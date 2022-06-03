У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні. ФОТО

У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні, увесь прибуток з продажу якої використають на допомогу нашій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день російського вторгнення в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні. Весь прибуток від продажу монети (вартістю 50 € кожна) буде використано на допомогу Україні", - сказано в повідомленні.

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