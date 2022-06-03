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Все полицейские, оставшиеся на оккупированных территориях, уволены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все сотрудники полиции, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, освобождены из рядов Нацполиции. Глава Нацполиции подписал соответствующий приказ", - рассказали в ГУНП.
В полице рассказали, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники Нацполиции с оккупированных территорий: "Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы".
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+26 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий03.06.2022 14:36
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показать весь комментарий03.06.2022 14:38
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не так давно чел вёз таблетки - 4 дня простоял в поле, не пускали даже вовнутрь
Я розумію, але оперативний склад - оперативний склад незалежно від відомства. Розсудливо викладайте інфу.
Центральна влада зрадила людей на цих територіях і просто віддала на розправу Рашці.
Чи це не на часі - будемо боротись з наслідками, а не з причиною?