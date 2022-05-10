В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой. ФОТОрепортаж
В США выпустили серебряные инвестиционные монеты, в дизайне которых запечатлено множество украинских национальных символов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Музея денег НБУ.
"Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.
На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".
Первоначально этот дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами.
В дизайне инвестиционных монет 2022 отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.
На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках", - говорится в сообщении.
На аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете. Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра.
На лицевой стороне второй монеты изображение орла – цветное, исполненное в красках украинской символики.
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и нет в планах. скорее всего частная инициатива раскрасить обычный серебряный $. https://catalog.usmint.gov/product-schedule/2022/ желающие поинтересоваться- вот источник с расписанием выпуска каждой монеты. $1 - Eagle- выпущен 14 апреля 2022 цена $73 в кондиции proof + dostavka