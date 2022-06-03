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Російським бізнесменам заборонили відвідувати Європарламент
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представникам російських компаній закривають доступ на територію Європарламенту.
Про це заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту", - написала Мецола у себе в соцмережі.
Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу.
Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як найняті лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.
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Звучало гордо!
Тепер за "я - русский!"
Просто б"ють в морду!"
Мені "наче медом помазали" коли я побачив фото російського автомобіля у Європі який був з усіх боків обклеєний прапорцями України Навіть номерний знак! Кацапи почали бояться свого прапора!