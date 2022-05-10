В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой. ФОТОрепортаж

В США выпустили серебряные инвестиционные монеты, в дизайне которых запечатлено множество украинских национальных символов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Музея денег НБУ.

"Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.

На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".

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Первоначально этот дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами.

В дизайне инвестиционных монет 2022 отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках", - говорится в сообщении.

На аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете. Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра.

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На лицевой стороне второй монеты изображение орла – цветное, исполненное в красках украинской символики.









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