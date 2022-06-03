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Зеленодольская громада снова попала во вражеский обстрел, - Днепропетровская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

3 июня россияне снова нанесли артиллерийский удар по Зеленодольской громаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь и утро гораздо спокойнее, чем вечер накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелов. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская громада. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты - восстанавливают газ и свет.

Также читайте: Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

Автор: Анастасія Потіха
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Да не может быть! Третий месяц каждодневных обстрелов.а может кацапню стоит уже подвинуть хоть на 10 км?с правым берегом вообще не понятно,их тут просто не должно быть,логистика растянута,поставки по дамбе ГЭС,степи,естественных препятствий минимум.именно это место просится на освобождение первым, по сравнению с другими участками фронта тут ситуация наиболее выгодная.
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03.06.2022 08:47 Ответить
их там и двигают... эти села не под оккупацией...
орки близко до границы области не могут подойти - а вот обстреливать из всего чем захотят - могут... 80% жителей этих мест, попадающих под обстрел - эвакуированы... оставались только МЧСники и военные, но потом местные потихоньку стали возвращаться - сады-огороды как никак )))) поэтому часто прилетает в пустые хаты или просто в огороды... но бывает и...
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03.06.2022 09:46 Ответить
андоны драные !!!!
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03.06.2022 09:47 Ответить
 
 