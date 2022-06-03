Канада запустила новую программу поддержки беженцев из Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысяч долларов.
Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде", - сказал Фрейзер.
В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний – 1500 дол.
Отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.
Пожалуйста, подождите...
Например моим пришлось выехать хотя квартира пока ещё почти не повреждена ( выбито всего два стеклопакета) . Но на момент выезда шли массированые обстрелы микрорайона. На то время была реальная угроза окупации.Неделю просидели в бомбоубежище.Рядом все дома ( и наш тоже) имеют повреждения.
Я перебрался в другую часть города.Никакой вобще коммуналки в доме не было три месяца. Да и сейчас время от времени бывают прилёты. Выбор был либо рисковать жизнью либо бросив всё уехать как можно дальше. И на тот момент было реально страшно.
Хотя формально жильё у нас пока ещё есть и на еду нам бы хватило накоплений.