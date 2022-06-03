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Дніпропетровщина (2356) обстріл (21057) Резніченко (493)

Зеленодольська громада знову потрапила під ворожий обстріл, - Дніпропетровська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

3 червня росіяни знову завдали артилерійського удару по Зеленодольській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентиин Резніченко.

"Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада.  На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці - відновлюють газ та світло.

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Да не может быть! Третий месяц каждодневных обстрелов.а может кацапню стоит уже подвинуть хоть на 10 км?с правым берегом вообще не понятно,их тут просто не должно быть,логистика растянута,поставки по дамбе ГЭС,степи,естественных препятствий минимум.именно это место просится на освобождение первым, по сравнению с другими участками фронта тут ситуация наиболее выгодная.
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03.06.2022 08:47 Відповісти
их там и двигают... эти села не под оккупацией...
орки близко до границы области не могут подойти - а вот обстреливать из всего чем захотят - могут... 80% жителей этих мест, попадающих под обстрел - эвакуированы... оставались только МЧСники и военные, но потом местные потихоньку стали возвращаться - сады-огороды как никак )))) поэтому часто прилетает в пустые хаты или просто в огороды... но бывает и...
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03.06.2022 09:46 Відповісти
андоны драные !!!!
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03.06.2022 09:47 Відповісти
 
 