РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11701 посетитель онлайн
Новости Фото Война
13 422 27

В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой. ФОТОрепортаж

В США выпустили серебряные инвестиционные монеты, в дизайне которых запечатлено множество украинских национальных символов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Музея денег НБУ.

"Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.

На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодарен Президенту и народу США, - Зеленский поблагодарил за закон о ленд-лизе

Первоначально этот дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами.

В дизайне инвестиционных монет 2022 отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках", - говорится в сообщении.

На аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете. Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра.

Читайте: Немецкий производитель готов поставить Украине БМП Marder Украине через три недели. Нужно решение правительства

На лицевой стороне второй монеты изображение орла – цветное, исполненное в красках украинской символики.

В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой 01
В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой 02
В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой 03
В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой 04

Читайте также: США приостановят на год пошлины на сталь из Украины, - Минторговли

монеты (145) НБУ (4836) США (27166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
10.05.2022 11:49 Ответить
+22
В американців дизайнери кращі.Нарешті щось достойне а не небрита рожа розмінувальщика асфальтного
показать весь комментарий
10.05.2022 11:57 Ответить
+16
Мабуть Порошенко та Байденко замовили.... назло зелемойским не ворам....
показать весь комментарий
10.05.2022 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.05.2022 11:49 Ответить
что у тебя за ********* погоняло?..
показать весь комментарий
10.05.2022 14:34 Ответить
Як замовити ці монетоси???
показать весь комментарий
10.05.2022 11:53 Ответить
https://www.powercoin.it/en/america/6701-walking-liberty-eagle-ukrainian-sovereignty-edition-1-oz-silver-coin-1-usa-2022.html
показать весь комментарий
10.05.2022 13:50 Ответить
яка краса, теж такі хочу
показать весь комментарий
10.05.2022 11:55 Ответить
В американців дизайнери кращі.Нарешті щось достойне а не небрита рожа розмінувальщика асфальтного
показать весь комментарий
10.05.2022 11:57 Ответить
А-а-а! Уже хочу! Кто может прислать?
показать весь комментарий
10.05.2022 12:01 Ответить
Ви вважаєте що це просто гроші, вони є в обігу і мають номінальну вартість, що зазначена на монетах?
показать весь комментарий
10.05.2022 12:55 Ответить
Я не зміг знайти дешевше 110 долларів, але може і є. Ця монета зі срібла, собівартість металу десь 20 долларів, і ще 90 це дізайн. Щось мені підказує що з часом вартість може стати меньша - скоріше за все ії начеканять дуже багато через очикуванний попит.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:12 Ответить
яка краса!
показать весь комментарий
10.05.2022 12:06 Ответить
Классні, але з бійцем були б куди нагальніші...
показать весь комментарий
10.05.2022 12:09 Ответить
Для нас.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:13 Ответить
Мабуть Порошенко та Байденко замовили.... назло зелемойским не ворам....
показать весь комментарий
10.05.2022 12:23 Ответить
Нічого сказати, окрім ... краса та щиро дякуємо!
показать весь комментарий
10.05.2022 12:32 Ответить
Получилась какая-то американская Украина🤠
показать весь комментарий
10.05.2022 12:46 Ответить
Коштувати напевно будуть ,як сруцкій корабель))))
показать весь комментарий
10.05.2022 13:09 Ответить
Зявитись на американському доларі це щось нове
показать весь комментарий
10.05.2022 13:22 Ответить
Ну і де їх взять?!
показать весь комментарий
10.05.2022 13:22 Ответить
Вартість 140 долярів. У продажу з'явиться 15 червня. Поки така інформація.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:40 Ответить
Синичка....., выросла.....
показать весь комментарий
10.05.2022 13:52 Ответить
Американська суспільна думка асоціює кольори українського прапорв із поняттям Liberty.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:53 Ответить
Блін, дорого 140 евро. Тиражі якщо вірити сайту 650 та 99 монет.

ht tps: //www .hobocoin .it/en/usa/1052-ukrainian-sovereignty-edition-walking-liberty-1-oz-silver-coin-1-usa-2022.html
показать весь комментарий
10.05.2022 13:56 Ответить
Моцкалі кажуть що Україна стане Штатом в U$A... продалися Байдену за тушонку Рузвельта

...
показать весь комментарий
10.05.2022 14:06 Ответить
Дай Бог! )
показать весь комментарий
11.05.2022 09:27 Ответить
мимо, американці! жовтий колір символізує на прапорі ПШЕНИЦЮ, а не соняшник! взагалі звідки цей соняшник взявся? жовтий колір - це ЗАВЖДИ була пшениця!!!! хто і чому просуває цю тему з соняшником?
показать весь комментарий
11.05.2022 01:28 Ответить
фейк, на официальном сайте монетного двора такой монеты нет.
и нет в планах. скорее всего частная инициатива раскрасить обычный серебряный $. https://catalog.usmint.gov/product-schedule/2022/ желающие поинтересоваться- вот источник с расписанием выпуска каждой монеты. $1 - Eagle- выпущен 14 апреля 2022 цена $73 в кондиции proof + dostavka
показать весь комментарий
11.05.2022 12:58 Ответить
 
 