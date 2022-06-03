Невзоров подякував за можливість "зайняти місце серед людей України"

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров пояснив, чому обрав на війні сторону України та подякував можливість "зайняти місце" серед її людей.

Відповідний текст він опублікував у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву", - написав Невзоров.

Журналіст вважає, що якби кожен росіянин "затулив би собою поставлену до стінки Україну", не було би ані трагедій в Бучі та Маріуполі, ані сотень тисяч трупів.

"Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", - підсумував Невзоров.

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Нагадаю, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України.