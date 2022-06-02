Польща припинить виплати для тих, хто прийняв українців
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З 1 липня Польща перестане виплачувати по 40 злотих (273 грн за курсом НБУ) на день своїм громадянам, які прихистили українських біженців.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
"Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", — сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері. Він додав, що також будуть винятки — зокрема для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних сімей.
Зазначається, що польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів. А втім, з 1 липня виплати припиняться.
"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти — від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, — та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін", — сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії "Право і справедливість".
Видання зазначає, що рішення уряду продиктоване також великими видатками. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.
"Станом на 17 травня по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок (на отримання виплат — ред.). Вони становлять понад 821,9 млн злотих", — повідомили в МВС Польщі.
За даними ООН, станом на 29 травня з України виїхали понад 6,8 мільйона громадян. Більшість із них рушили до Польщі — 3,6 мільйона людей.
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Какая тут халява?
Читака сраный
Ох и знатоки
Из-за таких "знатоков", наш брат там лопатит 2 нормы часов за условные 300 баксов +
Кто на ком стоял?
А ще маємо подякувати Федишин і Лисиці. Може вони приютять кілька біженців.
Але французи не розуміють різниці між Маріуполем і Львовом. Всі для них біженці.
пригодиласьподохнешь
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art36419531-rzad-zakreca-kurek-z-pieniedzmi-dla-uchodzcow-z-ukrainy
З гугл-перекладу (на англійську) виходить, вони припиняють виплати не польським сім'ям, а саме українським біженцям - з виключеннями (багатодітні, інваліди тощо).