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Російським бізнесменам заборонили відвідувати Європарламент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

европарламент

Представникам російських компаній закривають доступ на територію Європарламенту.

Про це заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту", - написала Мецола у себе в соцмережі.

Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу.

Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як найняті лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.

Читайте: Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Барлі

Автор: Ольга Лузан
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ничего личного, только дополнительньіе средства гигиеньі......
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03.06.2022 07:55 Відповісти
Запретить вообще вьезд в ЕС, Британию,США и Канаду - чо сюсюкаться с ними?
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03.06.2022 08:00 Відповісти
Это будет в 707 пакете санкций. Но это не точно
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03.06.2022 08:11 Відповісти
рашки не станет уже на 10-м пакете. Не наворачивай зраду.
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03.06.2022 08:48 Відповісти
Еще бы к этим запретам подключить страны азиатского региона и чтобы азиатские банки их не обслуживали
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03.06.2022 08:02 Відповісти
Восток дело тонкое.(С)
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03.06.2022 08:03 Відповісти
"Когда-то "Я - РУССКИЙ"
Звучало гордо!
Тепер за "я - русский!"
Просто б"ють в морду!"
Мені "наче медом помазали" коли я побачив фото російського автомобіля у Європі який був з усіх боків обклеєний прапорцями України Навіть номерний знак! Кацапи почали бояться свого прапора!
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03.06.2022 08:32 Відповісти
а з намордниками будуть "пущать"?
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03.06.2022 09:18 Відповісти
 
 