РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15070 посетителей онлайн
Новости Общество
20 398 266
гражданство (1281) Невзоров (8)

Невзоров поблагодарил за возможность "занять место среди людей Украины"

Новости Цензор.НЕТ Общество

невзоров,олександр

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров объяснил, почему выбрал на войне сторону Украины и поблагодарил возможность "занять место" среди ее людей.

Ответный текст он опубликовал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть преступник и жертва преступления. Есть убийца и тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно отрицать или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", - написал Невзоров.

Журналист считает, что если бы каждый россиянин "прикрыл бы собой поставленную к стенке Украину", не было бы ни трагедий в Буче и Мариуполе, ни сотен тысяч трупов.

"Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место", - подытожил Невзоров.

Читайте: Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+61
Ворог мого ворога--мій друг!
Запам'ятай, кацапе!!!!!
показать весь комментарий
03.06.2022 13:55
+48
Судя по комментам большинство у нас даже не знакомы с деятельностью Невзорова, но писать гадости это всегда пожалуйста
показать весь комментарий
03.06.2022 13:56
+41
Он активно вправляет мозги итальянцам на их тв рассказывая что такое мордор. То, что Италия вдруг стала нам оружие слать, то это во многом заслуга Александра Глебыча. Имхо
показать весь комментарий
03.06.2022 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Невзоров годами доказывал своб приверженность ценностям демократии, живя и работая в Рашке. Он настоящий и сильный человек, заслуживающий жить среди равных.
показать весь комментарий
03.06.2022 14:44 Ответить
Протягом 2014-2017 років Нєвзоров заявляв, що путін реалізовує прагнення "російського народу" і тому не варто йому дорікати за агресію та експансію рашки. Дійсно, одразу видно наскільки глибокі у Нєвзорова "демократичні цінності".
показать весь комментарий
04.06.2022 12:49 Ответить
У 2012 році був довіреною особою путіна ?! Чи у вас всіх мізків як у равликів ,гарний росіянин це мертвий росіянин .
показать весь комментарий
03.06.2022 14:44 Ответить
ага а *********** скакав у ***** на карпаратівах,чи ета другоє? га неравлик?
показать весь комментарий
03.06.2022 14:50 Ответить
Вас равликів напевно разом з Зеленським на одній фермі зростили , невзоров спец проект фсб ,при чому блискучий в своєму виконанні.
показать весь комментарий
03.06.2022 14:56 Ответить
Если бы ты действительно хотел разобораться, то знал бы, что Невзоров отвечал на эти предъявы. Мыслящий человек анализирует свои поступки и может менять мнение в соостветствии с новыми обстоятельствами. Если бы оказалось, что Украина стала империей, убивающей детей - я бы такую украинскую власть и имперскость никогда не поддержал, даже если сейчас очень люблю Украину. Вот и Невзоров, когда понял, кто такой путлер, полностью поменял свое отношение к российской власти. Для русских у нас есть простой критерий: "чей Крым?". Если русский правильно и добровольно отвечает на этот вопрос, с ним можно продолжать общение. Это еще раз доказывает, что в Украине, в отличие от русской фашизации, нет нацистов.
показать весь комментарий
03.06.2022 14:57 Ответить
pochalsa naskok skritih FSBshnih konserv v Ukrainu.....
показать весь комментарий
03.06.2022 14:45 Ответить
Нагадаю, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України. Джерело: https://censor.net/ua/n3345714

