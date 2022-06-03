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Новости За рубежом
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Российским бизнесменам запретили посещать Европарламент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

европарламент

Представителям российских компаний закрывают доступ на территорию Европарламента.

Об этом заявила в четверг глава Европарламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С этого времени представители российских компаний больше не смогут посещать территорию Европарламента", - написала Мецола у себя в соцсети.

Глава Европарламента также призвала Еврокомиссию и Евросовет последовать ее примеру.

Запрет касается компаний, указанных как нанятые лоббисты в ЕС, так и компаний, находящихся в списке санкций союза.

Также читайте: Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли

Автор: Анастасія Потіха
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ничего личного, только дополнительньіе средства гигиеньі......
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03.06.2022 07:55 Ответить
Запретить вообще вьезд в ЕС, Британию,США и Канаду - чо сюсюкаться с ними?
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03.06.2022 08:00 Ответить
Это будет в 707 пакете санкций. Но это не точно
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03.06.2022 08:11 Ответить
рашки не станет уже на 10-м пакете. Не наворачивай зраду.
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03.06.2022 08:48 Ответить
Еще бы к этим запретам подключить страны азиатского региона и чтобы азиатские банки их не обслуживали
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03.06.2022 08:02 Ответить
Восток дело тонкое.(С)
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03.06.2022 08:03 Ответить
"Когда-то "Я - РУССКИЙ"
Звучало гордо!
Тепер за "я - русский!"
Просто б"ють в морду!"
Мені "наче медом помазали" коли я побачив фото російського автомобіля у Європі який був з усіх боків обклеєний прапорцями України Навіть номерний знак! Кацапи почали бояться свого прапора!
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03.06.2022 08:32 Ответить
а з намордниками будуть "пущать"?
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03.06.2022 09:18 Ответить
 
 