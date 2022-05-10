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У США випустили інвестиційні монети з українською символікою. ФОТОрепортаж

У США випустили срібні інвестиційні монети, у дизайні яких відображено безліч українських національних символів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Музею грошей НБУ.

"Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантів та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет.

На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи. Дизайн зворотної сторони монети створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".

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Першопочатково цей дизайн використовували для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка карбувалася між 1916–1947 роками.

У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображені безліч українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку розвівається синьо-жовтий прапор.

На реверсі другої Свобода одягнена у кольори українського стяга та крокує по полю соняшників. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих квітів вона тримає у руках", - йдеться у повідомленні.

На аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті. Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу оновлений 2021 року та створений художницею Емілі Дамстра.

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На лицьовій стороні другої монети зображення орла – кольорове, виконане у барвах української символіки.

У США випустили інвестиційні монети з українською символікою 01
У США випустили інвестиційні монети з українською символікою 02
У США випустили інвестиційні монети з українською символікою 03
У США випустили інвестиційні монети з українською символікою 04

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Автор: 

монети (275) НБУ (10472) США (23426)


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Топ коментарі
+27
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10.05.2022 11:49 Відповісти
+22
В американців дизайнери кращі.Нарешті щось достойне а не небрита рожа розмінувальщика асфальтного
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10.05.2022 11:57 Відповісти
+16
Мабуть Порошенко та Байденко замовили.... назло зелемойским не ворам....
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10.05.2022 12:23 Відповісти
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10.05.2022 11:49 Відповісти
что у тебя за ********* погоняло?..
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10.05.2022 14:34 Відповісти
Як замовити ці монетоси???
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10.05.2022 11:53 Відповісти
https://www.powercoin.it/en/america/6701-walking-liberty-eagle-ukrainian-sovereignty-edition-1-oz-silver-coin-1-usa-2022.html
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10.05.2022 13:50 Відповісти
яка краса, теж такі хочу
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10.05.2022 11:55 Відповісти
В американців дизайнери кращі.Нарешті щось достойне а не небрита рожа розмінувальщика асфальтного
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10.05.2022 11:57 Відповісти
А-а-а! Уже хочу! Кто может прислать?
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10.05.2022 12:01 Відповісти
Ви вважаєте що це просто гроші, вони є в обігу і мають номінальну вартість, що зазначена на монетах?
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10.05.2022 12:55 Відповісти
Я не зміг знайти дешевше 110 долларів, але може і є. Ця монета зі срібла, собівартість металу десь 20 долларів, і ще 90 це дізайн. Щось мені підказує що з часом вартість може стати меньша - скоріше за все ії начеканять дуже багато через очикуванний попит.
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10.05.2022 17:12 Відповісти
яка краса!
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10.05.2022 12:06 Відповісти
Классні, але з бійцем були б куди нагальніші...
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10.05.2022 12:09 Відповісти
Для нас.
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10.05.2022 12:13 Відповісти
Мабуть Порошенко та Байденко замовили.... назло зелемойским не ворам....
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10.05.2022 12:23 Відповісти
Нічого сказати, окрім ... краса та щиро дякуємо!
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10.05.2022 12:32 Відповісти
Получилась какая-то американская Украина🤠
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10.05.2022 12:46 Відповісти
Коштувати напевно будуть ,як сруцкій корабель))))
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10.05.2022 13:09 Відповісти
Зявитись на американському доларі це щось нове
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10.05.2022 13:22 Відповісти
Ну і де їх взять?!
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10.05.2022 13:22 Відповісти
Вартість 140 долярів. У продажу з'явиться 15 червня. Поки така інформація.
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10.05.2022 13:40 Відповісти
Синичка....., выросла.....
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10.05.2022 13:52 Відповісти
Американська суспільна думка асоціює кольори українського прапорв із поняттям Liberty.
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10.05.2022 13:53 Відповісти
Блін, дорого 140 евро. Тиражі якщо вірити сайту 650 та 99 монет.

ht tps: //www .hobocoin .it/en/usa/1052-ukrainian-sovereignty-edition-walking-liberty-1-oz-silver-coin-1-usa-2022.html
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10.05.2022 13:56 Відповісти
Моцкалі кажуть що Україна стане Штатом в U$A... продалися Байдену за тушонку Рузвельта

...
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10.05.2022 14:06 Відповісти
Дай Бог! )
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11.05.2022 09:27 Відповісти
мимо, американці! жовтий колір символізує на прапорі ПШЕНИЦЮ, а не соняшник! взагалі звідки цей соняшник взявся? жовтий колір - це ЗАВЖДИ була пшениця!!!! хто і чому просуває цю тему з соняшником?
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11.05.2022 01:28 Відповісти
фейк, на официальном сайте монетного двора такой монеты нет.
и нет в планах. скорее всего частная инициатива раскрасить обычный серебряный $. https://catalog.usmint.gov/product-schedule/2022/ желающие поинтересоваться- вот источник с расписанием выпуска каждой монеты. $1 - Eagle- выпущен 14 апреля 2022 цена $73 в кондиции proof + dostavka
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11.05.2022 12:58 Відповісти
 
 