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Канада запустила нову програму підтримки біженців з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Українські біженці, які прибувають до Канади, можуть претендувати на урядову фінансову допомогу в розмірі 3 тисяч доларів.

Про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка українців, які тікають від російської війни, не припиняється щойно вони прилітають до Канади. Ми продовжимо допомагати тим, хто мусить шукати притулок і хоче процвітати у нових громадах по всій країні. Ця одноразова фінансова допомога буде дуже важливою у вирішенні нагальних потреб українців, які покинули так багато, аби знайти безпеку в Канаді", - сказав Фрейзер.

У міністерстві імміграції уточнили, що кожен дорослий український біженець може отримати 3000 доларів, а неповнолітній - 1500 дол.

Зазначається, що для отримання цієї одноразової допомоги, потрібно мати рахунок у канадському банку, а також належні міграційні документи, видані за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі. Заявки на отримання виплат приймаються на спеціальному онлайн-порталі.

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Автор: Ірина Дашківська
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Головне, щоб цю програму не закрили після закінчення війни, для тих хто на неї подався, але не може здати біометрію.
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03.06.2022 09:33 Відповісти
Після закінчення війни - тікет в зуби і додому! Не ховатися, а тяжко працювати, відновлюючи Батьківщину.
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03.06.2022 10:06 Відповісти
Та я зараз і так вдома! А тяжко працювати за 200 баксів, відновлюючи чужий бізнес, ні, дякую.
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03.06.2022 10:34 Відповісти
"відновлюючи Батьківщину" - так шевченківські хатки в Кончі-Заспі здається не постраждали, Батьківщина вціліла, а решта то ... .
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03.06.2022 15:33 Відповісти
Біженцями треба вважати тих, хто залишився без житла, без будь-якої власності, без роботи та без коштів для існування. Усі інші - це шукачі кращої долі.
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03.06.2022 15:43 Відповісти
Ну не совсем так.
Например моим пришлось выехать хотя квартира пока ещё почти не повреждена ( выбито всего два стеклопакета) . Но на момент выезда шли массированые обстрелы микрорайона. На то время была реальная угроза окупации.Неделю просидели в бомбоубежище.Рядом все дома ( и наш тоже) имеют повреждения.
Я перебрался в другую часть города.Никакой вобще коммуналки в доме не было три месяца. Да и сейчас время от времени бывают прилёты. Выбор был либо рисковать жизнью либо бросив всё уехать как можно дальше. И на тот момент было реально страшно.
Хотя формально жильё у нас пока ещё есть и на еду нам бы хватило накоплений.
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03.06.2022 16:41 Відповісти
Хотя конечно и левых " беженцев" там тоже полно. Особенно цыган выдающих себя за украинцев со всех стран включая россию.
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03.06.2022 16:45 Відповісти
 
 