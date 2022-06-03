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Будівля Харківської ОДА відновленню не підлягає, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,бобок

Будівля Харківської обласної державної адміністрації, в яку російські окупанти запустили ракету 1 березня, відновленню не підлягає. У момент вибуху там мала відбуватися нарада силовиків, керівництва і волонтерів.

Про це заявив в інтерв'ю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку ми мали проводити тут. Уже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає", - розповів Синєгубов.

На сьогодні тимчасово окуповано третину території Харківської області. Українська армія звільнила 23 населені пункти. При відновленні регіону після війни особливу увагу приділятимуть безпеці.

"Ми маємо навчитися у нових умовах жити, і, звичайно, будувати нові фортифікаційні споруди на кордоні, нові системи протиповітряної оборони", - наголосив Олег Синєгубов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
В цій будівлі засідала Харківська облрада - яка була довги роки на 2/3 з путінських холуїв - ригі, ОПЗЖ, Відродження. Довгий час там лунали лозунги: "Росія - наш друг, треба дружити з сусідами" тощо.

А ось зараз стоїть на площі ця руїна, як подяка від пуйла своїм холуям.
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03.06.2022 16:33
+13
А что там корректировать? КВО калибра -10 м, с коэффициентом пистеша кацапов - 50. Длина здания больше 100 м. Его координаты не менялись с 70-х годов.
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03.06.2022 16:49
+10
очень жаль, оно было красивое, в стиле чего-то там, какого-то нео- совко- классицизма..., надеюсь не построят какой-нить пластмассовый тц, а-ля маф, только большой...
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03.06.2022 16:32
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03.06.2022 16:17 Відповісти
В цьому наша біда-поки півень не клюне в дупу -ходимо в рожевих окулярах ( Давно пора було готуватися до війни. Але влада нас ввела в оману. Тепер нажаль маємо що маємо і вмираємо за те що віримо !
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03.06.2022 16:30 Відповісти
В омане чьмо в зеленой флисовой тряпке получало распоряжения от патрушева
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03.06.2022 16:39 Відповісти
*** знає хто твм що отримував але натворили вони горя багато-тепер розгрібати нам(
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03.06.2022 16:50 Відповісти
Та й грець із нею. Декомунізація радянського сталінського модернізму. Збудуємо нову Українську мерію замість госпромівської епохи.
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03.06.2022 16:28 Відповісти
на це потрібна перемога, і гроші, і якесь нове бачення прекрасного...
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03.06.2022 16:34 Відповісти
За чий рахунок? Думаєш арештовані кацапсячі активи просто так візьмуть і віддадуть Україні?
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03.06.2022 16:35 Відповісти
Вместе с золотом Полуботка вернут?
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03.06.2022 16:40 Відповісти
Харків показав себе з найкращого боку. Він вартий нової адмінбудівлі в центрі замість розбитої совєцької розвалини.
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03.06.2022 16:49 Відповісти
Не згоден. Сралін сраліном, а будував не він, і та епоха теж відзначилась окремою архітектурою.
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03.06.2022 17:30 Відповісти
очень жаль, оно было красивое, в стиле чего-то там, какого-то нео- совко- классицизма..., надеюсь не построят какой-нить пластмассовый тц, а-ля маф, только большой...
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03.06.2022 16:32 Відповісти
Да, прекрасный памятник архитектуры. Золотая эпоха украинского искусства!
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03.06.2022 16:57 Відповісти
Вы шутите, батенька? Сралинский ампир это
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03.06.2022 17:16 Відповісти
В советские времена там был обком партии
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03.06.2022 18:10 Відповісти
В цій будівлі засідала Харківська облрада - яка була довги роки на 2/3 з путінських холуїв - ригі, ОПЗЖ, Відродження. Довгий час там лунали лозунги: "Росія - наш друг, треба дружити з сусідами" тощо.

А ось зараз стоїть на площі ця руїна, як подяка від пуйла своїм холуям.
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03.06.2022 16:33 Відповісти
На тих руїнах, має лежати з пробитою цеглиною головою, найпалкіший харківянин - допа. Він приклав чимало зусиль аби з Харковом трапилось те, що трапилось
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03.06.2022 17:21 Відповісти
Я же говорил, что СБУ "мышей не ловит" Точно также одной ракетой разрушили здание Николаевской ОГА. 100% попадание, однако. Без корректировщиков так не бывает
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03.06.2022 16:42 Відповісти
А что там корректировать? КВО калибра -10 м, с коэффициентом пистеша кацапов - 50. Длина здания больше 100 м. Его координаты не менялись с 70-х годов.
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03.06.2022 16:49 Відповісти
Точні координати можна в гугл картах знайти.
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03.06.2022 17:18 Відповісти
Cкільки раз казати фамілії не переводяться Блюхер а не Синєгубов.
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03.06.2022 17:01 Відповісти
****** было здание, хорошо что не будут восстанавливать
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03.06.2022 17:14 Відповісти
А ви звернули увагу, що найвідоміший харківський "патріот" - допа, до сих пір не сидить за колоборціонізм?! А все тому, що рашистські колаборанти і зе-гниди - це одна команда!
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03.06.2022 17:15 Відповісти
А взагалі де він? Не видно й не чуть.
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03.06.2022 17:32 Відповісти
Як у воду канув
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03.06.2022 18:05 Відповісти
Допа дияконом став.Хіба не чули?Десь зо три тижні тому.
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03.06.2022 18:19 Відповісти
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03.06.2022 18:21 Відповісти
Можно оставить фасад,а сзади построить новое здание.В Иерусалиме так построена гостиница "Уолдорф-Астория".
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03.06.2022 20:09 Відповісти
 
 