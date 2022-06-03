Здание Харьковской ОГА восстановлению не подлежит, - Синегубов

Здание Харьковской областной государственной администрации, в которое российские оккупанты запустили ракету 1 марта восстановлению не подлежит. В момент взрыва там должно было происходить совещание силовиков, руководства и волонтеров.

Об этом заявил в интервью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы просто личным составом опоздали на то совещание, которое мы должны были проводить здесь. Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит", - рассказал Синєгубов

На сегодня временно оккупирована треть территории Харьковской области. Украинская армия освободила 23 населенных пункта. При восстановлении региона после войны особое внимание будут уделять безопасности.

"Мы должны научиться в новых условиях жить, и, конечно, строить новые фортификационные сооружения на границе, новые системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Олег Синєгубов.

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