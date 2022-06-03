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Українські військові вже опановують HIMARS, - ABC
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перша група українських військовослужбовців розпочала навчання управлінню й застосуванню реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, які Збройні Сили України отримають від США.
Про це повідомив у твіттері репортер каналу АВС при Пентагоні Метт Сейлер, інформує Цензор.НЕТ.
"За словами високопоставленого представника Міністерства оборони, українські сили розпочали тренування на HIMARS, відправлених зі США", – написав він.
За інформацією журналіста, американські армійські інструктори працюють з українцями "у невідомому місці за межами США".
Сейлер додав, що, як очікується, перший етап навчання займе близько трьох тижнів.
Топ коментарі
+36 Mykola Trofimenko
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+23 Paul Foxen
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+17 Player New
показати весь коментар03.06.2022 11:38
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Готовит САШ с Британией злой дух
И Paladin, как сын ошибок трудных,
И HIMARS, московитам "друг".
Чому саме зараз не можна навчати наших пілотів літати на західних літаках?
Чому процес передачі і навчання повинні бути послідовними подіями?
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