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Украинские военные овладевают HIMARS, - ABC
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первая группа украинских военнослужащих приступила к обучению управлению и применению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые Вооруженные Силы Украины получат от США.
Об этом сообщил в твиттере репортер канала АВС при Пентагоне Мэтт Сейлер, передает Цензор.НЕТ.
"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы приступили к тренировкам на HIMARS, отправленных из США", – написал он.
По информации журналиста, американские армейские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте вне США".
Сейлер добавил, что, как ожидается, первый этап обучения займет около трех недель.
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