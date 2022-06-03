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Всіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

Усіх співробітників поліції, які залишилися на окупованій території, звільнено з Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усіх поліцейських, які залишилися на окупованій території, звільнено з лав Нацполіції. Глава Нацполіції підписав відповідний наказ", - розповіли в ГУНП.

В поліці розповіли, що було визначено місця дислокації, куди мали прибути співробітники Нацполіції з окупованих територій: "Тих, хто не прибув і залишився на окупованих територіях, звільнено зі служби".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Чесно кажучи здивувало. Якісь дуже рішучі дії. Не через рік, не через 8 років, а прямо зразу ж після вчинення дезертирства.
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03.06.2022 14:36
+25
Не тільки звільнити, а відкрити кремінальні справи. Що слабо?
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03.06.2022 14:36
+22
ты подожди, может погибли или ранены, может партизанят
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03.06.2022 14:38
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Не тільки звільнити, а відкрити кремінальні справи. Що слабо?
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03.06.2022 14:36 Відповісти
ты подожди, может погибли или ранены, может партизанят
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03.06.2022 14:38 Відповісти
при этом из того же Херсона нельзя выехать
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03.06.2022 14:40 Відповісти
Не знаю насчёт мужчин, но вчера разговаривал с женщиной, которая три дня назад вырвалась. Правда из Скадовска
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03.06.2022 15:00 Відповісти
по разному - среди моих знакомых есть те кто смог выехать, но в первые 2 месяца, есть те кто застряли простояли несколько дней в поле и вернулись

не так давно чел вёз таблетки - 4 дня простоял в поле, не пускали даже вовнутрь
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03.06.2022 15:57 Відповісти
Так сразу и партизанят! Как говорил мудрый Колчак " ...извозчиков, проституток, полицейских и артистов не трогать! Они служат любой власти"
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03.06.2022 14:56 Відповісти
мудак він
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03.06.2022 16:31 Відповісти
мусора и партизанят понятия несовместимые...ну как бы эвакуация проводится заблаговременно или чуть раньше отвода войс.Посмотри видео, сколько мариупольских мусоров перешло к оркам(((( будешь не приятно удивлен.
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03.06.2022 15:10 Відповісти
Кстати да, все полицейских не наду сразу записывать в предатели, разобраться не помешало бы. А то тут "растрельщиков" и "крминальносправников" у нас развелось, в основном с дивана постреливают и то, в основном задним проходом
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03.06.2022 15:13 Відповісти
Якщо доведено, що перейшов на бік ворога-звичайно, що мають бути кримінальні справи. А якщо не доведено ?
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03.06.2022 14:44 Відповісти
За то что начальство свалило в первый же день вслед за ВСУ, а пацаны горотдела не могли выехать т.к. был очень уж большой риск не пройти фильтрацию. каким-то чудесным образом база данных сотрудников горотдела оказалась в руках оккупантов.
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03.06.2022 17:04 Відповісти
Чесно кажучи здивувало. Якісь дуже рішучі дії. Не через рік, не через 8 років, а прямо зразу ж після вчинення дезертирства.
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03.06.2022 14:36 Відповісти
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03.06.2022 14:38 Відповісти
та да..после того, что платили пенсии ветеранам мэвэдэ в ордло - это прям пушка-ракэта!)))
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03.06.2022 14:40 Відповісти
якщо це тільки не послання мєнтам від андрюшки елдака, тіпо ви нам не потрібні, наймайтесь тепер до руських. І якщо хтось і сумнівався на окупованих землях, то тепер ні.
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03.06.2022 15:44 Відповісти
а судити зрадників....
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03.06.2022 14:36 Відповісти
вони вже давно працюють на окупанта ті гнилі мєнти-
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03.06.2022 14:37 Відповісти
А зброя та амуніція теж тепер у ворога, от і питання краще зброя у громадян ніж у зрадників мусорів ... Навіщо нам такі поліцаї потрібні
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03.06.2022 14:38 Відповісти
Взагалі-то треба щоб їх було вбито.
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03.06.2022 14:38 Відповісти
Ти що хворий на голову? Давай про тебе так буде хтось вирішувати. Звичайний запобіжний захід від МВС. А всіх полісменів, що залишились там, зараховувати у зрадники зарано. Цивільні не можуть звідти вирватись.
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03.06.2022 15:46 Відповісти
Та ні. Хворий на голову ти. Що,знову "тамженашилюді"? Ось так до війни і докотилися з такими як ти колективними "сивохами".
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03.06.2022 19:15 Відповісти
Потім зроблять як з Беркутом. Поміняють вивіску, придумають нове ім'я і знову всі на своїх постах.
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03.06.2022 14:39 Відповісти
Може, блха і агентуру їхню звільнете?
Я розумію, але оперативний склад - оперативний склад незалежно від відомства. Розсудливо викладайте інфу.
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03.06.2022 14:41 Відповісти
А тих які в Маріуполі вже перейшли на службу до динири після повернення міста до законної влади буде покарано, чи в стаж нова служба піде?
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03.06.2022 14:43 Відповісти
в стаж, і не як зараз 1 місяць за 1.5, а зарахують як рік за два і більше, бо страждальцям треба допомогти раніше вийти на пенсію, адже це не вчитель, лікар або якийсь робітник, а цілий СОТРУДНИК МВС
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03.06.2022 16:06 Відповісти
Бази даних закрийте в першу чергу з окупованих територій! Це безпека громадян.
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03.06.2022 14:43 Відповісти
они(Бази даних) уже давно слиты благодаря "отличной" службе сбу.
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03.06.2022 15:14 Відповісти
Коли там вже покарають тих виродків, які розмінували Чонгар і допустили швидкої окупації півдня України?
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03.06.2022 14:44 Відповісти
Зеленський- самодур, але не самовбивця!
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03.06.2022 14:48 Відповісти
Достатньо фрази Арестовича "про*бали", нарід хаває лайно з бенямарафона, може і зайде.
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03.06.2022 14:56 Відповісти
Їм тоді доведеться пересаджати один одного: СБУ пересадить НацПол, ГУР пересадить СБУ, ДБР пересадить ГУР і так по колу. При цьому їм доведеться навипередки змагатися за право пересадити весь ОП.
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03.06.2022 14:59 Відповісти
А теперь представьте, как они выполняли свои служебные обязанности. Картина точно такая же, как и в 2014 году, только тогда перешли на сторону врага в Донбассе почти весь состав СБУ, МВД, прокуратуры... Мы хотим законности? Правопорядка? С этими ?
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03.06.2022 14:49 Відповісти
а що ви зробите? зброю вам нізя, МВС сказало, що ви не готові
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03.06.2022 14:59 Відповісти
Картина трохи інша, бо Херсон і Приазов'я цілеспрямовано здали оркам., хоча спроможність була обороняти і втримувати позиції.
Центральна влада зрадила людей на цих територіях і просто віддала на розправу Рашці.
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03.06.2022 15:01 Відповісти
до теперішнього часу виплачували зар.платню
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03.06.2022 14:50 Відповісти
***** ж вы этим ****** платили + 30 000 грн к зарплате ежемесячно, и продолжаете платить тем кто еще в тылу???
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03.06.2022 14:58 Відповісти
Бл*ді, які здали територію до тепер сидять в Києві, знімають відосики і отримують зарплату, хоча отримана "премія" з Мордору закрила на кілька поколінь всі потреби)
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03.06.2022 15:05 Відповісти
можна статистику в студію? так, для цікавості просто
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03.06.2022 15:01 Відповісти
это категория граждан которая прошла конкурсный отбор и приняла присягу ... предателей просто уволили из-за отсутствия доказательств...
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03.06.2022 15:04 Відповісти
Главный вопрос - сколько?
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03.06.2022 15:11 Відповісти
А пенсии, надбавки будет платить многострадальный народ этим предателям, которые на коленях ползают перед оккупантами и готовы лизать им зад.
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03.06.2022 15:31 Відповісти
А справи карні порушили? Вироки заочні вже винесли? Чи ще десять років будет чекати, ідіоти зелені?
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03.06.2022 15:32 Відповісти
А,кримінальні спраи,хто відкриватиме???
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03.06.2022 15:41 Відповісти
До всіх хто пише російською, а значить думає російською, розмовляє російською звертаюся оприділитися з вашим мовизначенням. Мова це ознака за якою українці відрізняються від москалів. Це як "код свій і чужий. І якщо ви вважаєте себе українцями то якої холєри продовжуєте вживати мову загарбників. Мову на якій вбивають і гвавтують наших жінок і дітей. Ви не воюєте на фронті,.але тут в тилу ви можете підтримати Україну перейшовши на рідну українську мову. Мова це зброя. То ж бийте нею по москалях.
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03.06.2022 15:46 Відповісти
- Марення граммар-нациста пана Йовбыка, - подумала Демусика
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03.06.2022 16:06 Відповісти
А може ліпше звільнити тіх посадових осіб, які розмінували Чонгар, і дали агресору змогу так швидко окупувати Українські землі?

