Невзоров поблагодарил за возможность "занять место среди людей Украины"

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров объяснил, почему выбрал на войне сторону Украины и поблагодарил возможность "занять место" среди ее людей.

Ответный текст он опубликовал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть преступник и жертва преступления. Есть убийца и тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно отрицать или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", - написал Невзоров.

Журналист считает, что если бы каждый россиянин "прикрыл бы собой поставленную к стенке Украину", не было бы ни трагедий в Буче и Мариуполе, ни сотен тысяч трупов.

"Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место", - подытожил Невзоров.

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Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины.