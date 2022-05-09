РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12460 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 816 36

Благодарен Президенту и народу США, - Зеленский поблагодарил за закон о ленд-лизе

байден

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в твиттере президента.

В сообщении отмечается: "Благодарен Президенту США и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20883) США (27156) ленд-лиз (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
09.05.2022 23:08 Ответить
+17
показать весь комментарий
09.05.2022 23:03 Ответить
+13
показать весь комментарий
09.05.2022 23:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.05.2022 23:20 Ответить
Заходітє к нам на пєльмєні, как в кулінарію завєзут
показать весь комментарий
09.05.2022 23:08 Ответить
скоро вова пожалкує щоневтік
показать весь комментарий
09.05.2022 23:11 Ответить
Дивись, "скамарох", не зли діда...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 23:03 Ответить
Перший Президент України . Справжній . За якого не соромно .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
09.05.2022 23:06 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 23:08 Ответить
Ти про Байдена?
показать весь комментарий
09.05.2022 23:11 Ответить
Це був кумедний жарт
показать весь комментарий
09.05.2022 23:11 Ответить
Який жарт?! Воно на роботі. Відпрацьовує криваві гроші.
Або імбіцил. Хто з адекватних людей таке напише
показать весь комментарий
09.05.2022 23:27 Ответить
І я рада за препіздента. Умнічка! Так передбачливо продав всю свою нерухомість перед війною і заховав грошики за кордоном. Та й скумбріюз лічинками вивіз вчасно. Какой маладец!
показать весь комментарий
09.05.2022 23:24 Ответить
ППО дайте!
показать весь комментарий
09.05.2022 23:08 Ответить
Да, це зараз вкрай необхідно. Орда довбить по Одесі, пишуть що зараз 7 прильотів тільки за останню годину. І нема чим захиститись.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:13 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.

Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.

Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:40 Ответить
а че не сказал что байдeн мешает строить ему дороги
показать весь комментарий
09.05.2022 23:08 Ответить
Тепер звільняти Україну від фашистів рашистів, повністю звільняти.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:09 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 23:09 Ответить
Ух какая отвратиельная рожа, с кинофильма
показать весь комментарий
09.05.2022 23:15 Ответить
спасибо, я не планировал блевать
показать весь комментарий
09.05.2022 23:39 Ответить
Так и тянется рука заспамить эту рожу
показать весь комментарий
09.05.2022 23:50 Ответить
Демократична більшість (в Конгресі США) розглядає можливість виділення 40 мільярдів доларів на допомогу Україні, перевищивши прохання Байдена ($33млрд) - Bloomberg.

https://t.me/Sharpreview/13760 Олег Шарп
показать весь комментарий
10.05.2022 00:42 Ответить
Зачем оказывать помощь стране у которой руководство трусы и ,,непонятно кто ,, ? За все время войны с рашей - ни одного выстрела по территории раши. Нам оружие не нужно , если им только защищаться на своей территории - мы проиграем. Вся приграничная территория раши должна гореть- за Одессу, Мариуполь , Бучу. А наши пи@дят красиво( это работа актеров ) и целуют убийц, хотят заглянуть в глаза и жопу. Путлеру это и надо - может это договорное такой - вы нас убивайте , а мы на вашу территорию и камешка не бросим
показать весь комментарий
10.05.2022 07:35 Ответить
Кулеба каже, що ми виграємо, коли ми повернемо всі законні территорії. А таке питання: а може будемо вже атакувати свинособак. Ми не повернемо всі территорії, коли ми не ліквідуємо рф
показать весь комментарий
10.05.2022 12:36 Ответить
Не вдячний...А Народ України і я як Презедент дуже вдячний.
показать весь комментарий
10.05.2022 08:02 Ответить
 
 