У США випустили інвестиційні монети з українською символікою. ФОТОрепортаж
У США випустили срібні інвестиційні монети, у дизайні яких відображено безліч українських національних символів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Музею грошей НБУ.
"Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантів та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет.
На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи. Дизайн зворотної сторони монети створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".
Першопочатково цей дизайн використовували для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка карбувалася між 1916–1947 роками.
У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображені безліч українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку розвівається синьо-жовтий прапор.
На реверсі другої Свобода одягнена у кольори українського стяга та крокує по полю соняшників. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих квітів вона тримає у руках", - йдеться у повідомленні.
На аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті. Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу оновлений 2021 року та створений художницею Емілі Дамстра.
На лицьовій стороні другої монети зображення орла – кольорове, виконане у барвах української символіки.
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и нет в планах. скорее всего частная инициатива раскрасить обычный серебряный $. https://catalog.usmint.gov/product-schedule/2022/ желающие поинтересоваться- вот источник с расписанием выпуска каждой монеты. $1 - Eagle- выпущен 14 апреля 2022 цена $73 в кондиции proof + dostavka