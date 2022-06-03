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Ватикан (106) монети (105) Україна (5208) Юраш Андрій (17)

У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ватикан,монета

У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні, увесь прибуток з продажу якої використають на допомогу нашій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день російського вторгнення в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні. Весь прибуток від продажу монети (вартістю 50 € кожна) буде використано на допомогу Україні", - сказано в повідомленні.

У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні 01

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Топ коментарі
+16
Мир нам був потрібний до 24 лютого. Зараз нам потрібна Перемога.
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03.06.2022 19:38
+4
так і тільки так!
як то кажуть - змінились обстоятельства, а з ними звістно і мета.
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03.06.2022 20:01
+3
Святая Джавелина,

Пошли мне дворянина!

Ах, тяга к благородным

У девушки простой (с)
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03.06.2022 19:36
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А где святая Джавелина?
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03.06.2022 19:34 Відповісти
хватит молиться на железяки - главное люди
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03.06.2022 19:39 Відповісти
Святая Джавелина,

Пошли мне дворянина!

Ах, тяга к благородным

У девушки простой (с)
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03.06.2022 19:36 Відповісти
Не,боярский,вроде как гондон...
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03.06.2022 19:48 Відповісти
все гандоны ,хто за ватников
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03.06.2022 20:00 Відповісти
мєлкиє людішкі!

сумно бачити серед них Баталова, який грав роль у "Летят журавли!
сильний антивоєнний фільм, там в останній сцены є лозунг "Миру мир !"
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03.06.2022 21:59 Відповісти
Мир нам був потрібний до 24 лютого. Зараз нам потрібна Перемога.
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03.06.2022 19:38 Відповісти
так і тільки так!
як то кажуть - змінились обстоятельства, а з ними звістно і мета.
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03.06.2022 20:01 Відповісти
Поверніть сувії, які легати викупили у Володимира за три срані сундуки цяцьок
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03.06.2022 19:39 Відповісти
і пішла муйня з марками, монетами...
хто кого пережене... - ставлю на папу!
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03.06.2022 19:41 Відповісти
Жінки та діти з речами на фоні зруйнованих будинків? Голуб мира з оливковою гілкою?
Навіщо це карбувати у монетах які живуть сторіками?
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03.06.2022 19:45 Відповісти
Карбують, зазвичай те, що хочуть закарбувати.
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу".
Власне, не здивований після того, як "папа Римський" Франциск обурився щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти "стільки уваги".
Це при тому, що путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.
А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословляє" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, така монета, випущена Ватиканом, цілком відповідає духові шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв його очільника.
Так що, хай цей лицемірний "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається за російським кораблем.
Бо Україні не треба "гнилого "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.
Й зрештою, Справедливості та Перемоги України потребує весь Вільний Світ.
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04.06.2022 03:02 Відповісти
краще б було перемога victoriam перемога victoriam
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03.06.2022 19:46 Відповісти
Це медаль, на монету не схожа.
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03.06.2022 19:47 Відповісти
мда. зовсім уже нюх втратили. як були за гітлера, так і залишаються. тільки приховано.
кажуть, путлерівські гроші у банку Ватікану. ну, що ж.
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03.06.2022 19:53 Відповісти
США вводят санкции против компаний которые остались работать на рабZZee

...штрафовать будут в долларах США...
Байден...Астанавитесь...рабZея падыхаить от полезных санкций

...
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03.06.2022 20:01 Відповісти
если санкціїї полезние,то дайте ще
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03.06.2022 21:22 Відповісти
На восстановление Украины понадобится 590 млрд. долларов...где их Байден найдет...дело третье...
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03.06.2022 20:05 Відповісти
Це не монета.
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03.06.2022 20:09 Відповісти
а всі 30 випустили підлизи путіна, чи меньше?
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03.06.2022 21:15 Відповісти
Шлите нам лучики добра, курва мама!
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04.06.2022 00:31 Відповісти
 
 