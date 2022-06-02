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біженці (1018) виплати (486) Польща (5155)

Польща припинить виплати для тих, хто прийняв українців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці,польща

З 1 липня Польща перестане виплачувати по 40 злотих (273 грн за курсом НБУ) на день своїм громадянам, які прихистили українських біженців.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", — сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері. Він додав, що також будуть винятки — зокрема для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних сімей.

Зазначається, що польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів. А втім, з 1 липня виплати припиняться.

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"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти — від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, — та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін", — сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії "Право і справедливість".

Видання зазначає, що рішення уряду продиктоване також великими видатками. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

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"Станом на 17 травня по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок (на отримання виплат — ред.). Вони становлять понад 821,9 млн злотих", — повідомили в МВС Польщі.

За даними ООН, станом на 29 травня з України виїхали понад 6,8 мільйона громадян. Більшість із них рушили до Польщі — 3,6 мільйона людей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
На Польщу взагалі гріх зараз навіть криве слово патякати, вони взагалі дупу розірвали собі щоб нам допомогти всім чим тільки можна. Ніхто стільки для нас не зробив (відносно власної спроможності) як Поляки. Jestemy Silny!
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02.06.2022 15:46
+22
Вот так будет тупое быдло из Добасса, позвашее кацапов их защищать и платить им миллиарды рублей, учится зарабатывать копеечку, а не ждать бесконечной халявы от новых хозяев.
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02.06.2022 15:30
+15
Ну а як? Арбайтен, або возвертайтесь на Батьківщину.
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02.06.2022 15:33
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Жінки з дітьми?
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02.06.2022 15:19 Відповісти
то був тупий комент... таке іноді буває...
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02.06.2022 15:22 Відповісти
Даже тем кто нашел работу за 500-600 уе, нечем будет платить за жилье, так как поляки скорее всего попросят их на выход из квартир. Зарплаты снизились, а жилье подорожало. Вот и все!

Какая тут халява?
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02.06.2022 15:24 Відповісти
Мінімальна зарплата в Польші -700$, далі не читав.
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02.06.2022 15:32 Відповісти
Ага, минимальная Ты наверное "забыл" уточнить, что много кто работает через посредников без ПРЯМОГО контракта с работодателем?

Читака сраный
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02.06.2022 15:34 Відповісти
Так делать крайне глупо. Но если им так нравится, тогда ладно.
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02.06.2022 16:07 Відповісти
Та хоть через 5 посредников. В нормальной ситуации это почти ни как не влияет на окончательную зарплату. А вернее ставку. 700$ это слишком грубо. Это 3050 злотых но это ставка брутто!!! Нетто 2400злотых или 550$ из которых нужно еще орендовать комнату или квартиру (комната от 800злот) или квартиру в районе 2000 или заплатить ипотеку. Плюс доезд до работы минимум 200 злот И на руках останется 1400-1500 в лучшем случае. Что равно чуть больше 10 тыс гривен или 350$ а если еще дети и нет ни какой внешней помощи то ппц...
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02.06.2022 16:10 Відповісти
Зняти можна не кімнату, а койко-місце за 300 зл, на роботу можна пройтися пішки, і брати не два, а один вихідний і получиться 3000 зл чистими відкладати.
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02.06.2022 16:18 Відповісти
А если семья 4 человека из которых только один может работать, а остальные это 2е детей и пенсионер 68 лет и зарплата чистыми 2400? Квартиру сдавать семье с детьми не хотят. Только одиночке или молодой паре без детей. А в хостеле 20 злотых в сутки с человека. 2400-2520 в месяц. Что делать?
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02.06.2022 16:45 Відповісти
Працювати 12 годин в день 6 днів в тиждень. І не треба охкати. Більша половина заробітчан так працює. І для мене було б за щастя повернутися на таку роботу в Польщу, а не сидіти в Україні без грошенят.
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02.06.2022 20:26 Відповісти
при таком графике работы и в Украине можно столько зарабатывать...
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02.06.2022 23:50 Відповісти
Еще один заробитчанын! Ты хоть знаешь о норме труда в Польше? И каким образом оплачивают переработки? Та никаким...сейчас ты на один, условный ФОП работаешь до 15-00, с 15-00 до 21-22-00 на другой! Доплаты есть (как бы) но нужно реально "рыгнуть"! Поляки не "рыгают", и премия у них есть (с разницей, кто владеет "мануфактурой").

