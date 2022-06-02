Польша прекратит выплаты для тех, кто принял украинцев

С 1 июля Польша перестанет выплачивать по 40 злотых (273 грн по курсу НБУ) в день своим гражданам, приютившим украинских беженцев.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы убеждены, что многие в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал заместитель главы польского МВД Павел Шефернакери. Он добавил, что также будут исключения, в частности, расширят льготы для людей с инвалидностью, беременных и многодетных семей.

Отмечается, что польское правительство в специальном законе сначала гарантировало льготы на первые 60 дней для украинцев, спасающихся от войны, а месяц назад продлило их еще на 60 дней. Впрочем, с 1 июля выплаты прекратятся.

Читайте также: В Болгарии призывают к отставке вице-премьера из-за выселения из гостиниц украинских беженцев

"Мы выплачиваем огромные социальные средства - от 300 злотых на каждого до 500 и выше злотых на каждого ребенка - и другие суммы, вытекающие из социальной помощи. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и со всем справляются. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок", - сказал в комментарии Rzeczpospolita высокопоставленный политик из партии "Право и справедливость".

Издание отмечает, что решение правительства продиктовано большими расходами на содержание украинцев. В частности, Силезское воеводство оценило текущие расходы на 115 тысяч человек в 190 млн злотых в месяц, из которых ежедневные выплаты по 40 злотых на человека составляют 160 млн злотых.

Читайте также: Украина и Польша создадут совместное оборонное предприятие по производству оружия и техники

"По состоянию на 17 мая по всей стране было подано более 190 тысяч заявок (на получение выплат. - Ред.). Они составляют более 821,9 млн злотых", - сообщили в МВД Польши.

По данным ООН, по состоянию на 29 мая из Украины выехали более 6,8 миллиона граждан. Большинство из них отправились в Польшу - 3,6 миллиона человек.