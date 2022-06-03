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Всіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнено
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Усіх співробітників поліції, які залишилися на окупованій території, звільнено з Національної поліції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усіх поліцейських, які залишилися на окупованій території, звільнено з лав Нацполіції. Глава Нацполіції підписав відповідний наказ", - розповіли в ГУНП.
В поліці розповіли, що було визначено місця дислокації, куди мали прибути співробітники Нацполіції з окупованих територій: "Тих, хто не прибув і залишився на окупованих територіях, звільнено зі служби".
Топ коментарі
+26 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар03.06.2022 14:36
+25 Игорь Матвеев c53f3f32
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+22 Ivan Pupkin b2770a7a
показати весь коментар03.06.2022 14:38
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Будь ласка, зачекайте...
не так давно чел вёз таблетки - 4 дня простоял в поле, не пускали даже вовнутрь
Я розумію, але оперативний склад - оперативний склад незалежно від відомства. Розсудливо викладайте інфу.
Центральна влада зрадила людей на цих територіях і просто віддала на розправу Рашці.
Чи це не на часі - будемо боротись з наслідками, а не з причиною?