гражданство ЕС можно получить после 10 лет проживания , экзамена по языку и вроде истории.
По каким законам Невзоров получил гражданство ? Как беженец?
показать весь комментарий
03.06.2022 14:46 Ответить
Лично я против Невзорова ничего не имею , но законы Украины может надо соблюдать ?
показать весь комментарий
03.06.2022 14:47 Ответить
По закону президент може надати громадянство за особливі заслуги перед державою
показать весь комментарий
03.06.2022 15:05 Ответить
Ні , тому , що він на весь світ , цивілізований світ , пояснює що таке ***** і його недокраїна , майстерно пояснює . А Мову він вивчить за місяць - на відміну від багатьох громадян з паспортом України .
показать весь комментарий
03.06.2022 19:29 Ответить
Невзоров сложная личность. Сам говорит, что переболел фашизмом. А это лучший антидот. Фуячит кремлевских гнид. И говорит вполне разумные вещи.
показать весь комментарий
03.06.2022 14:52 Ответить
А де гарантії, що перехворів, а не консерва???
показать весь комментарий
03.06.2022 14:58 Ответить
а де гарантії що ти не консерва? - за нього хлопці з Азова ручаються, а за тебе диванного стратега ніхто й ломаної копійки не поставить
показать весь комментарий
03.06.2022 15:09 Ответить
ти що, зебуїнове, поплутало, це невзоров примазувався до хлопців. З якого такого наші хлопці б його підтримували???
показать весь комментарий
03.06.2022 15:13 Ответить
кто за него ручается? что ты несешь тупой бот?
показать весь комментарий
03.06.2022 15:26 Ответить
Тупой бот это ты, а Невзоров был на связи с Азовом (Kалиной) все время пока Мариуполь был в осаде.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:56 Ответить
И?
показать весь комментарий
03.06.2022 16:36 Ответить
Ці полудурки або жодного разу не дивились Невзорова , або якщо й подивляться , нічого не зрозуміють . Їхній рівень - абдрістовічь . А Невзоров в інформаційній війні наносить більше шкоди ********** , ніж більшість місцевих змі .
показать весь комментарий
03.06.2022 19:37 Ответить
А які змі ви зараз чуєте крім марафону?
Так виходить не треба воювати невзоров відібʼє навалу сам. Таких тупих я ще не читав.
показать весь комментарий
03.06.2022 20:19 Ответить
фсбшнки всегда остаются фсбшниками читайте между строк и особенно с кем дружит этот "демократ" невзоров
показать весь комментарий
03.06.2022 15:25 Ответить
Дуже багато фсбшних консерв: овсянікова, кац, Биков...
Нормальні лише ті хто саме з 2014 голосно підтримував Україну: Піонткрвський, сотник.
Невзоров нещодавно назвалював собчачку, то по ньому питання
показать весь комментарий
03.06.2022 18:01 Ответить
Те, кто сейчас гнобят Невзорова, на самом еле льют воду на мельницу путлера.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:00 Ответить
нах він нам тут здався? у нас своїх сортів гівна хоч отбавляй, а тут ще це. нах
показать весь комментарий
03.06.2022 15:11 Ответить
Шо ти тут котиш на Глебіча,ти і є *у нас своїх сортів гівна хоч отбавляй*.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:35 Ответить
у вас чудовий компекс меншовартості, у нас безліч наших героїв але вам ні, вам треба харошава мацковскава хероя, він буде вам расказувать і вчить вас уму-разуму а ви будете внімать.... 73-відсоткові малороси, але куди ж вас подінеш....
показать весь комментарий
03.06.2022 15:47 Ответить
невзоров ОЧЕНЬ МУТНЫЙ тип - посмотрите с кем он дружит и кого он раскручивает -только русских фсбшных пропагнадонов - "снимите санцкии" "не добивайте путина"
показать весь комментарий
03.06.2022 15:27 Ответить
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·
1 год
Біда деяких українців, що вони досі ******* Росію. Тому шукають «хароших рускіх» серед нєвзорових. Вони потрібні їм, щоб виправдати цю ірраціональну любов. Це як любов до алкаша, в якому закоханий хоче бачити хоч щось варте його почуттів і не помічає, що для нього головне чарка.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:01 Ответить
Люсинде хана Глебыч его сожрет с париком и орденами
показать весь комментарий
03.06.2022 15:26 Ответить
да нет они типа дружат из одного корыта будут кормится
показать весь комментарий
03.06.2022 15:28 Ответить
Не глядя на звание "полковник"!
показать весь комментарий
03.06.2022 16:38 Ответить
Невзорову огромнейший респект. Единственный российский журналист-обозреватель который всегда выступал против путинских в самой жесточайшей форме, иногда так, что становилось боязно за его жизнь. Я очень рада, что Зеленский оценил его вклад в будущую победу Украины. А злобные комментаторы плюющиеся здесь на него, они или купленные боты, или просто убогие дураки.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:28 Ответить
добряче підлинув візьми конфетку
показать весь комментарий
03.06.2022 16:21 Ответить
Встречать Невзорова как дорогого гостя - это правильно. Но зачем?!! делать его членом семьи?
показать весь комментарий
03.06.2022 17:36 Ответить
Дивно... Бабченку стільки років не дають, а цьому майстру розмовного жанру (та ще й з дружиною) дали миттєво.

