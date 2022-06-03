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Российским бизнесменам запретили посещать Европарламент
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представителям российских компаний закрывают доступ на территорию Европарламента.
Об этом заявила в четверг глава Европарламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С этого времени представители российских компаний больше не смогут посещать территорию Европарламента", - написала Мецола у себя в соцсети.
Глава Европарламента также призвала Еврокомиссию и Евросовет последовать ее примеру.
Запрет касается компаний, указанных как нанятые лоббисты в ЕС, так и компаний, находящихся в списке санкций союза.
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Мені "наче медом помазали" коли я побачив фото російського автомобіля у Європі який був з усіх боків обклеєний прапорцями України Навіть номерний знак! Кацапи почали бояться свого прапора!