США в ОБСЄ: Росія воює як у часи середньовіччя

Росія воює в Україні як у добу Середньовіччя, вчиняючи масштабні вбивства цивільного населення та руйнування житла, а також грабуючи ресурси на захоплених територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які росія навмисно чинить проти цивільного населення України", - заявив Карпентер.

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Американський посол указав на те, що рф веде війну, як у часи Середньовіччя: "росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?".

За словами Карпентера, це варварство можна пояснити лише тим, що росія мала на меті змусити цивільних людей тікати з власних домівок, і таким чином позбутися місцевого населення в окупованих районах. Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".

"Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які рф зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України", - заявив Карпентер.

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