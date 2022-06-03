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Канада запустила новую программу поддержки беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысяч долларов.

Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде", - сказал Фрейзер.

В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний – 1500 дол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша прекратит выплаты для тех, кто принял украинцев

Отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.

Автор: Анастасія Потіха
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Головне, щоб цю програму не закрили після закінчення війни, для тих хто на неї подався, але не може здати біометрію.
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03.06.2022 09:33 Ответить
Після закінчення війни - тікет в зуби і додому! Не ховатися, а тяжко працювати, відновлюючи Батьківщину.
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03.06.2022 10:06 Ответить
Та я зараз і так вдома! А тяжко працювати за 200 баксів, відновлюючи чужий бізнес, ні, дякую.
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03.06.2022 10:34 Ответить
"відновлюючи Батьківщину" - так шевченківські хатки в Кончі-Заспі здається не постраждали, Батьківщина вціліла, а решта то ... .
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03.06.2022 15:33 Ответить
Біженцями треба вважати тих, хто залишився без житла, без будь-якої власності, без роботи та без коштів для існування. Усі інші - це шукачі кращої долі.
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03.06.2022 15:43 Ответить
Ну не совсем так.
Например моим пришлось выехать хотя квартира пока ещё почти не повреждена ( выбито всего два стеклопакета) . Но на момент выезда шли массированые обстрелы микрорайона. На то время была реальная угроза окупации.Неделю просидели в бомбоубежище.Рядом все дома ( и наш тоже) имеют повреждения.
Я перебрался в другую часть города.Никакой вобще коммуналки в доме не было три месяца. Да и сейчас время от времени бывают прилёты. Выбор был либо рисковать жизнью либо бросив всё уехать как можно дальше. И на тот момент было реально страшно.
Хотя формально жильё у нас пока ещё есть и на еду нам бы хватило накоплений.
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03.06.2022 16:41 Ответить
Хотя конечно и левых " беженцев" там тоже полно. Особенно цыган выдающих себя за украинцев со всех стран включая россию.
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03.06.2022 16:45 Ответить
 
 