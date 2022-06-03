У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні. ФОТО
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У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні, увесь прибуток з продажу якої використають на допомогу нашій країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день російського вторгнення в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні. Весь прибуток від продажу монети (вартістю 50 € кожна) буде використано на допомогу Україні", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Семен Шкаралупа
показати весь коментар03.06.2022 19:38
+4 три - пятнадцать
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+3 Лев Шумейко
показати весь коментар03.06.2022 19:36
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Пошли мне дворянина!
Ах, тяга к благородным
У девушки простой (с)
сумно бачити серед них Баталова, який грав роль у "Летят журавли!
сильний антивоєнний фільм, там в останній сцены є лозунг "Миру мир !"
як то кажуть - змінились обстоятельства, а з ними звістно і мета.
хто кого пережене... - ставлю на папу!
Навіщо це карбувати у монетах які живуть сторіками?
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу".
Власне, не здивований після того, як "папа Римський" Франциск обурився щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти "стільки уваги".
Це при тому, що путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.
А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословляє" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, така монета, випущена Ватиканом, цілком відповідає духові шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв його очільника.
Так що, хай цей лицемірний "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається за російським кораблем.
Бо Україні не треба "гнилого "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.
Й зрештою, Справедливості та Перемоги України потребує весь Вільний Світ.
кажуть, путлерівські гроші у банку Ватікану. ну, що ж.
...штрафовать будут в долларах США...
Байден...Астанавитесь...рабZея падыхаить от полезных санкций
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