Ох и знатоки

Из-за таких "знатоков", наш брат там лопатит 2 нормы часов за условные 300 баксов +
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02.06.2022 16:48 Відповісти
лопатят по две смены только те у кого не хватает ума выучить язык или открыть сайты по работе и найти примерно такую же работу в Украине( до войны)
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02.06.2022 20:13 Відповісти
Тільки в Польщі за аналогічну роботу платять вдвічі, а той і втричі більше. А ціни то однакові.
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02.06.2022 20:29 Відповісти
Людинка каже, що в Польщі важко вижити, я і пояснив, що ті хто готові реально працювати, не тільки на життя зароблять, а щей зможуть відкладати. А норма труда мені не цікава, головне, щоб грошики платили. От в Україні я зараз взагалі і без роботи, і без грошей.
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02.06.2022 20:21 Відповісти
от і казочці кінець.О.К. гріх було б щось казати на Польщу,але швабія і макаронія роками,десятиліттями утримують негритосів і арабів на соціалці,притому,що ті ніяк не інтегруються в суспільство і в принципі не бажають працювати.А тут три місяці пройшло-і на мороз.Ясно.
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02.06.2022 15:26 Відповісти
Польща думала, що мільйони українців підуть працювати і збагачувати бюджет цієї країни. Однак щось пішло не так.
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02.06.2022 16:06 Відповісти
бо туди здебільшого поїхали ті, в кого пальці "віялом", а рученьки занадто білі і непорочні, щоб полуницю збирати або посуд в ресторанах мити
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02.06.2022 19:19 Відповісти
че ты гонишь ? Польша ничего не думала они просто приняли беженцев и помогли им - а сейчас у них походу заканчиваются ресурсы - пока помощь с Брюселя не прийдет
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02.06.2022 20:15 Відповісти
В первую очередь это граждане Украины и Украина должна думать о них.Но как видим продолжают воровать деньги дальше,а виноваты поляки,кого то ты напоминаешь,у ой секты Порох во всем виноват
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02.06.2022 16:29 Відповісти
Вот так будет тупое быдло из Добасса, позвашее кацапов их защищать и платить им миллиарды рублей, учится зарабатывать копеечку, а не ждать бесконечной халявы от новых хозяев.
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02.06.2022 15:30 Відповісти
У тебя противоречивое предложение, не заметил?

Кто на ком стоял?
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02.06.2022 15:42 Відповісти
Ну а як? Арбайтен, або возвертайтесь на Батьківщину.
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02.06.2022 15:33 Відповісти
Польща не гумова. Їх можна зрозуміти.
А ще маємо подякувати Федишин і Лисиці. Може вони приютять кілька біженців.
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02.06.2022 15:37 Відповісти
Не можна сприяти поширенню паразитизму і шаровиків серед біженців. Декілька разів пропонував на кордоні з ЄС використовувати поліграф детектор. І всіх хто своїми дебільними рішеннями під час виборів чи просто пофігізмом, байдужістю сприяв перетворенню України у вигрібну ЗЕклоаку, давати від воріт ЄС напрямок за "хрюкаючим кораблем". Не можна перетворювати західні країни у совковий смітник. Люмпен дегенерат і когорти по...уїстів повинні догнивати у вигрібних клоаках, створенню яких вони сприяли. Своїми діями чи пофігізмом....
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02.06.2022 15:48 Відповісти
100 % підтримую, тільки потрібно ще розширити категорії невиїздних виборців: додати тих хто вибрав колишнього рига-олігарха в "адін" тур, тих хто голосував за несудимого шапкокрада , тих хто протягом 15 років голосував за комуністів та червоних директорів замість українців-патріотів.
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02.06.2022 16:03 Відповісти
У Франції дівчата активно шукають роботу, про них пишуть в газетах. Робота важка, в теплицях по збору помідорів. Правда, ті дівчата...зі Львову.Одна працює швачкою і її дуже цінує начальниця.
Але французи не розуміють різниці між Маріуполем і Львовом. Всі для них біженці.
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02.06.2022 16:05 Відповісти
Ото згодна. Виїхали у бльшості, кому практично нічого не загрожувало. Сама киянка і не розумію киян зовсім. Не передова ж. Змилилися як у відпустку..думали шара... 2008-2010 відпочивали в зимку-літку у Словаччині і стикнулись з тим, що до росіян погане відношення. Як до бидла шаровиків. Тепер, боюсь, і до українців буде ненайліпше ставлення..
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02.06.2022 19:09 Відповісти
какая ты киянка - падло кацапское
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02.06.2022 20:18 Відповісти
какой празитизм? что вы несет там оснонвая маса женщины с детьми или бабушки с внуками - как они могут работать? кем? без языка
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02.06.2022 20:17 Відповісти
видимо слишком много мошенников развелось. некоторых наших " беженцев" неплохо было бы отправить взад, под грады руцкаго мира.
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02.06.2022 15:43 Відповісти
На Польщу взагалі гріх зараз навіть криве слово патякати, вони взагалі дупу розірвали собі щоб нам допомогти всім чим тільки можна. Ніхто стільки для нас не зробив (відносно власної спроможності) як Поляки. Jestemy Silny!
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02.06.2022 15:46 Відповісти
Знайома нещодавно вернулася з Польші бо роботи немає, гроші закінчилися, а соціалки вистачає тільки на їжу,залишилися тільки ті кому пощастило одразу працевлаштуватися або хтось із сім"ї вже працював за кордоном . Але коли повернулася то розчарувалася ще більше бо роботи немає, а ціни ростуть як скажені.Тому знайома посилено вчить польску мову, додатково хоче вивчити німецьку та знову виїхати .
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02.06.2022 15:52 Відповісти
Дурна твоя знайома. Вивчила б один раз англійську, знайшла б роботу дуже швидко майже у будь-якій країні шенгену. А прив'язуватися до однієї країни - це кричуща тупість.
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02.06.2022 16:04 Відповісти
Ну не всі такі розумні та хоробрі як ти. Хтось хоче багато і одразу, а хтось меньше,але біля дому. І кричуща тупість - обзивати дурнем людину з іншим світосприйняттям та цінностями.
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02.06.2022 16:53 Відповісти
боже какой же ты идиот ! английский может помочь только если у тебя очень затребованная профессия - а если нет - то нужно знать язык страны проживания
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02.06.2022 20:23 Відповісти
Litve takze nemalo uze s Ukraini,daze torgovom centre prodovcami kase rabotajet.Vot segodnia sam pogovoril na ukrainskom jazyke kak umel Eto centre ******* gde sami krupni magazin po ukrainski devuska obcalas s pokupateliami,vsio normalno liudi ponimajet.Po zakonu nelzia prodovacam rabotat kotoryje neumejet litovskogo jazyka,no Ukraine zdelali iskliucenyja
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02.06.2022 18:20 Відповісти
А де народилась там і в пригоді вже нє?
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02.06.2022 19:14 Відповісти
вот ты народилась в кацапском навозе и там же и пригодилась подохнешь
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02.06.2022 20:25 Відповісти
Так ви ж самі в Нідерландах
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02.06.2022 21:04 Відповісти
Значить їдьте у Німеччину! там 400 ойро платять на місяць дають за оллінклюзів.
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02.06.2022 15:59 Відповісти
в германии цены на еду конские..
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02.06.2022 20:26 Відповісти
Дякуємо Польщі. Три місяці, це й так дуже велика допомога.
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02.06.2022 16:24 Відповісти
У поляків складається враження , що вони фінансують біженців з росії , а не з України . Бо ж 90% українських біженців мало того , що не розмовляють українською то ще й набираються хамства вимагати у поляків вільного володіння російською . А до хамів - у поляків ненависть в генах . Вони реально в шоці . Напевно тому , хз .
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02.06.2022 16:26 Відповісти
да пошли они нахлебники на .....
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02.06.2022 17:50 Відповісти
зачем ты бред всякий пишешь ?
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02.06.2022 20:27 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła... Правильно браття поляки... задурно ніц немає...а ці курви рюзькоговорящі мають працювати... Трохи намагаються говорити польською мовою, але української вони не розуміють. " Нам па руски удобнее..." . От такі тварі є причиною війни.... Слава Україні та Польщі !!! Смерть Москві та москалям !!!
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02.06.2022 17:34 Відповісти
что ты несешь кацап конченный!
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02.06.2022 20:34 Відповісти
Всё справедливо! Тех, кто действительно нуждается, тем помогут.
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02.06.2022 17:48 Відповісти
Все правильно Польша сделала. Нахлебников у которых и есть свои сбережения всегда стараются прожить за чужой счет. Машины продайте и живите вам никто не обязан.
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02.06.2022 17:48 Відповісти
Родич який працює у Вроцлаві розповідав, що поляки офігівали у перші дні війни коли спостерігали колонни українських "біженців" на елітних іномарках, які їхали в сторону німецького кордону. Особливо родичу запам"ятався мерс кубік який тягнув на причепі кабріолет.
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02.06.2022 18:13 Відповісти
Słuchajcie zrobiliśmy dużo i cały czas robimy ale na więcej nas po prostu nie stać jesteśmy biednym krajem jeszcze. Razem zjednoczeni!
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02.06.2022 17:59 Відповісти
Dźienkyie. Pracòwaw w Polskie. To bardzo dobrze krai. Hce jecze przyjehać do was. Czekamy.
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02.06.2022 21:10 Відповісти
А что в Киевской области,да и западных областях,это к тем,кто выехал из этих областей под шумок для получения халявы,ИДЕТ ВОЙНА? НЕТ. В Киевской идет восстановление,Усикам и т.д дома будут восстанавливать.Велкам домой,пора уж
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02.06.2022 18:51 Відповісти
Вчи українську. І нафіг Усика приплів??
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02.06.2022 19:18 Відповісти
потому что усик прихожанин твоей фсб-шной церкви гундяевского патриархата
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02.06.2022 20:37 Відповісти
Нехай повертаються наші в Україну. Треба комусь працювати в тилу, економіку піднімати. Немає чого відсижуватись за кордоном, ходити на площі в вишиванках мітингувати і пости в соцмережах патріотичні викладати. В Україні є багато відносно безпечних міст та сіл, де можна працювати на благо Батьківщини, робочих місць вистачає.
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02.06.2022 19:23 Відповісти
дятел ты когда вернешься бот?
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02.06.2022 20:38 Відповісти
Проксі не видиш, га?
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02.06.2022 20:53 Відповісти
Хто розуміється на польської?

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art36419531-rzad-zakreca-kurek-z-pieniedzmi-dla-uchodzcow-z-ukrainy

З гугл-перекладу (на англійську) виходить, вони припиняють виплати не польським сім'ям, а саме українським біженцям - з виключеннями (багатодітні, інваліди тощо).
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03.06.2022 13:22 Відповісти
 
 