Чи це не на часі - будемо боротись з наслідками, а не з причиною?
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03.06.2022 16:56 Відповісти
Що там про поліцейських казати, коли вихователям дитячих садочків, які виїхали з неокупованих місць де стріляють, зупинили трудові договори.
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03.06.2022 17:31 Відповісти
Почему ментов не призвали в ЗСУ?? они там шатальсь 3 месяца и сидели по подвалам?? и еще зарплату получали ****** стыд а не менты особенно их главный
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03.06.2022 18:22 Відповісти
....реформировали полицию..ура..в 2014 году если не ошибаюсь на сторону врага перешли 13000 полицейских Дон.и Луган. областей ...ну и СБУ перешла...как были менты продажные так и остались...в Мариуполе уже они патрулируют улицы...
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03.06.2022 19:18 Відповісти
на бік ворога перейшла поліція, яка набиралася після 2019 року з лозунгами "какая разница на каком язіке гаваріть і какіє памятнікі", то ж вони це і виконали, чи не так? Половина поліцейських і сьогодні не розмовляють державною, але то таке, це відверта політика Боневтіка, бо його дітище "95 квартал" випускає програми виключно російською і нічого. Мене турбує інше, вони хоч всі отримали виходне пособія, чи будуть добиватися все через українські суди? А їх діти і діти папалченців з даунбаса ше навчаються безкоштовно в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі і без іспитів, а діти АТО за гроші? І це також дальновидна політика Боневтіка, ось її результати!
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03.06.2022 19:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BJLDlqpeFKs
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03.06.2022 20:14 Відповісти
Грустно девочки..., но есть подозрение, что люди пытаются просто ВЫЖИТЬ. Полицейский, администратор, фермер, рабочий, бомж - им просто пофигу при какой администрации существовать. Просрали территорию, не смогли организовать защиту, вот и результат. А шо вы хотели от простых обывателей? Массовых сэппуку?
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04.06.2022 03:06 Відповісти
 
 