків лише могила.
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03.06.2022 02:51 Ответить
кацапи воюють як завжди воювали - трупачнею своею закидають всіх...
десь в углу нагло посміхаються китайці - в них теї потенціальної трупачні?
кацапським самкам *****... - рожати і рожати...
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03.06.2022 03:01 Ответить
ці зелені тварі хто завгодно, тільки не українці...
спочатку все ********-поламати, а потім як шухер,
з протянутою рукою - дайте?
дадуть... - а ви не давайте більше тій зеленій шоблі *******,
бо колись терпець урветься...
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03.06.2022 03:08 Ответить
десь чув шо кацапки своїх зародишів рожають вже в танках,
бо в них танк - отєц.
не вірю звістно,,,, - бо там ще є торнади, тюльпани, калібри, клейстер мацква - навіть страшно подивитися на те хто тих обізян оплодотворяв....
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03.06.2022 03:22 Ответить
не дуже зручно, тримаючі в руці кусок асфальту лізти на кацапську арту.
волай, просравший все на світі, отбулавлений клован на допомогу і тобі дадуть...
і ленка 2014 - здає позиції українців.. - ахуіндер з вами кого ви відбулавили...

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03.06.2022 04:18 Ответить
если они хотят жить в средневековье- то почему бы им не помочь .Как в средние века прокаженных свозили на определенный остров ,из которого не могли выбраться ,чтобы они не заражали других людей. Вот так и территорию России , как территорию больных проказой ,нужно отгородить стеной, большей чем Великая Китайская стена от всего мира, и выкопать 10 рвов с минами , и Пусть живут у себя в "Великой дзюдохерии."не отравляя весь мир своей вонью.
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03.06.2022 06:28 Ответить
Какое нах Среднивековье? Среднивековье - это рыцари, кодекс чести рыцаря ...

А здесь ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ, метод - НАСКОКОВ И НАБЕГОВ ОРДЫ....
Набежать на Бучу или Ирпень, баб изнасиловать, УНИТАЗЫ, КОВРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ загрузить на "стальных коней"....
Доставить это все в ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ...чтобы обустроить свой БАРАК, ЗЕМЛЯНКА, ЮРТА, ЯРАНГА...или как там у русских хижина называется?
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03.06.2022 07:27 Ответить
Ага, лицарі, кодекси, прекрасні леді... То все художні образи створені трубадурами, як і скандинавські саги. Лицар закований в броню сцяв туди і срав по декілька днів, грабунок і насильство були нормою. Навіть на лицарських турнірах захоплювали в полон до сплати викупу. Вальтер Скот- фуфлогон.
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03.06.2022 09:20 Ответить
ЗІ: Але! Варто пам'ятати що, "Велика хартія вольностей" була підписана Іоаном Безземельним з примусу англійської шляхти за чверть століття до нападу Батия на Київ. Італійські міста почали скуповувати навколишні села і давати селянам свободу до першої писемної згадки про Київ.
Про моцкалоту я мовчу бо, їм цього навіть не зрозуміти. Можна срати в бронекостюм, мародерити з магазину сир та ковбасу і боротися за свободу.
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03.06.2022 09:30 Ответить
1100-1243 роки,звісно неромантичне середньовіччя. Навколо бовдури з лайном в бошках й слащавими пельками
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03.06.2022 09:25 Ответить
Старый принцип войны - "три дня на разграбление города".
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03.06.2022 09:53 Ответить
Орки гвалтували,грабували, катувальи ВЕСЬ час, доки займали і займають захоплені теріторіі, не зупиняясь - Буча, Ірпень, Маріуполь, Бородянка. Не три дні, не середньовіччя, і нівіть не орда. Орда грабувала і йшла, примусив платити данину. А ці потвори насолоджуються катуваннями весь час. Вбивають мирних за тисячі кілометрів від свого розташування- ракетами, бомбами. А коли відступають - мінують іграшки, пральні машини, навіть трупи мирних- щоб хтось невідомій загинув.
Ім в насолоду не тільки процес вбивства, але і усвідомлення, що десь там вони когось невідоих їм вбили. Вони -нЕлюди. Їм не місце на цій планеті.
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03.06.2022 11:10 Ответить
Так парашка і є втіленням середньовічча. Свідомість населення цього утворення залишилась на рівні середньовічча, розвиток розумової частини мозоку цих двоногих тварин зупинився, на відміну від решти людства.
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03.06.2022 10:11 Ответить
Так парашка і є втіленням середньовічча. Свідомість населення цього утворення залишилась на рівні середньовічча. Розвиток розумової частини мозоку цих двоногих тварин зупинився на цьому етапі, на відміну від решти людства. Саме тому вони несуть руйнування і смерть по всій планеті, розповзаючись, мов ракова пухлина. Вони не вписуються в **********, бо не можуть і не здатні її зрозуміти і пристосуватися до нового світу і його правил.
І поки Світ не зрозуміє цього, це буде продовжуватися безкінечно.
Питання стоїть радикально: або цивілізація знищить цей рудимент людства, або він поглине цивілізацію.
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03.06.2022 10:21 Ответить
********* так и осталась в средневековье!
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03.06.2022 16:14 Ответить
 
 