До речі, якщо хто не знав, то він був довіреною особою ***** свого часу. Плюс сповідував комуняцьку ідеологію. Плюс дід його був генералом КДБ.

А, і ще: він навіть і не етнічний росіянин...
показать весь комментарий
03.06.2022 15:30 Ответить
Якби Ви жили при совку , то були б і піонером , і комсомольцем . А ще для Вас погано те , що він не етнічний ************ ? Я думав це плюс !
показать весь комментарий
03.06.2022 19:45 Ответить
Примітив...
показать весь комментарий
04.06.2022 05:40 Ответить
Указывать на ошибки, высматривать и акцентировать внимание на "хитростях законотворчества", (а главное) высмеивать тупость власти - полезная и крайне необходимая способность в любом демократическом обществе!
Этот человек умеет это делать мастерски!
Абы не скурвился...
показать весь комментарий
03.06.2022 15:32 Ответить
Невзоров рассказал еще год назад, как будет происходить эта война.

https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk?t=165

Не для туповатых комментаторов.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:34 Ответить
отпиши своему куратору, что он мудак. чому мудак? патаму что взял на работу такаго ******, как ты
показать весь комментарий
03.06.2022 16:32 Ответить
Накер таких согдаждан!
показать весь комментарий
03.06.2022 15:43 Ответить
nevzorov ce trojansky kinj - za nim potjanutsavse ostaljnye bykovi , latynini , volkovy , soboli i proche laino.....chekaite.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:56 Ответить
Ещё одна кацапская консерва.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:12 Ответить
Второй Арестович производства РФ нам не нужен. И так уже Арахамию приняли и прочих, кто сейчас ходит, и рассказывает как воевать военным. Хай у себя порядки наводит.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:15 Ответить
Може подивитесь Невзорова , а потім будете зрівнювати з абдрістовічєм ?
показать весь комментарий
03.06.2022 19:49 Ответить
Arkady Babchenko

Сейчас опять будет много мата



Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.

Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.
Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.
Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»
Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.
Вперед очереди не полезу.

Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.
Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».

Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.
Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.
Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?
Гражданство здесь при чем?

В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.

Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.
А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.
Все. Крапка. Точка.

Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?

Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жителсьтва, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?

После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт.
Это точка. Это закон!

Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.
Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.

Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОН УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??

Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.

И снимать санкции со всяких там «Сватов» и тащить их в Киев снимать новый сезон. Прям из оккупированного Крыма. Если кто забыл.
И разрешать въезд Артуру, *****, Пирожкову, который потом пляшет в этом кабаке на набережной, который содержит гражданин РФ.
И проводить какую-то там школу журналистики прямо на Крещатике, ***** - с полным набором просто конченных ватников и крымнашистов.

Можно вывести мальчонку из «Квартала», но «Квартал» из мальчонки не вывезти уже никогда. Именно поэтому он и будет тащить своих. Свой социальный класс. Свой круг общения. Артуров Пирожковых, сватов, видеоблогеров и радакторш Первого канала. Порешает.

Не-не, я понимаю, что с цинизмом там тоже все в порядке. И это не идиотизм, как хотелось бы думать, а вполне себе здравый расчет. И что Белковский потом будет писать Зеленскому посты про запах шаурмы на Арсенальной. Юлия Латынина, в перерыве между строительством Прекрасной России В Киеве, брать восхищенные интервью у бархатных баритонов. А Александр Глебович будет советником начальника предвыборного штаба. Запомните этот пост.

Но, *****, какого хера вы настолько не уважаете свою страну?

Вот я сейчас, в той стране, в которой я живу, гражданство могу получить только через восемь лет. При условии, что я сдам язык. И не просто сдам, а на B1. И Конституцию. И историю. И все эти восемь лет буду платить налоги.
И никакого другого пути не существует.
Института вручения гражданства Президентом здесь просто нет, как такового.
Нельзя ни в каких самых *********** особых случаях вручить гражданство.
Только один путь. У всех.
Какие бы офигенные видосики ты ни записывал.

Какого хера вы настолько не уважаете свой трезуб, за который ВАШИМ СОЛДАТАМ отрубали руки, что готовы раздавать его направо и налево в руки Доверенным лицам Путина?

Какого хера вы настолько не уважаете свою Революцию Достоинства - ДОСТОИНСТВА, *****!!! - что превращаете её в проходной двор?

