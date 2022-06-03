Все полицейские, оставшиеся на оккупированных территориях, уволены

Все сотрудники полиции, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, освобождены из рядов Нацполиции. Глава Нацполиции подписал соответствующий приказ", - рассказали в ГУНП.

В полице рассказали, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники Нацполиции с оккупированных территорий: "Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы".

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