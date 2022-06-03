Невзоров подякував за можливість "зайняти місце серед людей України"
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Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров пояснив, чому обрав на війні сторону України та подякував можливість "зайняти місце" серед її людей.
Відповідний текст він опублікував у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву", - написав Невзоров.
Журналіст вважає, що якби кожен росіянин "затулив би собою поставлену до стінки Україну", не було би ані трагедій в Бучі та Маріуполі, ані сотень тисяч трупів.
"Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", - підсумував Невзоров.
Нагадаю, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України.
Будь ласка, зачекайте...
гражданство ЕС можно получить после 10 лет проживания , экзамена по языку и вроде истории.
По каким законам Невзоров получил гражданство ? Как беженец?
Так виходить не треба воювати невзоров відібʼє навалу сам. Таких тупих я ще не читав.
Нормальні лише ті хто саме з 2014 голосно підтримував Україну: Піонткрвський, сотник.
Невзоров нещодавно назвалював собчачку, то по ньому питання
@viatrovych
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1 год
Біда деяких українців, що вони досі ******* Росію. Тому шукають «хароших рускіх» серед нєвзорових. Вони потрібні їм, щоб виправдати цю ірраціональну любов. Це як любов до алкаша, в якому закоханий хоче бачити хоч щось варте його почуттів і не помічає, що для нього головне чарка.
До речі, якщо хто не знав, то він був довіреною особою ***** свого часу. Плюс сповідував комуняцьку ідеологію. Плюс дід його був генералом КДБ.
А, і ще: він навіть і не етнічний росіянин...
Этот человек умеет это делать мастерски!
Абы не скурвился...
https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk?t=165
Не для туповатых комментаторов.
Сейчас опять будет много мата
Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.
Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.
Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.
Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»
Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.
Вперед очереди не полезу.
Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.
Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».
Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.
Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.
Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?
Гражданство здесь при чем?
В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.
Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.
А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.
Все. Крапка. Точка.
Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?
Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жителсьтва, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?
После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт.
Это точка. Это закон!
Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.
Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.
Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОН УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??
Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.
И снимать санкции со всяких там «Сватов» и тащить их в Киев снимать новый сезон. Прям из оккупированного Крыма. Если кто забыл.
И разрешать въезд Артуру, *****, Пирожкову, который потом пляшет в этом кабаке на набережной, который содержит гражданин РФ.
И проводить какую-то там школу журналистики прямо на Крещатике, ***** - с полным набором просто конченных ватников и крымнашистов.
Можно вывести мальчонку из «Квартала», но «Квартал» из мальчонки не вывезти уже никогда. Именно поэтому он и будет тащить своих. Свой социальный класс. Свой круг общения. Артуров Пирожковых, сватов, видеоблогеров и радакторш Первого канала. Порешает.
Не-не, я понимаю, что с цинизмом там тоже все в порядке. И это не идиотизм, как хотелось бы думать, а вполне себе здравый расчет. И что Белковский потом будет писать Зеленскому посты про запах шаурмы на Арсенальной. Юлия Латынина, в перерыве между строительством Прекрасной России В Киеве, брать восхищенные интервью у бархатных баритонов. А Александр Глебович будет советником начальника предвыборного штаба. Запомните этот пост.
Но, *****, какого хера вы настолько не уважаете свою страну?
Вот я сейчас, в той стране, в которой я живу, гражданство могу получить только через восемь лет. При условии, что я сдам язык. И не просто сдам, а на B1. И Конституцию. И историю. И все эти восемь лет буду платить налоги.
И никакого другого пути не существует.
Института вручения гражданства Президентом здесь просто нет, как такового.
Нельзя ни в каких самых *********** особых случаях вручить гражданство.
Только один путь. У всех.
Какие бы офигенные видосики ты ни записывал.
Какого хера вы настолько не уважаете свой трезуб, за который ВАШИМ СОЛДАТАМ отрубали руки, что готовы раздавать его направо и налево в руки Доверенным лицам Путина?
Какого хера вы настолько не уважаете свою Революцию Достоинства - ДОСТОИНСТВА, *****!!! - что превращаете её в проходной двор?
В праве есть такое понятие, как «действенное раскаяние».
Действенное.
То есть - не просто ********* на камеру, пусть даже и хорошие, правильные и верные слова, а - не знаю, собирать деньги, закупать медицину, гонять машины, носить бинты в госпитале - да что угодно. На что у тебя сил хватит.
Овсянникова тоже плакатик подняла.
Так дайте, *****, гражданство и ей тоже, чо.
За выдающиеся заслуги.
Почему Вите Майстренко, который вытащил около 260 пленных с подвалов Донбасса, СБУ до сих пор грызет мозги с гражданством и паспортом, почему бойцам батальона Шейха Мансура до сих пор грызут мозги с гражданством, и время от времени пытаются депортировать обратно в Россиию, а человеку, который был доверенным лицом того самого диктатора, который и уничтожил Чечню - за пару видосиков пожалуйста, в обе руки, да еще и с поклоном небось?
