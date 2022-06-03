США в ОБСЄ: Росія воює як у часи середньовіччя
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Росія воює в Україні як у добу Середньовіччя, вчиняючи масштабні вбивства цивільного населення та руйнування житла, а також грабуючи ресурси на захоплених територіях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.
"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які росія навмисно чинить проти цивільного населення України", - заявив Карпентер.
Американський посол указав на те, що рф веде війну, як у часи Середньовіччя: "росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?".
За словами Карпентера, це варварство можна пояснити лише тим, що росія мала на меті змусити цивільних людей тікати з власних домівок, і таким чином позбутися місцевого населення в окупованих районах. Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".
"Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які рф зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України", - заявив Карпентер.
Будь ласка, зачекайте...
необуздана жадібна на унітази орда вбивць.
в унітазах вони будуть огірки солити - срати як і раніше в полі, посередь *****...
десь в углу нагло посміхаються китайці - в них теї потенціальної трупачні?
кацапським самкам *****... - рожати і рожати...
спочатку все ********-поламати, а потім як шухер,
з протянутою рукою - дайте?
дадуть... - а ви не давайте більше тій зеленій шоблі *******,
бо колись терпець урветься...
бо в них танк - отєц.
не вірю звістно,,,, - бо там ще є торнади, тюльпани, калібри, клейстер мацква - навіть страшно подивитися на те хто тих обізян оплодотворяв....
волай, просравший все на світі, отбулавлений клован на допомогу і тобі дадуть...
і ленка 2014 - здає позиції українців.. - ахуіндер з вами кого ви відбулавили...
А здесь ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ, метод - НАСКОКОВ И НАБЕГОВ ОРДЫ....
Набежать на Бучу или Ирпень, баб изнасиловать, УНИТАЗЫ, КОВРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ загрузить на "стальных коней"....
Доставить это все в ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ...чтобы обустроить свой БАРАК, ЗЕМЛЯНКА, ЮРТА, ЯРАНГА...или как там у русских хижина называется?
Про моцкалоту я мовчу бо, їм цього навіть не зрозуміти. Можна срати в бронекостюм, мародерити з магазину сир та ковбасу і боротися за свободу.
Ім в насолоду не тільки процес вбивства, але і усвідомлення, що десь там вони когось невідоих їм вбили. Вони -нЕлюди. Їм не місце на цій планеті.
І поки Світ не зрозуміє цього, це буде продовжуватися безкінечно.
Питання стоїть радикально: або цивілізація знищить цей рудимент людства, або він поглине цивілізацію.