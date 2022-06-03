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Ватикан (164) монеты (143) Украина (44298) Юраш Андрей (19)

В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ватикан,монета

В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине, всю прибыль с продаж используют на помощь нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день российского вторжения в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр), посвященную Украине. Вся прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 € каждая)  будет использована на помощь Украине", - говорится в сообщении.

В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине 01

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Топ комментарии
+16
Мир нам був потрібний до 24 лютого. Зараз нам потрібна Перемога.
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03.06.2022 19:38
+4
так і тільки так!
як то кажуть - змінились обстоятельства, а з ними звістно і мета.
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03.06.2022 20:01
+3
Святая Джавелина,

Пошли мне дворянина!

Ах, тяга к благородным

У девушки простой (с)
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03.06.2022 19:36
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А где святая Джавелина?
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03.06.2022 19:34 Ответить
хватит молиться на железяки - главное люди
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03.06.2022 19:39 Ответить
Святая Джавелина,

Пошли мне дворянина!

Ах, тяга к благородным

У девушки простой (с)
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03.06.2022 19:36 Ответить
Не,боярский,вроде как гондон...
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03.06.2022 19:48 Ответить
все гандоны ,хто за ватников
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03.06.2022 20:00 Ответить
мєлкиє людішкі!

сумно бачити серед них Баталова, який грав роль у "Летят журавли!
сильний антивоєнний фільм, там в останній сцены є лозунг "Миру мир !"
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03.06.2022 21:59 Ответить
Мир нам був потрібний до 24 лютого. Зараз нам потрібна Перемога.
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03.06.2022 19:38 Ответить
так і тільки так!
як то кажуть - змінились обстоятельства, а з ними звістно і мета.
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03.06.2022 20:01 Ответить
Поверніть сувії, які легати викупили у Володимира за три срані сундуки цяцьок
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03.06.2022 19:39 Ответить
і пішла муйня з марками, монетами...
хто кого пережене... - ставлю на папу!
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03.06.2022 19:41 Ответить
Жінки та діти з речами на фоні зруйнованих будинків? Голуб мира з оливковою гілкою?
Навіщо це карбувати у монетах які живуть сторіками?
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03.06.2022 19:45 Ответить
Карбують, зазвичай те, що хочуть закарбувати.
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу".
Власне, не здивований після того, як "папа Римський" Франциск обурився щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти "стільки уваги".
Це при тому, що путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.
А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословляє" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, така монета, випущена Ватиканом, цілком відповідає духові шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв його очільника.
Так що, хай цей лицемірний "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається за російським кораблем.
Бо Україні не треба "гнилого "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.
Й зрештою, Справедливості та Перемоги України потребує весь Вільний Світ.
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04.06.2022 03:02 Ответить
краще б було перемога victoriam перемога victoriam
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03.06.2022 19:46 Ответить
Це медаль, на монету не схожа.
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03.06.2022 19:47 Ответить
мда. зовсім уже нюх втратили. як були за гітлера, так і залишаються. тільки приховано.
кажуть, путлерівські гроші у банку Ватікану. ну, що ж.
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03.06.2022 19:53 Ответить
США вводят санкции против компаний которые остались работать на рабZZee

...штрафовать будут в долларах США...
Байден...Астанавитесь...рабZея падыхаить от полезных санкций

...
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03.06.2022 20:01 Ответить
если санкціїї полезние,то дайте ще
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03.06.2022 21:22 Ответить
На восстановление Украины понадобится 590 млрд. долларов...где их Байден найдет...дело третье...
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03.06.2022 20:05 Ответить
Це не монета.
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03.06.2022 20:09 Ответить
а всі 30 випустили підлизи путіна, чи меньше?
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03.06.2022 21:15 Ответить
Шлите нам лучики добра, курва мама!
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04.06.2022 00:31 Ответить
 
 