Ты, говорят, Дед, чота много материшься.
А как? Ну, вот, как, *****?
Если ********* каждый раз заклинивает напрочь...
Зеленський надав Невзорову. Наслідки будуть за 6-9 місяців.
І більш болючі,ніж від Новинського,чи навіть Зеленського!
С?ка нема бяттть слів..... Наші роздають рашистам громадянство піз ец
"Невзоров - мастер своего дела. Он мастерски укрепляет путинский режим на своём участке. Он плотно встроен в этот режим и трудится не покладая рук. Для Путина он ценнее выводка скабеевых и киселёвых.
Россия - огромная аудитория. Там есть недовольные, есть думающие, есть колеблющиеся. А есть пушечное мясо. Разные, в общем.
Задача режима - минимизировать неконтролируемые проявления протеста, чтобы сторонники не начинали сомневаться, а колеблющиеся не превращались в недовольных. Поэтому за несанкционированный лайк или репост в России люди получают тюремные сроки. Но при этом Невзоров, который вроде как нещадно обличает пороки режима, прекрасно себя чувствует (до 24/02.2022). Странно, не находите?
Напомню, что в 2012 году Невзоров был доверенным лицом кандидата в президенты В.Путина. Часть мракобесного окружения Путина требовала удалить Невзорова за нападки на РПЦ, но Путин его оставил. За гораздо более мягкую критику церковников люди отправлялись в тюрьму, а Невзоров процветал.
Почему? Дело не в каких-то питерских сантиментах или чём-то таком. Несть числа примерам, когда Путин закапывал людей без всяких сантиментов. Просто Невзоров полезен.
Невзоров сам об этом прямо говорит: «Я с ним (Путиным) во всём не согласен, но меня поражает его знание страны, точность социальных прогнозов. Я не вижу никого другого, кто мог бы держать и скреплять обручами разрушающуюся империю». Он выполняет свою функцию - удерживает аудиторию, которая недовольна ситуацией в России, возвышая лично Путина.
Режиму нужны скабеевы/соловьёвы, которые будут говорить на белое - чёрное, а потом снова - белое. Которые будут безостановочно врать по указке для управления биомассой.
И нужны невзоровы, которые талантливо и остроумно в своей бесподобной манере будут говорить на белое - белое и обличать очевидные пороки. Которые будут растаптывать региональных чинуш-коррупционеров или каких-то омерзительных мракобесов. Но в соответствующий момент аккуратно качнут аудиторию в правильную сторону, расставят акценты, подведут к мысли, что «солнце всходит на востоке, а Путин - наше всё».
Невзоров мастерски констатирует очевидные вещи, попутно скармливая необходимое. «Война - это поток цинковых гробов», убедительно говорит Невзоров. И его аудитория, которая в массе против войны, рукоплещет. Говорить этой аудитории, что «нападение на Украину - это прекрасно», глупо.
Но этой же аудитории через предложение Невзоров впаривает о «батальонах Яроша», которые передушат российскую армию. Следствие - и пропутинская биомасса, и недовольные уверены, что в Украине - полчища «правосеков». Они получили эту информацию через каналы, которым доверяют. Часть - от соловьева/киселева, часть - от Невзорова. Теперь и недовольные будут лояльнее воспринимать новости росТВ, что «нацисты» опять что-то учудили в Украине, их же там - «батальоны».
Посмотрите выпуск программы «Наповал», где Невзоров иронизирует на тему «Путин - убийца». Там ещё более наглядно. Тем, кого такое определение Байдена могло покоробить, Невзоров доходчиво объясняет, что все президенты - убийцы, организация убийств - одна из функций президентов, просто об этом непринято говорить в слух. Главное - чтоб президент правильно выбирал тех, кого надо убить, правильно выбирал исполнителей и качественно заметал следы. А с этим дескать проблемы, ибо исполнители - «криворукие дебилы». В общем, претензия к Путину - что он плохо выполняет функцию по организации убийств. Надо лучше, тщательнЕе.
В общем, Невзоров - это контролируемая полянка для работы со сложной аудиторией. Это не значит, что не надо его смотреть. Наоборот. Надо! Смотреть и учиться. Но правильно оценивать происходящее - с точки зрение того, какие последствия возникают".
"Овсяннікова працювала в пропаганді Кремля і має розуміння що відбувається зараз та яки перспективи у Росії. Розуміючи, що очікує РФ та не бажаючи жити в лепрозорії, Овсяннікова підлаштувалась під запит часу. Вона "перефарбувалась" не через каяття або визнання своєї провини, а тому що є пристосуванкою. Конформізм базований на її персональних інтересах - це її мотиватор. Якщо завтра порядок денний зміниться у світі і почнуть хвалити Путіна, то і Овсяннікова підлаштується під обставини розповідаючи про геніального очільника РФ, тому що це буде їй... вигідно. Вона була корисна Україні своїм перфомансом, але це не привід її обійняти. Хоч би через гидливість до пропагандистів Кремля."