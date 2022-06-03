УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3921 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 155 27
ОБСЄ (3402) Карпентер (70)

США в ОБСЄ: Росія воює як у часи середньовіччя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

майкл,карпентер

Росія воює в Україні як у добу Середньовіччя, вчиняючи масштабні вбивства цивільного населення та руйнування житла, а також грабуючи ресурси на захоплених територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які росія навмисно чинить проти цивільного населення України", - заявив Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два місяці США надали Україні $14 млрд підтримки, - Карпентер

Американський посол указав на те, що рф веде війну, як у часи Середньовіччя: "росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?".

За словами Карпентера, це варварство можна пояснити лише тим, що росія мала на меті змусити цивільних людей тікати з власних домівок, і таким чином позбутися місцевого населення в окупованих районах. Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".

"Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які рф зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України", - заявив Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ планує відправити в Україну нову місію для документування наслідків вторгнення Росії

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Вот и признание запада, что "Россия" так и не вышла из средневековья
показати весь коментар
03.06.2022 02:31
+18
Ну так. Надо также учитывать, шо когда русы пришли в Залесье из Киева, там(в залесье) дикари жили еще в каменном веке. Это факт.
показати весь коментар
03.06.2022 02:35
+14
За всі віки свого нікчемного існування кацапи ментально анітрохи не змінились. Це ті ж самі середньовічні уйобки-м'ясники... просто з новим озброєнням. Проблема мокшанського бидла не в жорсткій пропаганді війни: вони - виродки на генетичному рівні. Були, є і будуть. І виправить цих виродків лише могила.
показати весь коментар
03.06.2022 02:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и признание запада, что "Россия" так и не вышла из средневековья
показати весь коментар
03.06.2022 02:31 Відповісти
Ну так. Надо также учитывать, шо когда русы пришли в Залесье из Киева, там(в залесье) дикари жили еще в каменном веке. Это факт.
показати весь коментар
03.06.2022 02:35 Відповісти
В землянках на болотах жили. Князь конвой посылал на север, а там в дремучем междуречье Оки и Волги не могли ни на ночлег остановиться, ни коней пристроить. Только после указа князя пришлые из южных городов стали там избы строить, гати на болотах прокладывать и т.д. А до этого - дикари там жили, как в первобытное время.
показати весь коментар
03.06.2022 03:03 Відповісти
Вони жили не в "землянках" Там болота Вони жили в "избушках на курьих ножках" Зрубували кілька сосен, клали на них поміст і на цьому помості будували "хижку"Залізали туди по драбинці яку витягували нагору увечері Це -щоб ведмеді не добралися Коріння сосен(жовто-коричневого кольору) випиналося з землі, наче "курячі ноги" Тому звикли срать прямо за межами житла - за хатою - "не жильё" а "чужа територія"
показати весь коментар
03.06.2022 08:57 Відповісти
Не просто дикуни там жили, а й андрофаги (людожери).
показати весь коментар
03.06.2022 07:50 Відповісти
мідному всадніку ще яйця іди відполіруй - ні веткі без полірогатів...
показати весь коментар
03.06.2022 03:42 Відповісти
травневець цьогорічний - от же і наперлося вас....
показати весь коментар
03.06.2022 03:45 Відповісти
а кацапи саме в нім, середньовіччі..
необуздана жадібна на унітази орда вбивць.
в унітазах вони будуть огірки солити - срати як і раніше в полі, посередь *****...
показати весь коментар
03.06.2022 02:45 Відповісти
Хоча щодо солити огірки ви їх переоцінюєте.
показати весь коментар
03.06.2022 08:33 Відповісти
а кажуть путін не має ПК.... а як же.... точно переграв в Цівілізацію.... а на форумі його хтось знатно потролив на українську тему, он як пукан палає
показати весь коментар
03.06.2022 02:45 Відповісти
За всі віки свого нікчемного існування кацапи ментально анітрохи не змінились. Це ті ж самі середньовічні уйобки-м'ясники... просто з новим озброєнням. Проблема мокшанського бидла не в жорсткій пропаганді війни: вони - виродки на генетичному рівні. Були, є і будуть. І виправить цих виродків лише могила.
показати весь коментар
03.06.2022 02:51 Відповісти
кацапи воюють як завжди воювали - трупачнею своею закидають всіх...
десь в углу нагло посміхаються китайці - в них теї потенціальної трупачні?
кацапським самкам *****... - рожати і рожати...
показати весь коментар
03.06.2022 03:01 Відповісти
ці зелені тварі хто завгодно, тільки не українці...
спочатку все ********-поламати, а потім як шухер,
з протянутою рукою - дайте?
дадуть... - а ви не давайте більше тій зеленій шоблі *******,
бо колись терпець урветься...
показати весь коментар
03.06.2022 03:08 Відповісти
десь чув шо кацапки своїх зародишів рожають вже в танках,
бо в них танк - отєц.
не вірю звістно,,,, - бо там ще є торнади, тюльпани, калібри, клейстер мацква - навіть страшно подивитися на те хто тих обізян оплодотворяв....
показати весь коментар
03.06.2022 03:22 Відповісти
не дуже зручно, тримаючі в руці кусок асфальту лізти на кацапську арту.
волай, просравший все на світі, отбулавлений клован на допомогу і тобі дадуть...
і ленка 2014 - здає позиції українців.. - ахуіндер з вами кого ви відбулавили...