В праве есть такое понятие, как «действенное раскаяние».
Действенное.

То есть - не просто ********* на камеру, пусть даже и хорошие, правильные и верные слова, а - не знаю, собирать деньги, закупать медицину, гонять машины, носить бинты в госпитале - да что угодно. На что у тебя сил хватит.

Овсянникова тоже плакатик подняла.
Так дайте, *****, гражданство и ей тоже, чо.
За выдающиеся заслуги.

Почему Вите Майстренко, который вытащил около 260 пленных с подвалов Донбасса, СБУ до сих пор грызет мозги с гражданством и паспортом, почему бойцам батальона Шейха Мансура до сих пор грызут мозги с гражданством, и время от времени пытаются депортировать обратно в Россиию, а человеку, который был доверенным лицом того самого диктатора, который и уничтожил Чечню - за пару видосиков пожалуйста, в обе руки, да еще и с поклоном небось?

Ты, говорят, Дед, чота много материшься.
А как? Ну, вот, как, *****?
Если ********* каждый раз заклинивает напрочь...
показать весь комментарий
03.06.2022 16:25 Ответить
По украинскому закону Зеленский имеет право решать, кому и когда и за что давать. Бабченко стоило бы закрыть ********.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:44 Ответить
******* zakritj stoilo tebe vatny pridurok
показать весь комментарий
03.06.2022 18:09 Ответить
Сказано все по делу.
показать весь комментарий
03.06.2022 19:22 Ответить
Янукович дав громадянство Новинському. Наслідки досі розгрібаємо.
Зеленський надав Невзорову. Наслідки будуть за 6-9 місяців.
І більш болючі,ніж від Новинського,чи навіть Зеленського!
показать весь комментарий
03.06.2022 16:45 Ответить
гундяя треба добити, Глебич, це буде твій спрвжній тест на бути вільною людиною в Україні
показать весь комментарий
03.06.2022 16:49 Ответить
Хай йде повоює за новую "родіну", через місяць це ***** буде десь а паріже

