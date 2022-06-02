Польща припинить виплати для тих, хто прийняв українців

З 1 липня Польща перестане виплачувати по 40 злотих (273 грн за курсом НБУ) на день своїм громадянам, які прихистили українських біженців.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", — сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері. Він додав, що також будуть винятки — зокрема для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних сімей.

Зазначається, що польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів. А втім, з 1 липня виплати припиняться.

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"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти — від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, — та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін", — сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії "Право і справедливість".

Видання зазначає, що рішення уряду продиктоване також великими видатками. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

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"Станом на 17 травня по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок (на отримання виплат — ред.). Вони становлять понад 821,9 млн злотих", — повідомили в МВС Польщі.

За даними ООН, станом на 29 травня з України виїхали понад 6,8 мільйона громадян. Більшість із них рушили до Польщі — 3,6 мільйона людей.