показати весь коментар
03.06.2022 04:18 Відповісти
если они хотят жить в средневековье- то почему бы им не помочь .Как в средние века прокаженных свозили на определенный остров ,из которого не могли выбраться ,чтобы они не заражали других людей. Вот так и территорию России , как территорию больных проказой ,нужно отгородить стеной, большей чем Великая Китайская стена от всего мира, и выкопать 10 рвов с минами , и Пусть живут у себя в "Великой дзюдохерии."не отравляя весь мир своей вонью.
показати весь коментар
03.06.2022 06:28 Відповісти
Какое нах Среднивековье? Среднивековье - это рыцари, кодекс чести рыцаря ...

А здесь ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ, метод - НАСКОКОВ И НАБЕГОВ ОРДЫ....
Набежать на Бучу или Ирпень, баб изнасиловать, УНИТАЗЫ, КОВРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ загрузить на "стальных коней"....
Доставить это все в ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ...чтобы обустроить свой БАРАК, ЗЕМЛЯНКА, ЮРТА, ЯРАНГА...или как там у русских хижина называется?
показати весь коментар
03.06.2022 07:27 Відповісти
Ага, лицарі, кодекси, прекрасні леді... То все художні образи створені трубадурами, як і скандинавські саги. Лицар закований в броню сцяв туди і срав по декілька днів, грабунок і насильство були нормою. Навіть на лицарських турнірах захоплювали в полон до сплати викупу. Вальтер Скот- фуфлогон.
показати весь коментар
03.06.2022 09:20 Відповісти
ЗІ: Але! Варто пам'ятати що, "Велика хартія вольностей" була підписана Іоаном Безземельним з примусу англійської шляхти за чверть століття до нападу Батия на Київ. Італійські міста почали скуповувати навколишні села і давати селянам свободу до першої писемної згадки про Київ.
Про моцкалоту я мовчу бо, їм цього навіть не зрозуміти. Можна срати в бронекостюм, мародерити з магазину сир та ковбасу і боротися за свободу.
показати весь коментар
03.06.2022 09:30 Відповісти
1100-1243 роки,звісно неромантичне середньовіччя. Навколо бовдури з лайном в бошках й слащавими пельками
показати весь коментар
03.06.2022 09:25 Відповісти
Старый принцип войны - "три дня на разграбление города".
показати весь коментар
03.06.2022 09:53 Відповісти
Орки гвалтували,грабували, катувальи ВЕСЬ час, доки займали і займають захоплені теріторіі, не зупиняясь - Буча, Ірпень, Маріуполь, Бородянка. Не три дні, не середньовіччя, і нівіть не орда. Орда грабувала і йшла, примусив платити данину. А ці потвори насолоджуються катуваннями весь час. Вбивають мирних за тисячі кілометрів від свого розташування- ракетами, бомбами. А коли відступають - мінують іграшки, пральні машини, навіть трупи мирних- щоб хтось невідомій загинув.
Ім в насолоду не тільки процес вбивства, але і усвідомлення, що десь там вони когось невідоих їм вбили. Вони -нЕлюди. Їм не місце на цій планеті.
показати весь коментар
03.06.2022 11:10 Відповісти
Так парашка і є втіленням середньовічча. Свідомість населення цього утворення залишилась на рівні середньовічча, розвиток розумової частини мозоку цих двоногих тварин зупинився, на відміну від решти людства.
показати весь коментар
03.06.2022 10:11 Відповісти
Так парашка і є втіленням середньовічча. Свідомість населення цього утворення залишилась на рівні середньовічча. Розвиток розумової частини мозоку цих двоногих тварин зупинився на цьому етапі, на відміну від решти людства. Саме тому вони несуть руйнування і смерть по всій планеті, розповзаючись, мов ракова пухлина. Вони не вписуються в **********, бо не можуть і не здатні її зрозуміти і пристосуватися до нового світу і його правил.
І поки Світ не зрозуміє цього, це буде продовжуватися безкінечно.
Питання стоїть радикально: або цивілізація знищить цей рудимент людства, або він поглине цивілізацію.
показати весь коментар
03.06.2022 10:21 Відповісти
********* так и осталась в средневековье!
показати весь коментар
03.06.2022 16:14 Відповісти
 
 