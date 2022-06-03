В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине. ФОТО
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В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине, всю прибыль с продаж используют на помощь нашей стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день российского вторжения в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр), посвященную Украине. Вся прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 € каждая) будет использована на помощь Украине", - говорится в сообщении.
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+16 Семен Шкаралупа
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+3 Лев Шумейко
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Пошли мне дворянина!
Ах, тяга к благородным
У девушки простой (с)
сумно бачити серед них Баталова, який грав роль у "Летят журавли!
сильний антивоєнний фільм, там в останній сцены є лозунг "Миру мир !"
як то кажуть - змінились обстоятельства, а з ними звістно і мета.
хто кого пережене... - ставлю на папу!
Навіщо це карбувати у монетах які живуть сторіками?
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу".
Власне, не здивований після того, як "папа Римський" Франциск обурився щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти "стільки уваги".
Це при тому, що путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.
А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословляє" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, така монета, випущена Ватиканом, цілком відповідає духові шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв його очільника.
Так що, хай цей лицемірний "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається за російським кораблем.
Бо Україні не треба "гнилого "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.
Й зрештою, Справедливості та Перемоги України потребує весь Вільний Світ.
кажуть, путлерівські гроші у банку Ватікану. ну, що ж.
...штрафовать будут в долларах США...
Байден...Астанавитесь...рабZея падыхаить от полезных санкций
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