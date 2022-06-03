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Украинские военные овладевают HIMARS, - ABC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

Первая группа украинских военнослужащих приступила к обучению управлению и применению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые Вооруженные Силы Украины получат от США.

Об этом сообщил в твиттере репортер канала АВС при Пентагоне Мэтт Сейлер, передает Цензор.НЕТ.

"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы приступили к тренировкам на HIMARS, отправленных из США", – написал он.

По информации журналиста, американские армейские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте вне США".

Сейлер добавил, что, как ожидается, первый этап обучения займет около трех недель.

Читайте: Большинство техники РФ содержит компоненты из США или ЕС - американцы, исследовавшие трофеи ВСУ
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Топ комментарии
+36
Процес пішов. Лапатнікі, готуйтеся... - хоча це вам не допоможе
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03.06.2022 11:33
+23
тим часом апокаліпсис на рабсії, як же вони будуть жити, рузкоє хрючєво бєз мазіка... це ж риготня
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03.06.2022 11:33
+17
3 тижні це якщо з нуля, ті хто вже працював з реактивною артилерією за цей час зможуть навчитися розбирати й збирати машину на гвинтики, три тижні швидше за все потрібно щоб все доставити, можливо для наведення потрібні американські дрони з якими артилерія вже інтегрована.
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03.06.2022 11:38
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Процес пішов. Лапатнікі, готуйтеся... - хоча це вам не допоможе
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03.06.2022 11:33 Ответить
НАТОзація України триває та прогресує!!))
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03.06.2022 12:56 Ответить
тим часом апокаліпсис на рабсії, як же вони будуть жити, рузкоє хрючєво бєз мазіка... це ж риготня
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03.06.2022 11:33 Ответить
на хрена скоту майонез ? репы и ягеля в рационе вполне достаточно для прироста рогов и копыт
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03.06.2022 11:49 Ответить
А Бояра? Без неї кацап не кацап
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03.06.2022 11:55 Ответить
А скільки всього етапів і скільки вони триватимуть?
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03.06.2022 11:34 Ответить
Перший - три тижні. А другий, мабуть, вже на живих цілях до перемоги
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03.06.2022 11:36 Ответить
Та да, на полигон ездить не обязательно
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03.06.2022 11:50 Ответить
бійтесь, сукі кацапськи, вже скоро
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03.06.2022 11:37 Ответить
3 тижні це якщо з нуля, ті хто вже працював з реактивною артилерією за цей час зможуть навчитися розбирати й збирати машину на гвинтики, три тижні швидше за все потрібно щоб все доставити, можливо для наведення потрібні американські дрони з якими артилерія вже інтегрована.
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03.06.2022 11:38 Ответить
Там, скоріш за все, інтеграція з контрбатарейними радарами, які сюди раніше вже прибували в хороших кількостях. Наведення РСЗВ автоматизоване, ніяких ручок крутити не потрібно. Вводиш координати і лупашиш русню.
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03.06.2022 12:02 Ответить
znachet s zakonceniem obuchanja - vse uzhe bude na meste i gotove k rabote...
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03.06.2022 11:38 Ответить
Дуже гарна та позитивна новина...
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03.06.2022 11:39 Ответить
етап навчання займе близько трьох тижнів -тобто раніше липня вони не прибудуть
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03.06.2022 11:40 Ответить
СУПЕР.СУПЕР.СУПЕР! СЛАВА ВСУ!
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03.06.2022 11:41 Ответить
Невідоме місце, це схоже у напряму Зміїного.
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03.06.2022 11:42 Ответить
пару тижнів тому задавав питання тут на форумі - "А скільки має бути часу на навчання" - відповіді були - "да пару годин", "да там все зроміло"...
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03.06.2022 11:43 Ответить
Там наведение с помощью компьютера, от того и точность, управление которым надо еще освоить. Это в совковых РСЗО все аналоговое и дубовое, но косое.
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03.06.2022 13:12 Ответить
Астрологи оголосили тиждень доброго вечора ми з України, кількість відосиків зі знищенням орків з відповідною фразою збільшиться в 10 разів.
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03.06.2022 11:44 Ответить
Все вірно: перший етап навчання 2 тижні, а потім практика
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03.06.2022 11:45 Ответить
тягніт уже того артилериста з Англіі
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03.06.2022 11:56 Ответить
О сколько вам открытий чудных
Готовит САШ с Британией злой дух
И Paladin, как сын ошибок трудных,
И HIMARS, московитам "друг".
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03.06.2022 12:00 Ответить
"Очень видное - невероятное"
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03.06.2022 12:31 Ответить
Завжди мене дивувало чому саме навчання не могло початись ще в квітні?
Чому саме зараз не можна навчати наших пілотів літати на західних літаках?
Чому процес передачі і навчання повинні бути послідовними подіями?
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03.06.2022 12:11 Ответить
Якщо ви вірити всьому що пишуть в новинах, то ви , інтелегентною мовою, дуже довірлива людина ))
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03.06.2022 12:15 Ответить
Тому що при цьому активно руйнується економіка Росії.
Послухайте Альфреда Коха у інтервью Влащенко:
КОХ: компромат Кремля на Шольца, дефолт на руку Путину, над чем хихикают генералы США - Украина 24
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03.06.2022 12:29 Ответить
тепер залишилось у Британії попросити тих дальнобійних пульок та й вгатити в першу чергу по кримському мосту...
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03.06.2022 12:45 Ответить
Чудово. Надіюсь HIMARS там більше ніж 4 установки, як писали наші джерела, а хоч машин 20.
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03.06.2022 13:02 Ответить
Нибаись. 4 - это для обучения
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03.06.2022 13:07 Ответить
Еще и англичане обещали подогнать гусеничный вариант с вдвое большим числом реактивных снарядов в залпе.
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03.06.2022 13:14 Ответить
 
 