С?ка нема бяттть слів..... Наші роздають рашистам громадянство піз ец
показать весь комментарий
03.06.2022 17:15 Ответить
Це ледь не єдине , що ваші зе , зробили правильно .
показать весь комментарий
03.06.2022 19:52 Ответить
Невзоров неоднократно признавался что он продажная шлюха и что если бы ему хорошо в свое время заплатили,то он бы пел сейчас оды путинскому режиму.Еще один его прокол это карабахский вопрос,когда он в разгар войны 2020 г. тупо топил за армянских оккупантов.Так что с этим типом нужно поосторожней.
показать весь комментарий
03.06.2022 17:38 Ответить
Невзоров классный дядька. Свои прошлые ошибки он осознаёт и кается. Всегда его интересно смотреть и слушать.
показать весь комментарий
03.06.2022 18:57 Ответить
І де прочитати що він кається?
показать весь комментарий
03.06.2022 20:20 Ответить
Олексій Копитько, блогер, стаття "Невзоров как опора путинского режима"
"Невзоров - мастер своего дела. Он мастерски укрепляет путинский режим на своём участке. Он плотно встроен в этот режим и трудится не покладая рук. Для Путина он ценнее выводка скабеевых и киселёвых.
Россия - огромная аудитория. Там есть недовольные, есть думающие, есть колеблющиеся. А есть пушечное мясо. Разные, в общем.
Задача режима - минимизировать неконтролируемые проявления протеста, чтобы сторонники не начинали сомневаться, а колеблющиеся не превращались в недовольных. Поэтому за несанкционированный лайк или репост в России люди получают тюремные сроки. Но при этом Невзоров, который вроде как нещадно обличает пороки режима, прекрасно себя чувствует (до 24/02.2022). Странно, не находите?
Напомню, что в 2012 году Невзоров был доверенным лицом кандидата в президенты В.Путина. Часть мракобесного окружения Путина требовала удалить Невзорова за нападки на РПЦ, но Путин его оставил. За гораздо более мягкую критику церковников люди отправлялись в тюрьму, а Невзоров процветал.
Почему? Дело не в каких-то питерских сантиментах или чём-то таком. Несть числа примерам, когда Путин закапывал людей без всяких сантиментов. Просто Невзоров полезен.
Невзоров сам об этом прямо говорит: «Я с ним (Путиным) во всём не согласен, но меня поражает его знание страны, точность социальных прогнозов. Я не вижу никого другого, кто мог бы держать и скреплять обручами разрушающуюся империю». Он выполняет свою функцию - удерживает аудиторию, которая недовольна ситуацией в России, возвышая лично Путина.
Режиму нужны скабеевы/соловьёвы, которые будут говорить на белое - чёрное, а потом снова - белое. Которые будут безостановочно врать по указке для управления биомассой.
И нужны невзоровы, которые талантливо и остроумно в своей бесподобной манере будут говорить на белое - белое и обличать очевидные пороки. Которые будут растаптывать региональных чинуш-коррупционеров или каких-то омерзительных мракобесов. Но в соответствующий момент аккуратно качнут аудиторию в правильную сторону, расставят акценты, подведут к мысли, что «солнце всходит на востоке, а Путин - наше всё».
Невзоров мастерски констатирует очевидные вещи, попутно скармливая необходимое. «Война - это поток цинковых гробов», убедительно говорит Невзоров. И его аудитория, которая в массе против войны, рукоплещет. Говорить этой аудитории, что «нападение на Украину - это прекрасно», глупо.
Но этой же аудитории через предложение Невзоров впаривает о «батальонах Яроша», которые передушат российскую армию. Следствие - и пропутинская биомасса, и недовольные уверены, что в Украине - полчища «правосеков». Они получили эту информацию через каналы, которым доверяют. Часть - от соловьева/киселева, часть - от Невзорова. Теперь и недовольные будут лояльнее воспринимать новости росТВ, что «нацисты» опять что-то учудили в Украине, их же там - «батальоны».
Посмотрите выпуск программы «Наповал», где Невзоров иронизирует на тему «Путин - убийца». Там ещё более наглядно. Тем, кого такое определение Байдена могло покоробить, Невзоров доходчиво объясняет, что все президенты - убийцы, организация убийств - одна из функций президентов, просто об этом непринято говорить в слух. Главное - чтоб президент правильно выбирал тех, кого надо убить, правильно выбирал исполнителей и качественно заметал следы. А с этим дескать проблемы, ибо исполнители - «криворукие дебилы». В общем, претензия к Путину - что он плохо выполняет функцию по организации убийств. Надо лучше, тщательнЕе.
В общем, Невзоров - это контролируемая полянка для работы со сложной аудиторией. Это не значит, что не надо его смотреть. Наоборот. Надо! Смотреть и учиться. Но правильно оценивать происходящее - с точки зрение того, какие последствия возникают".
показать весь комментарий
03.06.2022 19:19 Ответить
Хоч Невзоров і махровий атеїст, а все ж процитую тут слова Христа: "Хто не проти нас - той за нас" (на противагу ленінському: хто не з нами - той проти нас)
показать весь комментарий
03.06.2022 19:59 Ответить
ніколи не думав шо Невзоров так схвилює Україну - свого бідоносця-нікчему за всією цією хуцпою не забувайте, a то заревнує ))))
показать весь комментарий
03.06.2022 20:06 Ответить
Геть москалів з моєї країни!!! Ми боремся не тільки за нашу землю, а й за виживання української національності!!! Тому геть цих утирків, все одно буде впроваджувати свій ГУЛАГ!!!
показать весь комментарий
03.06.2022 22:07 Ответить
Хорошо. Правильно.
показать весь комментарий
04.06.2022 03:43 Ответить
Цей уривок посту з окопу Борислава Берези стосується обох:

"Овсяннікова працювала в пропаганді Кремля і має розуміння що відбувається зараз та яки перспективи у Росії. Розуміючи, що очікує РФ та не бажаючи жити в лепрозорії, Овсяннікова підлаштувалась під запит часу. Вона "перефарбувалась" не через каяття або визнання своєї провини, а тому що є пристосуванкою. Конформізм базований на її персональних інтересах - це її мотиватор. Якщо завтра порядок денний зміниться у світі і почнуть хвалити Путіна, то і Овсяннікова підлаштується під обставини розповідаючи про геніального очільника РФ, тому що це буде їй... вигідно. Вона була корисна Україні своїм перфомансом, але це не привід її обійняти. Хоч би через гидливість до пропагандистів Кремля."
показать весь комментарий
04.06.2022 12:14 Ответить
Страница 3 из 3
 
 