Благодарен Президенту и народу США, - Зеленский поблагодарил за закон о ленд-лизе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в твиттере президента.

В сообщении отмечается: "Благодарен Президенту США и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад".

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