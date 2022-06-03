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Українські військові вже опановують HIMARS, - ABC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Перша група українських військовослужбовців розпочала навчання управлінню й застосуванню реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, які Збройні Сили України отримають від США.

Про це повідомив у твіттері репортер каналу АВС при Пентагоні Метт Сейлер, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами високопоставленого представника Міністерства оборони, українські сили розпочали тренування на HIMARS, відправлених зі США", – написав він.

За інформацією журналіста, американські армійські інструктори працюють з українцями "у невідомому місці за межами США".

Сейлер додав, що, як очікується, перший етап навчання займе близько трьох тижнів.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Процес пішов. Лапатнікі, готуйтеся... - хоча це вам не допоможе
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03.06.2022 11:33
+23
тим часом апокаліпсис на рабсії, як же вони будуть жити, рузкоє хрючєво бєз мазіка... це ж риготня
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03.06.2022 11:33
+17
3 тижні це якщо з нуля, ті хто вже працював з реактивною артилерією за цей час зможуть навчитися розбирати й збирати машину на гвинтики, три тижні швидше за все потрібно щоб все доставити, можливо для наведення потрібні американські дрони з якими артилерія вже інтегрована.
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03.06.2022 11:38
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Процес пішов. Лапатнікі, готуйтеся... - хоча це вам не допоможе
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03.06.2022 11:33 Відповісти
НАТОзація України триває та прогресує!!))
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03.06.2022 12:56 Відповісти
тим часом апокаліпсис на рабсії, як же вони будуть жити, рузкоє хрючєво бєз мазіка... це ж риготня
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03.06.2022 11:33 Відповісти
на хрена скоту майонез ? репы и ягеля в рационе вполне достаточно для прироста рогов и копыт
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03.06.2022 11:49 Відповісти
А Бояра? Без неї кацап не кацап
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03.06.2022 11:55 Відповісти
А скільки всього етапів і скільки вони триватимуть?
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03.06.2022 11:34 Відповісти
Перший - три тижні. А другий, мабуть, вже на живих цілях до перемоги
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03.06.2022 11:36 Відповісти
Та да, на полигон ездить не обязательно
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03.06.2022 11:50 Відповісти
бійтесь, сукі кацапськи, вже скоро
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03.06.2022 11:37 Відповісти
3 тижні це якщо з нуля, ті хто вже працював з реактивною артилерією за цей час зможуть навчитися розбирати й збирати машину на гвинтики, три тижні швидше за все потрібно щоб все доставити, можливо для наведення потрібні американські дрони з якими артилерія вже інтегрована.
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03.06.2022 11:38 Відповісти
Там, скоріш за все, інтеграція з контрбатарейними радарами, які сюди раніше вже прибували в хороших кількостях. Наведення РСЗВ автоматизоване, ніяких ручок крутити не потрібно. Вводиш координати і лупашиш русню.
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03.06.2022 12:02 Відповісти
znachet s zakonceniem obuchanja - vse uzhe bude na meste i gotove k rabote...
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03.06.2022 11:38 Відповісти
Дуже гарна та позитивна новина...
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03.06.2022 11:39 Відповісти
етап навчання займе близько трьох тижнів -тобто раніше липня вони не прибудуть
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03.06.2022 11:40 Відповісти
СУПЕР.СУПЕР.СУПЕР! СЛАВА ВСУ!
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03.06.2022 11:41 Відповісти
Невідоме місце, це схоже у напряму Зміїного.
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03.06.2022 11:42 Відповісти
пару тижнів тому задавав питання тут на форумі - "А скільки має бути часу на навчання" - відповіді були - "да пару годин", "да там все зроміло"...
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03.06.2022 11:43 Відповісти
Там наведение с помощью компьютера, от того и точность, управление которым надо еще освоить. Это в совковых РСЗО все аналоговое и дубовое, но косое.
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03.06.2022 13:12 Відповісти
Астрологи оголосили тиждень доброго вечора ми з України, кількість відосиків зі знищенням орків з відповідною фразою збільшиться в 10 разів.
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03.06.2022 11:44 Відповісти
Все вірно: перший етап навчання 2 тижні, а потім практика
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03.06.2022 11:45 Відповісти
тягніт уже того артилериста з Англіі
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03.06.2022 11:56 Відповісти
О сколько вам открытий чудных
Готовит САШ с Британией злой дух
И Paladin, как сын ошибок трудных,
И HIMARS, московитам "друг".
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03.06.2022 12:00 Відповісти
"Очень видное - невероятное"
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03.06.2022 12:31 Відповісти
Завжди мене дивувало чому саме навчання не могло початись ще в квітні?
Чому саме зараз не можна навчати наших пілотів літати на західних літаках?
Чому процес передачі і навчання повинні бути послідовними подіями?
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03.06.2022 12:11 Відповісти
Якщо ви вірити всьому що пишуть в новинах, то ви , інтелегентною мовою, дуже довірлива людина ))
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03.06.2022 12:15 Відповісти
Тому що при цьому активно руйнується економіка Росії.
Послухайте Альфреда Коха у інтервью Влащенко:
КОХ: компромат Кремля на Шольца, дефолт на руку Путину, над чем хихикают генералы США - Украина 24
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03.06.2022 12:29 Відповісти
тепер залишилось у Британії попросити тих дальнобійних пульок та й вгатити в першу чергу по кримському мосту...
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03.06.2022 12:45 Відповісти
Чудово. Надіюсь HIMARS там більше ніж 4 установки, як писали наші джерела, а хоч машин 20.
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03.06.2022 13:02 Відповісти
Нибаись. 4 - это для обучения
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03.06.2022 13:07 Відповісти
Еще и англичане обещали подогнать гусеничный вариант с вдвое большим числом реактивных снарядов в залпе.
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03.06.2022 13:14 Відповісти
 
 