Зеленодольская громада снова попала во вражеский обстрел, - Днепропетровская ОВА

3 июня россияне снова нанесли артиллерийский удар по Зеленодольской громаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь и утро гораздо спокойнее, чем вечер накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелов. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская громада. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты - восстанавливают газ и свет.

Также читайте: Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко